1
«Власть не радуется, что у нас создается гражданское общество». Студентку из Зеленограда вычислили по камерам и оштрафовали за участие в митинге. Мы с ней поговорили 21.05.2021 ZELENOGRAD.RU

Студентку из Зеленограда Светлану Ушмодину обвинили в выкрикивании лозунгов во время митинга в поддержку требования допустить врачей к осужденному политику Алексею Навальному. «Зеленоград.ру» поговорил со Светланой о том, как ее под надуманным предлогом вызвали в полицию, какие вопросы задавал ей судья и как ее оштрафовали за видео, где она просто гуляет по городу.

Судья зеленоградского суда Елена Шелкошвейн 29 апреля назначила штраф в 15 тысяч рублей для студентки Высшей школы экономики из Зеленограда Светланы Ушмодиной. Ей вменили административную статью о нарушении установленного порядка митинга (часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ). Полиция записала в протоколе, что Светлана во время митинга 21 апреля в Москве была в составе группы из пяти тысяч человек и «привлекала внимание граждан и средств массовой информации», скандируя лозунги и игнорируя разъяснения полиции о незаконности акции.

На одном из видео, которые предоставила полиция в качестве доказательств ее вины, Светланы не было, на другом фрагменте она спокойно шла по улице. Суду хватило этих материалов. Сейчас Светлана и ее защитник обжалуют это решение суда.

О проведении митингов команда осужденного политика Алексея Навального объявила, когда лечащие врачи оппозиционера заявили о «резко отрицательной» динамике его анализов, сам политик жаловался на боли в спине и ногах и требовал квалифицированной медицинской помощи.

Личность распознали по камерам

— Митинг, за который меня штрафовали, проходил 21 апреля. Я пришла на Тверскую улицу, все было, на мой взгляд, очень мирно и спокойно: люди ходили по тротуарам, никоим образом не провоцировали полицию. Ни ко мне, ни к окружающим меня людям сотрудники правоохранительных органов не подходили. Более того, я сама несколько раз подходила к полиции, спрашивала, могу ли я пройти на какую-то улицу, потому что не понимала, есть ли там оцепление. Мне любезно отвечали, все было хорошо.

Полиция не рассказывала в подробностях, каким образом была установлена моя личность. Я предполагаю, что была использована технология распознавания лиц, и тогда в наше прекрасное ОМВД пришла информация из департамента информационных технологий, где было сказано, что вот такая-то приняла участие в несогласованной акции, нарушала порядок, оштрафуйте ее. После этого меня и вызвали в отдел — по надуманному предлогу.

Читайте также
От мэрии потребовали запретить систему распознавания лиц по уличным камерам. К ней продают доступ на черном рынке
В полицию позвали под предлогом дела о мошенничестве

Это на самом деле довольно странная история. Я в тот день спокойно сидела на семинаре, и тут мне звонит моя мама, у нее взволнованный голос. Она говорит, что меня вызывают в полицию, что мне нужно прийти, написать какое-то объяснение. Ей самой позвонил мой папа — из полиции сначала позвонили ему. Я до сих пор не понимаю, почему звонили именно моему отцу, а не мне, если я уже совершеннолетний человек и это касается только меня.

Потом мама снова звонила в отдел полиции, и только на третий раз ей сказали, что я должна написать какое-то заявление или объяснения по поводу дела о мошенничестве, что я буду либо потерпевшей, либо свидетельницей. И если я ничего не знаю, то просто напишу это все и спокойно пойду домой. Я понимала, что, скорее всего, будет статья в связи с митингом, потому что что за бред, какое мошенничество? Так оно и оказалось

То есть меня вызвали в отделение, не назвав достоверного повода, ввели в заблуждение мою маму — это, конечно, очень неправильное поведение сотрудников правоохранительных органов.

«Спрашивали, что конкретно меня не устраивало в нашей стране»

В целом я не могу сказать, что сотрудники полиции жёстко нарушали свои должностные инструкции. Первым делом меня отвели в кабинет под названием «Уголовный розыск», и я очень сильно испугалась, потому что не понимала, по какому прохожу делу, уголовка это или административка: за митинг сейчас можно получить и то, и другое. Было очень страшно и неприятно, долгое время мне ничего не говорили, потом какой-то мужчина спросил, была ли я на митинге. Сказала, что была, и меня просто оставили минут на 40, я сидела и ждала участкового. То есть мне вообще ничего не сказали: ни какой эпизод, ни какая статья.

Мне очень повезло, что у меня есть знакомые адвокаты и правозащитники, с которыми я общалась, пока находилась в полиции. Без них было бы намного хуже. У меня довольно большой опыт волонтёрства в околоправозащитной среде, но нахождение в отделении очень сильно повлияло на меня: я ревела и не могла успокоиться, ситуация была стрессовая. Я отказалась от дактилоскопии, от фотографирования и постановки на учет.

Поскольку я сидела и ревела, полиция решила со мной поговорить и таким образом успокоить. Меня спрашивали по поводу митингов: что конкретно меня не устраивало в нашей стране, почему конкретно я вышла на митинг. Один из сотрудников сказал, что он постоянно задает этот вопрос и ему дают банальные ответы.

Потом они начали пытаться выяснить, в каком вузе я учусь. Я сказала, что буду брать 51 статью Конституции и без своего адвоката разговаривать с ними не собираюсь. Они решили пойти другим путем, спрашивая, в каком городе находится мой вуз, в каком районе города. Это было не очень приятно, потому что ты чувствуешь, что находишься в подчиненном положении, у человека перед тобой есть власть, и эту власть он может использовать каким угодно образом.

Когда приехала моя защитница, её не пускали в здание около двадцати минут: сотрудники говорили, что ничего страшного — наоборот, она подышала свежим воздухом, для её здоровья это полезно. Мы с ней ознакомились с материалами дела, это была административка по части 5 статьи 20.2 КоАП. После этого нам нужно было поговорить конфиденциально, обсудить линию защиты. Но сотрудник полиции не стал оставлять нас одних, заявив: вдруг мы будем общаться на какие-то личные темы [а не по поводу материалов дела], и поэтому он должен следить за нами. Это просто какой-то цирк.

Читайте также
Полторы тысячи человек из Зеленограда записались на митинг в поддержку Алексея Навального
«Государство пытается проникнуть во все сферы нашей жизни»

Мне дали посмотреть материал, который у них на меня был. Это было видео, мы посмотрели его три раза, меня на нем не было. После этого меня отпустили под обязательство о явке. В суд полиция в качестве доказательств моей вины принесла уже другой фрагмент видео, где я действительно была. Но на нем мы просто идём, я разговариваю со своей подружкой, улыбаюсь. Если бы в этот день не проходил митинг, можно было бы сказать, что я просто гуляю по улице.

А в протоколе написано, что я не слушала полицию, привлекала внимание СМИ и других людей. Из меня сделали просто невероятную правонарушительницу, хотя по факту на этом видео я просто мирно иду по улице, не делая ничего, что могло бы нарушить общественный порядок.

Суд был формальным. Мы просили, чтобы суд обеспечил явку второй стороны [полиции], чтобы была состязательность сторон, но нам ожидаемо отказали.  

Единственный вопрос, который мне задала судья: действительно ли я считаю, что люди в любое время, в любом месте и в любом количестве могут собираться и не согласовывать это с государством? Я опешила, мне стало так неприятно: государство как будто пытается проникнуть во все сферы нашей жизни и контролировать любые наши действия, любую мысль.

Неприятно, что власть не радуется, что у нас создается гражданское общество, что люди готовы друг другу помогать и совместно обсуждать идеи, предлагать проекты. Государство, наоборот, пытается пресечь эти  инициативы. Мне стало от этого очень больно, потому что ты вроде как пытаешься формировать свою субъектность постоянно, а государство, имея над тобой власть, просто делает тебя объектом.

Как отреагировал вуз

У меня не появилось проблем с учебой. Я не первый человек, задержанный в своем вузе и, думаю, не последний. Даже в нашей группе уже были такие прецеденты. Мне звонили из вуза и спрашивали, нужна ли помощь. Это было очень приятно, потому что я уже была готова держать оборону, но, наоборот, получила поддержку.

Эти события на меня очень сильно повлияли. Хотя у меня есть опыт волонтёрства в этой сфере, меня это немного выбило из колеи. Сложно сейчас учиться, что-то делать, пока что я пытаюсь восстановить свое эмоциональное состояние.

