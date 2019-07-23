В следующем году планируется начать комплексное благоустройство Панфиловского проспекта — по аналогии с тем, что делают сейчас на Центральном. Это ремонт дороги, устройство пешеходных зон, установка скамеек, посадка деревьев. Жители заранее просят власть не повторять ошибок реконструкции Центрального проспекта.

Панфиловский проспект последний раз реконструировали в 2008—2011 годах — тогда расширили проезжую часть, построили подземные пешеходные переходы, сделали два четырехсторонних перекрестка. Сейчас планируется благоустроить весь Панфиловский проспект от его пересечения с проспектом Генерала Алексеева (по-старому — с Центральным) до улицы Гоголя, сообщает префектура. Это более четырех километров. На проезжей части установят трансбарьеры, вдоль проспекта отремонтируют газоны и асфальт — дорога от Крюковской площади «станет легкой и комфортной». У корпусов 12-го микрорайона, окна которых выходят на проспект, посадят живую изгородь.

Когда рабочие и техника выйдут на Панфиловский проспект, пока непонятно. «Завершить комплексное благоустройство планируется в 2023 году», — пишет префектура. Но четыре года на эти работы — слишком долго. Поэтому, скорее всего, под «началом реализации» в 2020 году власти имеют в виду заказ отдельного проекта реконструкции Панфиловского проспекта. Так что в следующем году Панфиловский проспект еще не тронут.

Пока же выполняются проектно-изыскательские работы по комплексному благоустройству «улиц и общественных пространств» сразу на несколько территорий: Центральный, Панфиловский и Московский проспекты, улица Юности. Из технического задания можно понять, что на Панфиловском проспекте, как и на Центральном, запланирована перекладка коммуникаций, устройство освещения, парковок, заездов во дворы, новых светофоров, спортивных и детских площадок. Контракт на эти проектные работы стоит 103 миллиона рублей, завершить их должны в ноябре 2020 года.

В сделанных ранее предпроектных разработках заложены и другие планы: реорганизация движения на перекрестке возле «Иридиума» и на пересечении Панфиловского проспекта с улицей Полагушина, устройство удобного разворота на пересечении Панфиловского с Солнечной аллеей, велодорожка со стороны 12-го микрорайона, пешеходные дорожки возле остановки «Панфиловский проспект» в 10-м микрорайоне и около остановки «Октябрьская» со стороны Школьного озера. Однако проект может меняться — и не раз — как мы видим на примере Центрального проспекта.

Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что «только сами жители могут сказать, что им нужно для комфортной жизни». Жительница Зеленограда Яна Теплова уже попросила префектуру заранее продумать организацию работ на Панфиловском, чтобы не было, как на Центральном. В первую очередь — организацию движения пешеходов: возможность обойти каждый участок по деревянным настилам, не идя по грязи и не выходя на проезжую часть, наличие указателей обхода и так далее. «Также не хотелось бы, чтобы у нас повторилась ситуация с повреждением деревьев, — отметила Яна. — Думаю, эффективнее будет, если инициатива по предотвращению подобного будет исходить заранее и от руководства округа, а не от отдельных граждан».

«Это только начало, — сказал в эфире радио „Зеленоград сегодня“ зампрефекта Дмитрий Морозов, имея в виду Центральный проспект. — В ближайшие годы будут капитально отремонтированы все основные магистрали старого города». Кроме Центрального и Панфиловского проспектов, основными магистралями можно считать Яблоневую, Солнечную и Сосновую аллеи, Московский проспект и улицу Юности.