Что предлагают теперь

В 2021 году к процессу подключился Минпромторг. По данным «Коммерсанта», в ведомстве предложили маркировать электросамокаты RFID-метками, которые будут содержать сведения в том числе о мощности двигателя. Таким образом, инспектор, остановив пользователя СИМ, легко выяснит, нужно ли для управления устройством водительское удостоверение.

В ведомстве при этом понимают, что если маркировать саму конструкцию, то при замене двигателя отследить устройство будет нельзя. Более приоритетный вариант — вшивать RFID-метку в конструкцию, чтобы она считывалась на протяжении всего жизненного цикла устройства. В этом случае остается непонятным, как поступят с уже купленными самокатами: будут ли маркировать их и если да, то кто этим займется и за какую сумму?

Сам Минтранс тоже обновил свои поправки. Теперь предлагается, что водить электросамокаты со скоростью в 25 км/ч можно будет даже на проезжей части.

Общественная палата готовит альтернативные поправки: проект Минтранса не устраивает многих экспертов, объяснил изданию член палаты Александр Холодов. Например, глава «Союза пешеходов» Владимир Соколов считает, что надо запретить СИМ выезжать на пешеходные дорожки. А Виталий Гаевский из МАДИ предложил объединить электроустройства и велосипеды термином «компактный транспорт» (КОТ), пустив на выделенные полосы.

Когда будут опубликованы новые варианты поправок, неизвестно. 6 апреля в Москве открылся сезон проката, и спрос на них растет. Но из-за того, что некоторые модели развивают скорость до 100 км/ч, электросамокат может представлять серьезную угрозу. По данным МВД, в 2020 году число аварий с их участием в России выросло в 2,5 раза, после столкновений погибли четыре человека, пострадали более двухсот.

Оценить этот рост сложно, потому что нет точных данных о числе электросамокатов и ДТП с ними по годам. Известно, что в 2020 году использовалось около 30 тысяч устройств. Про 2019-й год известно только, что за первое полугодие зафиксировано 46 ДТП, а одна только сеть «М. Видео — Эльдорадо» за это же время продала 10 тысяч устройств. Представители сферы кикшеринга полагают, что в 2021 году число электросамокатов вырастет до 130 тысяч, 40 тысяч из которых будут в Москве. Сейчас, по данным дептранса, в столице можно арендовать 6 тысяч устройств.

Некоторые сервисы по аренде самокатов решили подстраховаться и сами установили дополнительные ограничители скорости. Например, они рисуют геозоны, в которых самокат автоматически снижает скорость. Поэтому в пятницу вечером человек не сможет ехать со скоростью 20 км/ч по участкам, где в это время точно большая плотность людей, — скорость снизится до 12-15 км/ч. Впрочем, у почти половины моделей, которые есть на рынке, максимальная скорость и так ограничена теми же 25 км/ч. Например, Яндекс.Маркет предлагает 426 моделей с максимальной скоростью 25 км/ч, и 563 модели со скоростью от 25 км/ч.