Читайте также
«Если нет проблем, призывай не призывай, люди не выйдут». Жительница Зеленограда провела 10 суток в спецприемнике за пост с одобрением митинга

16 апреля прокуратура Москвы потребовала признать ФБК, «Фонд защиты прав граждан» и штабы Алексея Навального экстремистскими организациями. В надзорном ведомстве считают, что «под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации».

29 апреля глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков объявил, что официально распускает эту сеть, так как нормально работать в сложившихся условиях больше невозможно. По его словам, региональные организации отправляются в свободное плавание и будут функционировать как независимые объединения с самостоятельным финансированием.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
полиция, суд, митинг, политика, Шелкошвейн Елена Викторовна
Реклама
Реклама
Обсуждение
A T
1 час назад
К слову о мошенничестве. Оффтоп, простите, но для сравнения. А мне вот сегодня звонили с номера, числящегося в базе WhoCalls, под видом, что ли, "технического отдела" Сбербанка (видимо, "служба безопасности" уже слишком известна), молодой человек с приятным голосом, с фоновым шумом, типа, из офиса. Рассказывал, как другие нехорошие сотрудники банка завладели моими данными, ну и так далее. Эти, судя по всему, до сих пор прекрасно существуют.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
«Процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе». Собянин заявил о низких темпах вакцинации от коронавируса Новости
«Власть не радуется, что у нас создается гражданское общество». Студентку из Зеленограда вычислили по камерам и оштрафовали за участие в митинге. Мы с ней поговорили Истории
На месте беговой дорожки в парке Победы мэр обещал сделать лыжню. Префектура говорит, что это невозможно из-за уборки и реагентов Новости
Турслет для семей с детьми — 29 мая Афиша
Моноспектакль Евгения Гришковца «Предисловие» — 27 мая в Культурном центре «Зеленоград» Афиша
Рекультивацию огромной свалки рядом с Зеленоградом отложили на следующий год. На неё потратят не меньше полумиллиарда рублей Новости
Семейный пикник с мастер-классами и ярмаркой «Лентяй-маркет» — 22 мая в деревне Лигачёво Афиша
С кем герой «Мастера и Маргариты» Стёпа Лиходеев напился на даче в Сходне и что говорили о его собутыльнике Воланд, Ленин и Троцкий Истории
Какие места в Зеленограде и окрестностях обрабатывают от клещей Гид
Между 14 и 18 микрорайонами возле железной дороги планируют сделать «зебру» со светофором. Она будет рядом с существующим подземным переходом Новости
Полезные советы, новые места, скидки и акции в Зеленограде Новости
Пешеходную «Аллею вязов» в 9 микрорайоне благоустроят в 2022 году — проектирование уже началось Новости
Бюджет Москвы увеличили почти на двести миллиардов рублей. Из них 29 пойдет на строительство МЦД Новости
Супермаркеты «Билла» войдут в сеть «Ленты». А «Дикси» будут принадлежать «Магниту» Новости
Лекция «Транзит Венеры? И куда это она?» — 23 мая в Творческом лицее Афиша
Летние интенсивы в школе программирования «Алгоритмика». Подарок для участников клуба друзей «Зеленоград.ру» Новости
«Строим и ремонтируем социальные объекты». Компания «АртСтройТехнология» — о проектах в Зеленограде и не только Истории
Концерт «Путеводитель по планетам» Московского государственного симфонического оркестра — 23 мая в Культурном центре «Зеленоград» Афиша
Фирсановский мост обещают доделать только в декабре Новости
Офлайн-лекция «Унесенная призраками японская культура» — 22 мая в Культурном центре «Доброволец» Афиша
Спортивный клуб «ЗОЖ»: светло, уютно, всё есть и ничего лишнего Партнерский материал
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
Звуковую рекламу из динамиков на зданиях решили запретить. В Зеленограде ей злоупотребляют несколько организаций Новости
Оба подземных перехода на станции Крюково закроют для входа и выхода со стороны «старого» города. Вот как придется переходить в «новый» город и на платформы Новости
Лазертаг-арена Megazar в «Панфиловском» - что внутри? Партнерский материал
Автостудия Kartel Avto на Новокрюковской улице — что внутри? Партнерский материал
Число детей с иммунодиагностикой туберкулеза в Зеленограде растет в два раза быстрее, чем в Москве Новости
«Красивая осанка, стройное и сильное тело, гибкость и легкость, спина без боли». Уникальная студия пилатеса в Зеленограде Партнерский материал
© 1997–2021 Зеленоград.ру