Стали бы вы заряжать телефон через ржавый разъем?
Да, никаких проблем
Нет, все равно не зарядится
Нет, не хочу рисковать телефоном
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USB-зарядки появились на автобусных остановках Центрального проспекта в прошлом году в ходе реконструкции. Они работали, но сейчас в них уже коррозия. Разъемы заржавели по крайней мере на остановке «Парк Победы».
На новых остановках — от 1 микрорайона до МИЭТа — панели с шестью USB-портами, они находятся в углу павильонов. Разъёмы открытые, никаких водонепроницаемых заглушек на них нет. И хотя остановка под крышей, но влажность сделали своё дело.
Может ли ржавая зарядка повредить телефон или он просто не будет заряжаться, неизвестно.
«Зеленоград.ру» отправил запрос в «Мосгортранс».