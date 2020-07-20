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Все старые остановочные павильоны в Зеленограде поменяют на новые в этом году. Эта новость одновременно и хорошая, и плохая 20.07.2020 ZELENOGRAD.RU

В этом году «Мосгортранс» запланировал поменять все старые павильоны ожидания на зеленоградских остановках на новые. Это хорошо. Но между сносом старых и установкой новых может пройти много времени — больше года.

Еще в прошлом году исчезли павильоны с крышами и скамейками на нескольких зеленоградских остановках, в том числе на Филаретовской и Новокрюковской улицах. Новых до сих пор нет. На вопросы жителей администрация отвечают, что остановки демонтировали в связи с истечением срока полезного использования. То есть, это не аварийная (когда конструкцию сломали или разбили, например), а плановая замена.

Срок амортизации (износа) павильона ожидания составляет семь лет, объяснили «Зеленоград.ру» в «Мосгортрансе». Срок эксплуатации павильона исчисляется с момента установки в конкретном месте и зависит от разных факторов — прежде всего, от условий эксплуатации и воздействия окружающей среды.

Да, признали в «Мосгортрансе», между демонтажом старого павильона и установкой нового может пройти много времени — год и больше. Причин несколько. Большой объем работ, плохая работа подрядчиков.

Также замену остановок задержал карантин. И еще один нюанс — сейчас «все силы брошены» на центр Москвы, он приоритетней окраин.

Тем не менее, в этом году планируется замена в Зеленограде всех старых павильонов ожидания на новые. Это не значит, что все остановки будут, как на Центральном проспекте — их поставили в прошлом году во время реконструкции проспекта. В прошлом году по всей Москве делали новые павильоны восьми типов — от малогабаритных до длинных «трамвайного» типа (такая в Зеленограде только для посадки в 400-е автобусы на остановке «Магазин «Океан»).

Но есть и общие требования к новым остановками: антивандальные стекла, удобные скамейки, урны, схемы маршрутов, табло с временем прибытия автобусов. В отдельных случаях добавляют зарядки для гаджетов и пилоны — отдельно стоящие конструкции с экраном с информацией о времени прибытия автобусов.

Какие павильоны появятся на зеленоградских остановках, пока не известно. Сейчас мэрия запустили опрос на портале «Активный гражданин», анонсируя новые павильоны с зарядками и бесплатным Wi-Fi. Пользователей спрашивают, приходилось ли им ожидать прибытия транспорта на остановке нового типа? Если да, то надо ответить еще на семь вопросов: оценить удобство остановки для пассажиров, работу Wi-Fi и зарядок, а главное — предложить адрес для установки такого павильона, автомата по продаже проездных билетов или табло с расписанием автобусов.

Для пассажиров, месяцами ждущих автобусы под дождём и снегом, интернет, зарядки и пилоны — дело десятое. Хотелось бы хотя бы крышу над головой и скамейки. Но почему-то «плановая замена» организована так, что пассажирам приходится помучиться.

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Метки:
пассажирские перевозки, автобусная остановка, обустройство и ремонт
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Обсуждение
A T
Вчера, 17:12
Сейчас не пользуюсь автобусом, но сколько на них ни ездила, всегда меня удивляло, что мешает проектировщикам создавать просто большие закрытые с трёх сторон (ладно, не говорю про двери) павильоны без щелей. Места на автобусных остановках достаточно, дожди, ветер и грязь в межсезонье у нас дело обычное. Просто место, где можно спрятаться от непогоды и не торчать друг у друга на голове. То, что на фото, эту задачу не решает.
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