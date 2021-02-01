Проект комплексного благоустройства Панфиловского проспекта готов, но приступят к нему в следующем году. Речь идет о части проспекта в «старом» городе — от Крюковской площади до пересечения Панфиловского с проспектом Генерала Алексеева (по-старому с Центральным). Проезжую часть расширять не планируют, а пешеходную зону увеличат.

Об этом в эфире радио «Зеленоград сегодня» сообщил зампрефекта Олег Панин. Проектно-сметная документация проходит экспертизу, до конца года будут вестись подготовительные работы. Работы непосредственно на проспекте рассчитаны на 2022-2023 годы. Расширять проезжую часть не нужно, там достаточно полос движения, сказал Панин. Вся территория вдоль проспекта будет благоустраиваться — увеличат пешеходную зону, сделают зоны отдыха, детские площадки. «Это достаточно серьезные объемы [работ] с сопровождением большой инфраструктуры», отметил зампрефекта. В целом это будет похоже на реконструкцию Центрального проспекта.

«Ничего по самой сфере движения, по ситуации транспортной капитально менять мы не предполагаем», сказал ранее о реконструкции Панфиловского проспекта префект Анатолий Смирнов. Также планируется установить на проезжей части трансбарьеры, вдоль проспекта — отремонтировать асфальт, газоны, обновить освещение, устроить парковки, заезды во дворы, новые светофоры, новые остановки. Потребуется перекладка инженерных коммуникаций.

Заказчик этих работ (как и на Центральном проспекте) — департамент капитального ремонта, проектированием занимается «Мостинжсервис». Возможно, комплексное благоустройство Панфиловского захватит и прилегающие территории — в частности, участок у Школьного озера.

Реконструкцию проспекта анонсировали еще в 2018 году. Тогда о своих предложениях рассказал Центр организации дорожного движения — с учетом интересов пешеходов, общественного транспорта и велосипедистов. В частности, предлагалось продублировать подземный переход на пересечении Панфиловского и Центрального проспектов уличным. При этом сделать островки безопасности для пешеходов и изменить геометрию съездов для водителей. Также планировалось сделать дополнительную полосу движения или увеличить существующую на повороте с проспекта Генерала Алексеева на Панфиловский, реорганизовать движение на перекрестках Панфиловский — улица Летчика Полагушина и возле ТЦ «Иридиум». Также предлагалось сделать велодорожку вдоль проспекта со стороны 12-го микрорайона. А на пешеходных переходах сделать отдельные переезды для велосипедистов.