«Спрашивали, что конкретно меня не устраивало в нашей стране»

В целом я не могу сказать, что сотрудники полиции жёстко нарушали свои должностные инструкции. Первым делом меня отвели в кабинет под названием «Уголовный розыск», и я очень сильно испугалась, потому что не понимала, по какому прохожу делу, уголовка это или административка: за митинг сейчас можно получить и то, и другое. Было очень страшно и неприятно, долгое время мне ничего не говорили, потом какой-то мужчина спросил, была ли я на митинге. Сказала, что была, и меня просто оставили минут на 40, я сидела и ждала участкового. То есть мне вообще ничего не сказали: ни какой эпизод, ни какая статья.

Мне очень повезло, что у меня есть знакомые адвокаты и правозащитники, с которыми я общалась, пока находилась в полиции. Без них было бы намного хуже. У меня довольно большой опыт волонтёрства в околоправозащитной среде, но нахождение в отделении очень сильно повлияло на меня: я ревела и не могла успокоиться, ситуация была стрессовая. Я отказалась от дактилоскопии, от фотографирования и постановки на учет.

Поскольку я сидела и ревела, полиция решила со мной поговорить и таким образом успокоить. Меня спрашивали по поводу митингов: что конкретно меня не устраивало в нашей стране, почему конкретно я вышла на митинг. Один из сотрудников сказал, что он постоянно задает этот вопрос и ему дают банальные ответы.

Потом они начали пытаться выяснить, в каком вузе я учусь. Я сказала, что буду брать 51 статью Конституции и без своего адвоката разговаривать с ними не собираюсь. Они решили пойти другим путем, спрашивая, в каком городе находится мой вуз, в каком районе города. Это было не очень приятно, потому что ты чувствуешь, что находишься в подчиненном положении, у человека перед тобой есть власть, и эту власть он может использовать каким угодно образом.

Когда приехала моя защитница, её не пускали в здание около двадцати минут: сотрудники говорили, что ничего страшного — наоборот, она подышала свежим воздухом, для её здоровья это полезно. Мы с ней ознакомились с материалами дела, это была административка по части 5 статьи 20.2 КоАП. После этого нам нужно было поговорить конфиденциально, обсудить линию защиты. Но сотрудник полиции не стал оставлять нас одних, заявив: вдруг мы будем общаться на какие-то личные темы [а не по поводу материалов дела], и поэтому он должен следить за нами. Это просто какой-то цирк.