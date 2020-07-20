Еще в прошлом году исчезли павильоны с крышами и скамейками на нескольких зеленоградских остановках, в том числе на Филаретовской и Новокрюковской улицах. Новых до сих пор нет. На вопросы жителей администрация отвечают, что остановки демонтировали в связи с истечением срока полезного использования. То есть, это не аварийная (когда конструкцию сломали или разбили, например), а плановая замена.

Срок амортизации (износа) павильона ожидания составляет семь лет, объяснили «Зеленоград.ру» в «Мосгортрансе». Срок эксплуатации павильона исчисляется с момента установки в конкретном месте и зависит от разных факторов — прежде всего, от условий эксплуатации и воздействия окружающей среды.

Да, признали в «Мосгортрансе», между демонтажом старого павильона и установкой нового может пройти много времени — год и больше. Причин несколько. Большой объем работ, плохая работа подрядчиков.

Также замену остановок задержал карантин. И еще один нюанс — сейчас «все силы брошены» на центр Москвы, он приоритетней окраин.



Тем не менее, в этом году планируется замена в Зеленограде всех старых павильонов ожидания на новые. Это не значит, что все остановки будут, как на Центральном проспекте — их поставили в прошлом году во время реконструкции проспекта. В прошлом году по всей Москве делали новые павильоны восьми типов — от малогабаритных до длинных «трамвайного» типа (такая в Зеленограде только для посадки в 400-е автобусы на остановке «Магазин «Океан»).

Но есть и общие требования к новым остановками: антивандальные стекла, удобные скамейки, урны, схемы маршрутов, табло с временем прибытия автобусов. В отдельных случаях добавляют зарядки для гаджетов и пилоны — отдельно стоящие конструкции с экраном с информацией о времени прибытия автобусов.

Какие павильоны появятся на зеленоградских остановках, пока не известно. Сейчас мэрия запустили опрос на портале «Активный гражданин», анонсируя новые павильоны с зарядками и бесплатным Wi-Fi. Пользователей спрашивают, приходилось ли им ожидать прибытия транспорта на остановке нового типа? Если да, то надо ответить еще на семь вопросов: оценить удобство остановки для пассажиров, работу Wi-Fi и зарядок, а главное — предложить адрес для установки такого павильона, автомата по продаже проездных билетов или табло с расписанием автобусов.

Для пассажиров, месяцами ждущих автобусы под дождём и снегом, интернет, зарядки и пилоны — дело десятое. Хотелось бы хотя бы крышу над головой и скамейки. Но почему-то «плановая замена» организована так, что пассажирам приходится помучиться.