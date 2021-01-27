Перенос сроков — в 2021 году сделают проект

В январе прошлого года префектура, отвечая на вопрос жителя, сообщила, что благоустройство территории у Школьного озера запланировано на 2021 год. При этом указывалась уже другое место — «между парком „Панфиловский“ [это вся зона отдыха вокруг озера) и Панфиловским проспектом в 10-м микрорайоне». И заниматься этим будет (как заказчик) не Мосприрода, а департамент капитального ремонта. Это ведомство занимается крупными проектами, комплексным благоустройством — в Зеленограде это была реконструкция Центрального проспекта и парка Победы.

Осенью стало известно, что восточной частью Школьного озера тоже займется департамент капитального ремонта. Как выяснилось, упомянутая территория между озером и Панфиловским проспектом и восточная часть — это один проект. Которого к тому времени не было: и в департаменте, и в Мосприроде «Зеленоград.ру» сообщили, что проектные работы, возможно, начнутся в 2021 году. А в целом благоустройство планируется до 2023 года. На вопросы о судьбе проекта, о котором говорил Рунов в 2019 году, и пожеланиях жителей (ведь их обещали учесть), в Мосприроде не ответили.