Около 1500 человек из Зеленограда и ближайших окрестностей — Андреевки, Алабушево, Менделеево — записались на несогласованный митинг в поддержку осужденного политика Алексея Навального.
Куда призывают выходить записавшихся жителей Зеленограда 21 апреля, не вполне понятно. О месте его проведения на сайте митинга сказано так: «выходите на центральные площади своих городов. Приезжайте в самый большой город, в котором можете оказаться вечером в среду: из райцентра — в областной центр, из Подмосковья — в Москву, на Манежную площадь».
С одной стороны, «центральная площадь нашего города» — площадь Юности, куда несколько человек и выходили на митинг 23 января. С другой стороны, есть призыв ехать «из Подмосковья — в Москву». В телеграм-чате московского штаба политика участники беседы высказывают мнение, что точные места сбора опубликуют перед самым митингом, чтобы эти точки не успели перекрыть.
В марте сотрудники Фонда борьбы с коррупцией создали сайт «Свободу Навальному!». Команда политика планировала собрать 500 тысяч желающих выйти на митинг в поддержку Навального и после этого объявить дату его проведения. Готовые присоединиться к акции регистрировались там, оставляя адрес электронной почты. В ночь на 16 апреля стало известно, что эти адреса утекли в сеть.
На момент подготовки публикации на этом сайте зарегистрировались 463 тысячи человек. В ФБК объяснили, что не стали ждать сбора 500 тысяч из-за критического состояния Навального в колонии и назначили сбор людей на 19 часов 21 апреля. Политик жалуется на боли в спине и ногах и требует квалифицированной медицинской помощи. Заявив, что ему не оказывают должного лечения, он объявил голодовку. 15 апреля лечащие врачи Навального заявили о «резко отрицательной» динамике анализов политика: по их мнению, он может умереть в любой момент. Открытые письма в адрес Владимира Путина с требованием допустить врачей к Навальному опубликовали депутаты региональных российских парламентов и западные деятели искусств.
Врачи и активисты пытались попасть в колонию в начале апреля, чтобы специалисты могли его осмотреть, но сотрудники учреждения их не пропустили. Соратники Навального настаивают, что право пригласить в колонию для консультации врача-специалиста есть у каждого осужденного. Эта возможность действительно гарантирована законом, но просто прийти в колонию конкретному лечащему врачу не получится — у колонии должен быть договор с медучреждением на оказание медицинских услуг.
16 апреля прокуратура Москвы потребовала признать ФБК, «Фонд защиты прав граждан» и штабы Алексея Навального экстремистскими организациями. В надзорном ведомстве считают, что «под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации». Адвокат «Команды 29» Валерия Ветошкина рассказала для «Медузы», чем это может угрожать сторонникам Навального. Например:
- Всем, кто после признания организаций экстремистскими будет финансировать их (жертвовать деньги или помогать как волонтер), будет грозить до восьми лет лишения свободы.
- Руководители штабов, их рядовые сотрудники, волонтеры и те, кто жертвует деньги, могут попасть в перечень террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг, это ведет к блокировке счетов. Тех, кто жертвовал деньги до признания ФБК экстремистами, эти последствия не должны коснуться.
- Любая демонстрация символики экстремистской организации будет запрещена. Вероятно, это коснется и публикаций с этой символикой с более ранними датами.