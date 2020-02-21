На новых автобусных остановках заржавели USB-зарядки 21.02.2020 ZELENOGRAD.RU

USB-зарядки появились на автобусных остановках Центрального проспекта в прошлом году в ходе реконструкции. Они работали, но сейчас в них уже коррозия. Разъемы заржавели по крайней мере на остановке «Парк Победы».

На новых остановках — от 1 микрорайона до МИЭТа — панели с шестью USB-портами, они находятся в углу павильонов. Разъёмы открытые, никаких водонепроницаемых заглушек на них нет. И хотя остановка под крышей, но влажность сделали своё дело.

Может ли ржавая зарядка повредить телефон или он просто не будет заряжаться, неизвестно.

«Зеленоград.ру» отправил запрос в «Мосгортранс».

Стали бы вы заряжать телефон через ржавый разъем?
Да, никаких проблем
Нет, все равно не зарядится
Нет, не хочу рисковать телефоном
Проголосовали 43 человека
Метки:
автобусная остановка, электрика, Зеленоградский филиал ГУП "Мосгортранс" (автокомбинат)
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