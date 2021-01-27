Территорию вокруг Школьного озера начали благоустраивать 13 лет назад. На оставшейся части — со стороны 11 микрорайона и Панфиловского проспекта — хотели сделать бульвар, но работы отложили из-за отсутствия финансирования. Выяснили, кто, как и когда будет завершать это благоустройство.
Благоустроить планировали восточную часть озера — между ним и Филаретовским храмом — в 2020 году. Поскольку это лесная территория, за неё отвечает «Мосприрода». Два года назад говорилось о девяти гектарах, на которых сделают бульвар. Тогда директор зеленоградской «Дирекции природных территорий» Владимир Рунов сообщил, что планируется санитарная очистка лесопарка от упавших, сухостойных деревьев и валежника, прокладка дорожек, ремонт металлического мостика, установка современных скамеек, урн, малых форм (это могут быть скульптуры, детские или спортивные площадки), устройство цветников. Он отметил, что все пожелания жителей по поводу благоустройства этого места будут учтены. В тот момент делался проект благоустройства.
В январе прошлого года префектура, отвечая на вопрос жителя, сообщила, что благоустройство территории у Школьного озера запланировано на 2021 год. При этом указывалась уже другое место — «между парком „Панфиловский“ [это вся зона отдыха вокруг озера) и Панфиловским проспектом в 10-м микрорайоне». И заниматься этим будет (как заказчик) не Мосприрода, а департамент капитального ремонта. Это ведомство занимается крупными проектами, комплексным благоустройством — в Зеленограде это была реконструкция Центрального проспекта и парка Победы.
Осенью стало известно, что восточной частью Школьного озера тоже займется департамент капитального ремонта. Как выяснилось, упомянутая территория между озером и Панфиловским проспектом и восточная часть — это один проект. Которого к тому времени не было: и в департаменте, и в Мосприроде «Зеленоград.ру» сообщили, что проектные работы, возможно, начнутся в 2021 году. А в целом благоустройство планируется до 2023 года. На вопросы о судьбе проекта, о котором говорил Рунов в 2019 году, и пожеланиях жителей (ведь их обещали учесть), в Мосприроде не ответили.
Благоустройство Школьного озера с самого начала плотно курировал депутат района Силино, а ныне депутат Мосгордумы Андрей Титов. Он сообщил «Зеленоград.ру», что очередные — завершающие — работы не подразумевают вырубку деревьев и укладку плитки. Скорее всего, это будет типовое благоустройство парковой зоны с устройством дорожек, освещением и максимальным сохранением зеленых насаждений. Сейчас предпроектная стадия, а проект обязательно обсудят с жителями. Титов пообещал лично контролировать будущее благоустройство, учитывая, что в прошлые годы на Школьном озере был ряд недоделок.
Остается вопрос, почему к благоустройству Школьного озера и лесной территории подключили департамент капитального ремонта. Очевидно, из-за большого объема работ, которые он может выполнить, сказал «Зеленоград.ру» источник в окружной администрации. Возможно, участок благоустройства войдет в состав будущей реконструкции Панфиловского проспекта (планируется в 2021—2022 годах).
Проект реконструкции — вернее, комплексного благоустройства — проспекта должен быть выставлен на общественные обсуждения, когда это произойдет, пока неизвестно.