Терминал по продаже билетов «Мосгортранса» поставили на Центральном проспекте еще в феврале. Это было кстати — на оживленных остановках у «Океана» осталась одна билетная касса, и та работает с перерывами. Но автомат так и не заработал. Его включали на короткое время, но сейчас снова светится лишь «сервис недоступен».
В ответ на запрос «Зеленоград.ру» о причинах в пресс-службе «Мосгортранса» заявили, что автомат не работал «из-за пандемии». Хотя в связи с карантином была отменена только продажа проездных водителями. Также там сказали, что автомат в Зеленограде включили «еще в начале августа».
Кто кого дезинформирует, неизвестно, но в начале августа автомат не работал. Технически он включен, но на экране надпись «сервис временно недоступен» — ни пополнить «Тройку», ни купить проездной нельзя.
Вечером 17 августа корреспондент «Зеленоград.ру» обнаружил в лотке автомата чек с транзакциями — отчет о работе терминала.
Из него следует, что в пятницу 14 августа терминал заработал («открылась смена»), за смену было принято наличными и безналом 3200 рублей. По этому чеку, смена была закрыта в понедельник 17 августа в 12:29. При этом в выходные автомат не работал — или работал эпизодически. На момент публикации он тоже не работал.
В официальном списке «Мосгортранса» зеленоградского автомата нет. Впрочем, информация там явно не обновляется — например, по-прежнему значатся два билетных киоска на Центральном проспекте. Оставшийся киоск работает с 7:00 до 20:00 с перерывами 11:00—11:30 и 15:30—16:00. Принимает только наличные. Периодически пополнить «Тройку» там нельзя — кассиры говорят, что «система висит».
В автомате, если бы он работал, можно пополнить карту «Тройка», записать на неё проездной, активировать удаленный платеж, пополнить карту москвича. Расплачиваться можно наличными, банковскими картами и бесконтактно с помощью технологий PayPass, PayWave и смартфонов с функцией NFC. Терминал должен работать круглосуточно.