В ответ на запрос «Зеленоград.ру» о причинах в пресс-службе «Мосгортранса» заявили, что автомат не работал «из-за пандемии». Хотя в связи с карантином была отменена только продажа проездных водителями. Также там сказали, что автомат в Зеленограде включили «еще в начале августа».

Кто кого дезинформирует, неизвестно, но в начале августа автомат не работал. Технически он включен, но на экране надпись «сервис временно недоступен» — ни пополнить «Тройку», ни купить проездной нельзя.

Вечером 17 августа корреспондент «Зеленоград.ру» обнаружил в лотке автомата чек с транзакциями — отчет о работе терминала.