Мосгордума запустила голосование за запреты для самокатов. В числе вариантов ограничение или запрет на езду по тротуарам 28.05.2021 ZELENOGRAD.RU

Мосгордума запустила голосование среди жителей о предельной скорости электросамокатов в парках и на тротуарах. Москвичи могут решить, стоит ли выпускать самокатчиков на правый край проезжей части и нужно ли ограничивать возраст допуска к таким устройствам.

Например, депутаты предлагают выбрать, какое ограничение скорости так называемых «средств индивидуальной мобильности» (СИМ — самокаты, скейтборды, ролики, моноколеса, гироскутеры) следует ввести в ПДД при движении в городе и в парках: 15, 20 или 25 км. А если вводить ограничение скорости СИМ при движении по тротуару, то какое: 5 км/ч, 7 км/ч или стоит вообще запретить самокатам ездить вместе с пешеходами?

Проголосовать можно на сайте Мосгордумы. Выбирать можно неограниченное количество раз: после отправки ответов и обновления страницы голосование открывается снова. Как долго продлится сбор голосов, неизвестно, но 31 мая депутаты планировали уже направить резолюцию с предложениями в правительство РФ.

Эта резолюция также ляжет в основу нового закона по самокатам непосредственно для Москвы. Сами депутаты считают правильным ограничить максимальную скорость движения СИМ до 25 км/ч, а при совместном движении с пешеходами — до 7 км/ч. Такие же ограничения предлагается предусмотреть и для велосипедистов.

Также в проекте резолюции есть пункт, по которому будет создан «черный список» нарушителей этих требований. Попадание в такой список будет грозить лишением права на аренду СИМ в городских сервисах. Кто будет следить за соблюдением скорости и других ограничений, депутаты не уточнили.

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После запуска сервиса проката самокатов в Зеленограде жители начали писать, что теперь людям придется бояться за пожилых родителей и маленьких детей, которых могут сбить на тротуаре или пешеходной дорожке. «Сначала нужно дождаться пригодной инфраструктуры для езды на электросамокатах. Тротуары, по которым люди гуляют, не для езды со скоростью 20км/ч» , — написал один из читателей «Зеленоград.ру».

Минтранс вместе с ГИБДД пытаются разработать новый проект изменений в Правила дорожного движения с 2019 года. Из-за существенных разногласий по поводу ограничений для владельцев электросамокатов пока что работу над поправками завершить не удается.

Минтранс предлагал прописать, что с помощью СИМ ребенок до семи лет может кататься по тротуарам, пешеходным дорожкам в пределах пешеходных зон и только в сопровождении взрослых. Подросток 7-14 лет сможет кататься там же, но уже один. Люди старше 14 лет смогут пользоваться велосипедными зонами, велополосами, тротуарами, но если их нет, можно будет выезжать на правый край проезжей части или на обочину улицы при условии, что у СИМ есть тормоза, фонарь и катафоты. При совместном движении с пешеходами на СИМ предлагалось запретить разгоняться быстрее 20 км/ч.

Сейчас пользователи СИМ приравнены к пешеходам и велосипедистам, а если двигатель средства передвижения мощнее 250 ватт — к водителям мопедов (для них нужны права категории М). Проект изменений отправили на доработку из-за просьбы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы и «Союза пешеходов». Экспертам было неясно, кто и как будет контролировать, что скорость СИМ не превышает 20 км/ч.

Председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов сказал, что в 2020 году в Москве произошло 156 ДТП с участием СИМ (велосипеды к СИМ не относятся), 158 человек пострадали. За первый квартал текущего года зафиксировано 14 таких ДТП, в которых пострадало 13 взрослых и один ребенок. Это 2 процента от общего числа аварий в Москве, добавил депутат.

По данным ГИБДД, непосредственно с электросамокатами за 4 месяца произошло 5 аварий, в которых пострадали 6 человек.

Сейчас дептранс Москвы запустил пилотную программу «медленных зон» — это несколько парков, где скорость самокатов автоматически снижается до 15 км/ч вне зависимости от пожелания пользователя.

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Ограничить скорость
Выделять полосы для них
Ограничения не нужны
Проголосовали 11 человек
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Метки:
правила дорожного движения, самокат
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