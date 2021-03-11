Куда пропадают табло со временем ожидания? И когда они появятся на всех остановках?

Когда демонтируют старые павильоны, снимают и установленные на их крышах табло, которые показывают время прибытия автобусов. Но на новых остановках табло уже нет. Оказывается, на новый павильон поставить табло нельзя — конструкция этого не предполагает. На каких-то остановках вместо табло на крыше поставят отдельную конструкцию — пилон со встроенным табло. Такие пилоны есть на остановках вдоль Центрального проспекта. Пока известно, что такой пилон также поставят на остановке «Дворец единоборств». Будут ли они возле всех новых остановок, пока неизвестно. Чиновники предлагают не полагаться на табло, а пользоваться мобильными приложениями, которые показывают время ожидания автобуса.

Также нет определенности с установкой табло на тех остановках, где их нет. Сейчас формируют программу обновления «линейных объектов дорожно-транспортной инфраструктуры» — это остановки, станции, парковки — на 2021-2023 годы. На все вопросы о новых табло в «Мосгортрансе» и префектуре отвечают — «при наличии возможности».