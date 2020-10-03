МВД России напомнило, что по закону транспортные средства мощностью больше 250 Ватт являются мопедами и на них нужны права категории М. Если водитель мопеда нарушает ПДД, его, как и обычных водителей, можно привлекать к ответственности, а транспортное средства эваукировать на штрафстоянку. Если же человек едет на электросамокате мощностью менее 250 Ватт, он считается пешеходом.
В эту категорию попадают самые популярные модели самокатов: например, по данным Яндекс.Маркета, KUGOO S3, Xiaomi Mijia M365, Ninebot Kickscooter ES2, Yamato PES 0809. Сервис предлагает 302 модели мощностью менее 250 Ватт, 176 — ровно 250 Ватт и 628 моделей с мощностью свыше 250 Ватт.
Разъяснения о правовом положении электросамокатов полиция давала в рамках работы над проектом изменений в правила дорожного движения. Они касаются скорости автобусов, действий некоторых знаков, запрета парковки на «островках безопасности» и ограничений для владельцев средств индивидуальной мобильности (СИМ): электросамокатов, моноколес, сегвеев, а также коньков, скейтбордов, роликовов и т. д.
По предлагаемым нововведениям ребенок до семи лет может кататься на них по тротуарам, пешеходным дорожкам в пределах пешеходных зон и только в сопровождении взрослых. Подросток 7-14 лет сможет кататься там же, но уже один. Дети старше 14 лет смогут пользоваться велосипедными зонами, велополосами, тротуарами, но если их нет, можно будет выезжать на правый край проезжей части или на обочину улицы при условии, что у СИМ есть тормоза, фонарь и катафоты. При совместном движении с пешеходами на СИМ запретят разгоняться быстрее 20 км/ч. В пьяном виде кататься на электросамокате или скейтборде запретят.
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков сказал «Коммерсанту», что регламентировать использование СИМ необходимо, однако не так, как это прописано в поправках Минтранса. «Например, мертворожденная норма — про скорость 20 км/ч, которую невозможно контролировать и администрировать. Кто-то будет стоять со спидганом, ожидая проезда самоката или велосипеда, движущегося с превышением скорости? А зафиксировав скорость, каким образом догонять нарушителя, составлять протокол — тоже на самокате? Правда, в Москве этому обрадуется МАДИ: новые штрафы — новые доходы, от лишних денег они не откажутся», — считает он.
Руководитель Центра урбанистики экономического факультета МГУ Сергей Капков заметил, что при ограничении проезда по тротуару должен быть разрешен проезд по автодорогам. «Это вопрос времени: освободить тротуары для пешеходов, а всем остальным разрешить стать участниками дорожного движения, но не допустить возможного роста жертв среди них. В отличие от пешеходов, участники дорожного движения более внимательны и сконцентрированы на безопасности», — сказал он в беседе с изданием.
Консультант автомобилистов по административным делам Алексей Дозоров отметил, что пока в России нет практики привлечения велосипедистов и самокатчиков к ответственности: «Я много езжу на велосипеде на работу и по делам. По проезжей части и соблюдая ПДД. По моим наблюдениям, правила нарушают 90-95 процентов велосипедистов, но ни одного случая привлечения к ответственности я не помню».
Депутат Мосгордумы от Зеленограда Андрей Титов считает, что для нашего города это серьезная тема, так как самокатов много и пешеходы опасаются столкновения с ними. «В Мосгордуме уже обсуждаются варианты законодательного регулирования для водителей малого транспорта. Есть ряд вариантов, но моя позиция четкая — водители такого транспорта должны нести максимальную ответственность, как уголовную, так и материальную. И особо хочу отметить — этим транспортным средствам не место на тротуаре», — заявил он.
По его мнению, появление в законодательстве малоскоростного транспорта повлечет за собой развитие инфраструктуры: выделение полос для движения велосипедов на улицах. «При прокладке новых дорог нужно сразу закладывать полосу под этот вид транспорта. Эта работа уже частично ведется: велодорожка заложена в проекте при строительстве прокола под железной дорогой у Алабушева. Этот пункт должен стать обязательным на всех новых территориях», — уверен Титов.
При этом велодорожка, запланированная при реконструкции Центрального проспекта, так и не была сделана, хотя место под неё оставили.