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«Мосгортранс» обещает завершить замену автобусных остановок в Зеленограде в текущем году. То же самое обещали год назад 11.03.2021 ZELENOGRAD.RU

Заменить все остановочные павильоны на новые планировали в прошлом году, но процесс затянулся. В частности, старые остались на Панфиловском, Московском проспектах и улице Юности. Выясняли, когда новые павильоны будут на всех остановках и почему пропадают табло с расписанием автобусов.

Павильоны начали менять летом «в связи с истечением срока полезного использования». Это значит, что старые стоят больше семи лет (срок износа), по версии «Мосгортранса» это плановая замена. Правда, есть и другое объяснение — меняют в рамках городской программы благоустройства. Новые — более современные, с антивандальными стеклами, более удобными скамейками, урнами, схемами маршрутов. Могут быть и зарядки для гаджетов.

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Правда, между демонтажом старого павильона и установкой нового может пройти много времени. В «Мосгортрансе» в прошлом году назвали несколько причин: большой объем работ, некачественная работа подрядчиков. Также работы задержал карантин. А кроме того, Зеленоград не приоритетный — в первую очередь меняют остановочные павильоны в центре Москвы. После установки новых павильонов какое-то время заделывают ямы на остановках — укладывают новую плитку.

Осенью «Мосгортранс» обещал «активизировать работу», но заменить все остановки не успел. Эти работы продолжатся в 2021 году, сообщили «Зеленоград.ру» на транспортном предприятии. В плане по замене — 74 павильона. В их числе и остановки на улице Юности и Панфиловском проспекте. Есть проблема — установка новых павильонов может потребовать переустройства коммуникаций — это дополнительные работы, из-за которых план может меняться. Что значит «меняться» (это задержка работ или что-то другое), в «Мосгортрансе» не уточнили.

Непонятно, как новое обещание «Мосгортранса» совмещается с планами реконструкции улицы Юности, Московского и Панфиловского проспектов. В префектуре в прошлом году «Зеленоград.ру» сообщили, что остановки там будут менять в процессе реконструкции. Но реконструкция запланирована на 2022-2023 годы. Получается, остановки могут поменять дважды в течение 1-2 лет — сначала планово, потом в рамках реконструкции этих улиц.

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Куда пропадают табло со временем ожидания? И когда они появятся на всех остановках?

Когда демонтируют старые павильоны, снимают и установленные на их крышах табло, которые показывают время прибытия автобусов. Но на новых остановках табло уже нет. Оказывается, на новый павильон поставить табло нельзя — конструкция этого не предполагает. На каких-то остановках вместо табло на крыше поставят отдельную конструкцию — пилон со встроенным табло. Такие пилоны есть на остановках вдоль Центрального проспекта. Пока известно, что такой пилон также поставят на остановке «Дворец единоборств». Будут ли они возле всех новых остановок, пока неизвестно. Чиновники предлагают не полагаться на табло, а пользоваться мобильными приложениями, которые показывают время ожидания автобуса.

Также нет определенности с установкой табло на тех остановках, где их нет. Сейчас формируют программу обновления «линейных объектов дорожно-транспортной инфраструктуры» — это остановки, станции, парковки — на 2021-2023 годы. На все вопросы о новых табло в «Мосгортрансе» и префектуре отвечают — «при наличии возможности».

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Метки:
общественный транспорт, автобусы, автобусная остановка, карта "тройка"
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Обсуждение
Майкл Маерс
10 часов назад
"Чиновники предлагают не полагаться на табло, а пользоваться мобильными приложениями, которые показывают время ожидания автобуса." А если у меня телефон кнопочная Nokia 3310 которая 2001 года выпуска в которой одноядерный процессор,GSM только 900/1800 и никакого интернета не поддерживает,то каким макаром интересно я смогу посмотреть время ожидания автобуса.
Ирина Горячева
10 часов назад
Тот кто спроектировал эти остановки - никогда не пользуется общественным транспортом. А иначе из каких соображений установили МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ скамейки? Особенно "приятно" на них сесть зимой. Особенно женщине, что бы потом было "здрасте воспаление придатков и больница"
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