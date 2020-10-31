По словам префекта Анатолия Смирнова, Мосгортранс «активизировал работу», чтобы до конца текущего года заменить в Зеленограде все павильоны на конструкции нового образца, какие установлены вдоль Центрального проспекта.

«В указанные сроки дорожники должны уложиться. Уже заменен 131 павильон, но жителей беспокоит, что многие из них установлены практически в ямах, на щебне. Нужно благоустроить территорию вокруг них».

Он уточнил, что работы по благоустройству не включают в себя установку новых информационных табло, так как для этого требуется прокладка специальных коммуникаций.

На новых остановках должны быть установлены антивандальные стекла, удобные скамейки, урны, схемы маршрутов, табло с временем прибытия автобусов. В отдельных случаях добавляют зарядки для гаджетов и пилоны — отдельно стоящие конструкции с экраном с информацией о времени прибытия автобусов.