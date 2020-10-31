Ямы на новых остановках заделают до середины ноября 31.10.2020 ZELENOGRAD.RU

Разломанную плитку и щебень, которые остаются после замены остановочных павильонов на новые, должны привести в порядок в течение двух недель. Такое обещание префектуре дал подрядчик.

Ямы после замены павильонов оставляют, чтобы потом выложить ее новой плиткой. Однако после замены павильонов во многих местах города плитку привезли, но так и не начали укладывать. Из-за этого пассажиры не идут под крышу нового павильона, чтобы не вставать в травмоопасное пространство.

По словам префекта Анатолия Смирнова, Мосгортранс «активизировал работу», чтобы до конца текущего года заменить в Зеленограде все павильоны на конструкции нового образца, какие установлены вдоль Центрального проспекта.

«В указанные сроки дорожники должны уложиться. Уже заменен 131 павильон, но жителей беспокоит, что многие из них установлены практически в ямах, на щебне. Нужно благоустроить территорию вокруг них».

Он уточнил, что работы по благоустройству не включают в себя установку новых информационных табло, так как для этого требуется прокладка специальных коммуникаций.

На новых остановках должны быть установлены антивандальные стекла, удобные скамейки, урны, схемы маршрутов, табло с временем прибытия автобусов. В отдельных случаях добавляют зарядки для гаджетов и пилоны — отдельно стоящие конструкции с экраном с информацией о времени прибытия автобусов.

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Метки:
общественный транспорт, Смирнов Анатолий Николаевич, автобусная остановка, благоустройство
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