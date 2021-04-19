Зачем людей зовут на митинг

В марте сотрудники Фонда борьбы с коррупцией создали сайт «Свободу Навальному!». Команда политика планировала собрать 500 тысяч желающих выйти на митинг в поддержку Навального и после этого объявить дату его проведения. Готовые присоединиться к акции регистрировались там, оставляя адрес электронной почты. В ночь на 16 апреля стало известно, что эти адреса утекли в сеть.

На момент подготовки публикации на этом сайте зарегистрировались 463 тысячи человек. В ФБК объяснили, что не стали ждать сбора 500 тысяч из-за критического состояния Навального в колонии и назначили сбор людей на 19 часов 21 апреля. Политик жалуется на боли в спине и ногах и требует квалифицированной медицинской помощи. Заявив, что ему не оказывают должного лечения, он объявил голодовку. 15 апреля лечащие врачи Навального заявили о «резко отрицательной» динамике анализов политика: по их мнению, он может умереть в любой момент. Открытые письма в адрес Владимира Путина с требованием допустить врачей к Навальному опубликовали депутаты региональных российских парламентов и западные деятели искусств.

Врачи и активисты пытались попасть в колонию в начале апреля, чтобы специалисты могли его осмотреть, но сотрудники учреждения их не пропустили. Соратники Навального настаивают, что право пригласить в колонию для консультации врача-специалиста есть у каждого осужденного. Эта возможность действительно гарантирована законом, но просто прийти в колонию конкретному лечащему врачу не получится — у колонии должен быть договор с медучреждением на оказание медицинских услуг.

16 апреля прокуратура Москвы потребовала признать ФБК, «Фонд защиты прав граждан» и штабы Алексея Навального экстремистскими организациями. В надзорном ведомстве считают, что «под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации». Адвокат «Команды 29» Валерия Ветошкина рассказала для «Медузы», чем это может угрожать сторонникам Навального. Например: