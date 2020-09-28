Проект реконструкции Панфиловского проспекта реализуют в 2021 году, если в бюджете Москвы будут на это средства, сообщил префект Анатолий Смирнов. Там обустроят пешеходные зоны «как по Центральному проспекту, с хорошим покрытием, с организацией мест отдыха, с малыми архитектурными формами».
«Я слышал много мнений касательно Панфиловского проспекта, многие беспокоятся, что там опять все расковыряют, расширят проезжую часть. Нет, проезжая часть расширяться не будет. Ничего по самой сфере движения, по ситуации транспортной капитально менять мы не предполагаем», — сказал он в эфире радиокомпании «Зеленоград сегодня».
Панфиловский проспект последний раз реконструировали в 2008—2011 годах — тогда расширили проезжую часть, построили подземные пешеходные переходы, сделали два четырехсторонних перекрестка. Сейчас планируется благоустроить весь Панфиловский проспект от его пересечения с проспектом Генерала Алексеева (по-старому — с Центральным) до улицы Гоголя. Это более четырех километров.
На проезжей части установят трансбарьеры, вдоль проспекта отремонтируют газоны и асфальт — дорога от Крюковской площади «станет легкой и комфортной». У корпусов 12-го микрорайона, окна которых выходят на проспект, посадят живую изгородь.
Из технического задания можно понять, что на Панфиловском проспекте, как и на Центральном, запланирована перекладка коммуникаций, устройство освещения, парковок, заездов во дворы, новых светофоров, спортивных и детских площадок. Контракт на эти проектные работы стоит 103 миллиона рублей, завершить их должны в ноябре 2020 года.
Жители уже попросили префектуру заранее продумать организацию работ на Панфиловском, чтобы не было, как на Центральном. В первую очередь — организацию движения пешеходов: возможность обойти каждый участок по деревянным настилам, не идя по грязи и не выходя на проезжую часть, наличие указателей обхода и так далее.
Может, наоборот, будут "успокаивать трафик" сужением полос, антикарманами для автобусов (лишнее перестроение, можно же уступать автобусам и соблюдать дистанцию).
А новые светофоры - это замена имеющихся или всё-таки будут дублировать зебрами подземные переходы?