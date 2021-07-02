Переименовать остановку «Центр Ювелир» предлагали еще 11 лет назад. Варианты были чуть другие: «Спортивный городок», «Спортивный парк» или «Спортивный центр». Но и магазин тогда ещё работал. Управа вынесла эта предложение на обсуждение с жителями. На сайте управы против переименования высказалось 16% участников опроса. Среди читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе, против переименования высказались 35%. А большинство — за тот или иной вариант нового названия.

Инициатива о переименовании остановок, улиц, проездов может исходить как от граждан, так и от чиновников. Обычно такие предложения сначала обсуждают с жителями — через опросы на сайтах управ, например. Хотя не всегда. В 2016 году остановку «Южная промзона» (соответственно, в Южной промзоне) переименовали в «Дендропарк», а две остановки «Супермаркет «Проспект» назвали «Стоматологическая поликлиника» (на Панфиловском проспекте) и «Корпус 1538» (на улице Каменка) без всяких обсуждений — по решению «Мосгортранса».