МВД России напомнило, что по закону транспортные средства мощностью больше 250 Ватт являются мопедами и на них нужны права категории М. Если водитель мопеда нарушает ПДД, его, как и обычных водителей, можно привлекать к ответственности, а транспортное средства эваукировать на штрафстоянку. Если же человек едет на электросамокате мощностью менее 250 Ватт, он считается пешеходом.

В эту категорию попадают самые популярные модели самокатов: например, по данным Яндекс.Маркета, KUGOO S3, Xiaomi Mijia M365, Ninebot Kickscooter ES2, Yamato PES 0809. Сервис предлагает 302 модели мощностью менее 250 Ватт, 176 — ровно 250 Ватт и 628 моделей с мощностью свыше 250 Ватт.

Разъяснения о правовом положении электросамокатов полиция давала в рамках работы над проектом изменений в правила дорожного движения. Они касаются скорости автобусов, действий некоторых знаков, запрета парковки на «островках безопасности» и ограничений для владельцев средств индивидуальной мобильности (СИМ): электросамокатов, моноколес, сегвеев, а также коньков, скейтбордов, роликовов и т. д.

По предлагаемым нововведениям ребенок до семи лет может кататься на них по тротуарам, пешеходным дорожкам в пределах пешеходных зон и только в сопровождении взрослых. Подросток 7-14 лет сможет кататься там же, но уже один. Дети старше 14 лет смогут пользоваться велосипедными зонами, велополосами, тротуарами, но если их нет, можно будет выезжать на правый край проезжей части или на обочину улицы при условии, что у СИМ есть тормоза, фонарь и катафоты. При совместном движении с пешеходами на СИМ запретят разгоняться быстрее 20 км/ч. В пьяном виде кататься на электросамокате или скейтборде запретят.