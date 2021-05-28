Мосгордума запустила голосование среди жителей о предельной скорости электросамокатов в парках и на тротуарах. Москвичи могут решить, стоит ли выпускать самокатчиков на правый край проезжей части и нужно ли ограничивать возраст допуска к таким устройствам.

Например, депутаты предлагают выбрать, какое ограничение скорости так называемых «средств индивидуальной мобильности» (СИМ — самокаты, скейтборды, ролики, моноколеса, гироскутеры) следует ввести в ПДД при движении в городе и в парках: 15, 20 или 25 км. А если вводить ограничение скорости СИМ при движении по тротуару, то какое: 5 км/ч, 7 км/ч или стоит вообще запретить самокатам ездить вместе с пешеходами?

Проголосовать можно на сайте Мосгордумы. Выбирать можно неограниченное количество раз: после отправки ответов и обновления страницы голосование открывается снова. Как долго продлится сбор голосов, неизвестно, но 31 мая депутаты планировали уже направить резолюцию с предложениями в правительство РФ.

Эта резолюция также ляжет в основу нового закона по самокатам непосредственно для Москвы. Сами депутаты считают правильным ограничить максимальную скорость движения СИМ до 25 км/ч, а при совместном движении с пешеходами — до 7 км/ч. Такие же ограничения предлагается предусмотреть и для велосипедистов.

Также в проекте резолюции есть пункт, по которому будет создан «черный список» нарушителей этих требований. Попадание в такой список будет грозить лишением права на аренду СИМ в городских сервисах. Кто будет следить за соблюдением скорости и других ограничений, депутаты не уточнили.