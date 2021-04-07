Станции велопроката появятся в Зеленограде в 2021 году — это подтвердили в департаменте транспорта, сообщив об открытии сезона велопроката в Москве.

По каким именно адресам появятся станции велопроката, пока неизвестно: в дептрансе сообщили «Зеленоград.ру», что адресный перечень утвердят к концу апреля.

Осенью прошлого года в префектуре назвали «Зеленоград.ру» семь адресов, где запланирована установка станций:

Крюковская площадь

Площадь Шокина, дом 1 (МИЭТ)

Площадь Юности, дом 2 строение 1 (торговый центр)

Улица Юности, 11 (студенческое общежитие)

корпус 445 (возле «1000 мелочей»)

корпус 1104 (ТЦ «Ольга»)

Центральная площадь, дом 1 (Культурный центр «Зеленоград»)

По сообщению префектуры работы по установке станций были запланированы на 2020 год, но ничего сделано не было.

Как был сформирован этот список и почему в 2021 году список станций снова находится на утверждении, неизвестно. Примечательно, что в этом списке нет ни одной станции в районе Крюково.

Всего в Москве в 2021 году появится 67 новых станций проката и около 500 новых велосипедов.