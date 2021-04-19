2
Полторы тысячи человек из Зеленограда записались на митинг в поддержку Алексея Навального 19.04.2021 ZELENOGRAD.RU

Около 1500 человек из Зеленограда и ближайших окрестностей — Андреевки, Алабушево, Менделеево — записались на несогласованный митинг в поддержку осужденного политика Алексея Навального.

Куда призывают выходить записавшихся жителей Зеленограда 21 апреля, не вполне понятно. О месте его проведения на сайте митинга сказано так: «выходите на центральные площади своих городов. Приезжайте в самый большой город, в котором можете оказаться вечером в среду: из райцентра — в областной центр, из Подмосковья — в Москву, на Манежную площадь».

С одной стороны, «центральная площадь нашего города» — площадь Юности, куда несколько человек и выходили на митинг 23 января. С другой стороны, есть призыв ехать «из Подмосковья — в Москву». В телеграм-чате московского штаба политика участники беседы высказывают мнение, что точные места сбора опубликуют перед самым митингом, чтобы эти точки не успели перекрыть.

Читайте также
На прошедших митингах задержали 12 жителей Зеленограда. А в Солнечногорске станцевали в поддержку Путина
Зачем людей зовут на митинг

В марте сотрудники Фонда борьбы с коррупцией создали сайт «Свободу Навальному!». Команда политика планировала собрать 500 тысяч желающих выйти на митинг в поддержку Навального и после этого объявить дату его проведения. Готовые присоединиться к акции регистрировались там, оставляя адрес электронной почты. В ночь на 16 апреля стало известно, что эти адреса утекли в сеть.

На момент подготовки публикации на этом сайте зарегистрировались 463 тысячи человек. В ФБК объяснили, что не стали ждать сбора 500 тысяч из-за критического состояния Навального в колонии и назначили сбор людей на 19 часов 21 апреля. Политик жалуется на боли в спине и ногах и требует квалифицированной медицинской помощи. Заявив, что ему не оказывают должного лечения, он объявил голодовку. 15 апреля лечащие врачи Навального заявили о «резко отрицательной» динамике анализов политика: по их мнению, он может умереть в любой момент. Открытые письма в адрес Владимира Путина с требованием допустить врачей к Навальному опубликовали депутаты региональных российских парламентов и западные деятели искусств.

Врачи и активисты пытались попасть в колонию в начале апреля, чтобы специалисты могли его осмотреть, но сотрудники учреждения их не пропустили. Соратники Навального настаивают, что право пригласить в колонию для консультации врача-специалиста есть у каждого осужденного. Эта возможность действительно гарантирована законом, но просто прийти в колонию конкретному лечащему врачу не получится — у колонии должен быть договор с медучреждением на оказание медицинских услуг.

16 апреля прокуратура Москвы потребовала признать ФБК, «Фонд защиты прав граждан» и штабы Алексея Навального экстремистскими организациями. В надзорном ведомстве считают, что «под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации». Адвокат «Команды 29» Валерия Ветошкина рассказала для «Медузы», чем это может угрожать сторонникам Навального. Например:

  • Всем, кто после признания организаций экстремистскими будет финансировать их (жертвовать деньги или помогать как волонтер), будет грозить до восьми лет лишения свободы.
  • Руководители штабов, их рядовые сотрудники, волонтеры и те, кто жертвует деньги, могут попасть в перечень террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг, это ведет к блокировке счетов. Тех, кто жертвовал деньги до признания ФБК экстремистами, эти последствия не должны коснуться.
  • Любая демонстрация символики экстремистской организации будет запрещена. Вероятно, это коснется и публикаций с этой символикой с более ранними датами.

Читайте также
«Если нет проблем, призывай не призывай, люди не выйдут». Жительница Зеленограда провела 10 суток в спецприемнике за пост с одобрением митинга. Мы с ней поговорили
Нужно ли допустить к Навальному его врачей?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 110 человек
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
митинг, навальный алексей анатольевич, политика
Реклама
Реклама
Обсуждение
Иван Изюмцев
7 часов назад
Что-то в опросе не написали, допустить каких врачей, российских или немецких? Очередной цирк решили устроить иностранные кураторы навального.
Михаил Попов
4 часа назад
Четверть людей считают, что не стоит допускать врача человеку? Вау! Здоровья вам, добрые люди
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
«Не припоминаю, чтоб такие окаянства творил». Как прошло первое заседание суда над бывшим учителем школы 1557, выставившим подростка из класса Истории
Соревнования по мотоспорту Enduro weekend — 1 мая рядом с Зеленоградом Афиша
Полторы тысячи человек из Зеленограда записались на митинг в поддержку Алексея Навального Новости
Застройщик площадки бывшего ЦИЭ дал три месяца на её расчистку и «разграбление» Новости
Бумажные справки из поликлиники для школ и детских садов разрешили не приносить. Данные о болезни ребенка в электронный журнал передаст врач Новости
Ещё одно дерево подожгли в лесу 11 микрорайона. Это уже как минимум четвертый случай Новости
Микрорайон-коммуна и другие вредные фантазии о благоустройстве 5-го микрорайона, которые могут стать реальностью Истории
После публикации «Зеленоград.ру» о плохих детских и спортивных площадках, кое-что стремительно исправили. Молодцы! Но, кажется, это сделали лишь для отчёта перед начальством Истории
Восемь котиков зеленоградского приюта, которые ищут новый дом. Апрель 2021 Жизнь
Бизнес-центр «Серебряный кит» на улице Гоголя — что внутри? Истории
Трава загорелась возле 17 микрорайона после запуска салюта Новости
Лазертаг-арена Megazar в «Панфиловском» - что внутри? Партнерский материал
Колонна мотоциклистов проехала по Центральному проспекту Новости
Отключение горячей воды в Зеленограде и окрестностях Гид
Школу в Андреевке капитально отремонтируют. Сейчас там затапливает подвал, а бетонные перекрытия держат распорки Новости
Видеоинтервью Леонида Картавцева о работе профессионального тренера по адаптивной физической культуре для детей с ограниченными возможностями Партнерский материал
Спортивный клуб «ЗОЖ»: светло, уютно, всё есть и ничего лишнего Партнерский материал
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
Лазертаг-арена Megazar в «Панфиловском» - что внутри? Партнерский материал
На зеленоградских автобусах перед номерами маршрутов появилась буква «З». Что это значит, и почему это новшество кажется странным и вредным Истории
«Пятерочка» открылась на Панфиловском проспекте в 10-м микрорайоне. Удобное место, свежая выпечка и кассы самообслуживания Новости
Открытие основного корпуса детской больницы перенесли на конец года. Потому что нужно наладить много медицинского оборудования Новости
Ангел, Сизиф и другие. Белые скульптуры в 9 микрорайоне — откуда они взялись Истории
В «Иридиуме» скоро откроется «ВкусВилл» Новости
Прикрыться табличками. Как вместо нормального содержания детских и спортивных площадок на них ставят новые таблички с правилами (да и это сделано плохо) Истории
Полезные советы, новые места, скидки и акции в Зеленограде Новости
История деревни Горетовка: столярные мастера, школа для крестьянских детей, злобный граф и его пудель Истории
На очистных сооружениях модернизируют вентиляцию, чтобы продолжить борьбу с плохими запахами Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру