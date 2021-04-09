Минтранс доработал поправки в правила дорожного движения для электросамокатов: максимальную скорость увеличили до 25 км/ч и разрешили ехать по проезжей части, а Минпромторг предложил наносить RFID-метки с данными о мощности двигателя. В Общественной палате России заявили, что изменения в ПДД не устраивают многих экспертов, сейчас общественники готовят свой пакет поправок.
С 2019 года Минтранс вместе с ГИБДД разрабатывают новый проект изменений в Правила дорожного движения. Они касаются скорости автобусов, действий некоторых знаков, запрета парковки на «островках безопасности» и ограничений для владельцев электросамокатов. Последний пункт стал одним из самых спорных, поэтому пока что работу над поправками в ПДД завершить не удается.
Минтранс предлагал прописать, что с помощью так называемых «средств индивидуальной мобильности» (СИМ) — электросамокатов, моноколес, сегвеев, а также скейтбордов и роликов — ребенок до семи лет может кататься по тротуарам, пешеходным дорожкам в пределах пешеходных зон и только в сопровождении взрослых. Подросток 7-14 лет сможет кататься там же, но уже один. Люди старше 14 лет смогут пользоваться велосипедными зонами, велополосами, тротуарами, но если их нет, можно будет выезжать на правый край проезжей части или на обочину улицы при условии, что у СИМ есть тормоза, фонарь и катафоты.
При совместном движении с пешеходами на СИМ запретят разгоняться быстрее 20 км/ч. В пьяном виде кататься на электросамокате или скейтборде запретят. Сейчас пользователи СИМ приравнены к пешеходам и велосипедистам, а если двигатель средства передвижения мощнее 250 ватт — к водителям мопедов (для них нужны права категории М).
В конце 2020 года «Коммерсант» сообщал, что проект изменений отправят на доработку из-за просьбы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы и «Союза пешеходов». Эксперты посчитали, что нормы, устанавливающие правила движения для электросамокатов и моноколес, слишком опасны для пешеходов и самих пользователей СИМ. Например, специалистам было неясно, кто и как будет контролировать, что скорость СИМ не превышает 20 км/ч.
В 2021 году к процессу подключился Минпромторг. По данным «Коммерсанта», в ведомстве предложили маркировать электросамокаты RFID-метками, которые будут содержать сведения в том числе о мощности двигателя. Таким образом, инспектор, остановив пользователя СИМ, легко выяснит, нужно ли для управления устройством водительское удостоверение.
В ведомстве при этом понимают, что если маркировать саму конструкцию, то при замене двигателя отследить устройство будет нельзя. Более приоритетный вариант — вшивать RFID-метку в конструкцию, чтобы она считывалась на протяжении всего жизненного цикла устройства. В этом случае остается непонятным, как поступят с уже купленными самокатами: будут ли маркировать их и если да, то кто этим займется и за какую сумму?
Сам Минтранс тоже обновил свои поправки. Теперь предлагается, что водить электросамокаты со скоростью в 25 км/ч можно будет даже на проезжей части.
Общественная палата готовит альтернативные поправки: проект Минтранса не устраивает многих экспертов, объяснил изданию член палаты Александр Холодов. Например, глава «Союза пешеходов» Владимир Соколов считает, что надо запретить СИМ выезжать на пешеходные дорожки. А Виталий Гаевский из МАДИ предложил объединить электроустройства и велосипеды термином «компактный транспорт» (КОТ), пустив на выделенные полосы.
Когда будут опубликованы новые варианты поправок, неизвестно. 6 апреля в Москве открылся сезон проката, и спрос на них растет. Но из-за того, что некоторые модели развивают скорость до 100 км/ч, электросамокат может представлять серьезную угрозу. По данным МВД, в 2020 году число аварий с их участием в России выросло в 2,5 раза, после столкновений погибли четыре человека, пострадали более двухсот.
Оценить этот рост сложно, потому что нет точных данных о числе электросамокатов и ДТП с ними по годам. Известно, что в 2020 году использовалось около 30 тысяч устройств. Про 2019-й год известно только, что за первое полугодие зафиксировано 46 ДТП, а одна только сеть «М. Видео — Эльдорадо» за это же время продала 10 тысяч устройств. Представители сферы кикшеринга полагают, что в 2021 году число электросамокатов вырастет до 130 тысяч, 40 тысяч из которых будут в Москве. Сейчас, по данным дептранса, в столице можно арендовать 6 тысяч устройств.
Некоторые сервисы по аренде самокатов решили подстраховаться и сами установили дополнительные ограничители скорости. Например, они рисуют геозоны, в которых самокат автоматически снижает скорость. Поэтому в пятницу вечером человек не сможет ехать со скоростью 20 км/ч по участкам, где в это время точно большая плотность людей, — скорость снизится до 12-15 км/ч. Впрочем, у почти половины моделей, которые есть на рынке, максимальная скорость и так ограничена теми же 25 км/ч. Например, Яндекс.Маркет предлагает 426 моделей с максимальной скоростью 25 км/ч, и 563 модели со скоростью от 25 км/ч.