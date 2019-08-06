Стихийное кладбище домашних животных между Школьным озером и Панфиловским проспектом существует по меньшей мере 30 лет. В следующем году эту территорию начнут благоустраивать — очистят от старых деревьев, проложат дорожки, поставят скамейки. Выяснили, что будет с кладбищем.
«До 92-го года жили в 10-м микрорайоне, часто ходили на тарзанку, что раньше висела не далеко от нынешнего мостика, и периодически наблюдали, как люди хоронили там своих питомцев». «Я живу в 11 районе почти 30 лет и помню, когда была маленькая, мне уже рассказывали о нем», — рассказывают зеленоградцы.
«Уничтожение этого кладбища, организованного горожанами, станет трагедией для многих жителей» , — написала в префектуру Юлия Рогозина. Ей ответили, что на этом участке будет создана особо охраняемая природная территория, которая не предусматривает размещение кладбищ домашних животных. Соответственно, при благоустройстве Школьного озера оставлять его не будут, а, скорее всего, просто демонтируют.
По факту, кладбище действительно является незаконным — несанкционированное захоронение животных, путем закапывания их в землю, на не предназначенной для этого территории запрещено. Трупы домашних питомцев относятся к первой группе опасности. То есть, после смерти, они подлежат утилизации, путем обеззараживания и захоронения, либо сжигания. Самовольные кладбища чреваты распространением различных инфекционных заболеваний.
В качестве альтернативы стихийному захоронению, предложено официальное кладбище домашних животных «Последний приют», расположенное в Химках, на Машкинском шоссе. В Зеленограде животное можно только кремировать — такие услуги предоставляют «Ветеринарный центр им. доктора Карпенко» в Андреевке и «Зеленоградская станция по борьбе с болезнями животных» на Сосновой аллея.
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