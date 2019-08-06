«До 92-го года жили в 10-м микрорайоне, часто ходили на тарзанку, что раньше висела не далеко от нынешнего мостика, и периодически наблюдали, как люди хоронили там своих питомцев». «Я живу в 11 районе почти 30 лет и помню, когда была маленькая, мне уже рассказывали о нем», — рассказывают зеленоградцы.

«Уничтожение этого кладбища, организованного горожанами, станет трагедией для многих жителей» , — написала в префектуру Юлия Рогозина. Ей ответили, что на этом участке будет создана особо охраняемая природная территория, которая не предусматривает размещение кладбищ домашних животных. Соответственно, при благоустройстве Школьного озера оставлять его не будут, а, скорее всего, просто демонтируют.