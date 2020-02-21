На новых остановках — от 1 микрорайона до МИЭТа — панели с шестью USB-портами, они находятся в углу павильонов. Разъёмы открытые, никаких водонепроницаемых заглушек на них нет. И хотя остановка под крышей, но влажность сделали своё дело.

Может ли ржавая зарядка повредить телефон или он просто не будет заряжаться, неизвестно.

«Зеленоград.ру» отправил запрос в «Мосгортранс».