Проект реконструкции Панфиловского проспекта реализуют в 2021 году, если в бюджете Москвы будут на это средства, сообщил префект Анатолий Смирнов. Там обустроят пешеходные зоны «как по Центральному проспекту, с хорошим покрытием, с организацией мест отдыха, с малыми архитектурными формами».

«Я слышал много мнений касательно Панфиловского проспекта, многие беспокоятся, что там опять все расковыряют, расширят проезжую часть. Нет, проезжая часть расширяться не будет. Ничего по самой сфере движения, по ситуации транспортной капитально менять мы не предполагаем», — сказал он в эфире радиокомпании «Зеленоград сегодня».

Панфиловский проспект последний раз реконструировали в 2008—2011 годах — тогда расширили проезжую часть, построили подземные пешеходные переходы, сделали два четырехсторонних перекрестка. Сейчас планируется благоустроить весь Панфиловский проспект от его пересечения с проспектом Генерала Алексеева (по-старому — с Центральным) до улицы Гоголя. Это более четырех километров.