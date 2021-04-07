Станции велопроката появятся в Зеленограде в 2021 году — это подтвердили в департаменте транспорта, сообщив об открытии сезона велопроката в Москве.
По каким именно адресам появятся станции велопроката, пока неизвестно: в дептрансе сообщили «Зеленоград.ру», что адресный перечень утвердят к концу апреля.
Осенью прошлого года в префектуре назвали «Зеленоград.ру» семь адресов, где запланирована установка станций:
- Крюковская площадь
- Площадь Шокина, дом 1 (МИЭТ)
- Площадь Юности, дом 2 строение 1 (торговый центр)
- Улица Юности, 11 (студенческое общежитие)
- корпус 445 (возле «1000 мелочей»)
- корпус 1104 (ТЦ «Ольга»)
- Центральная площадь, дом 1 (Культурный центр «Зеленоград»)
По сообщению префектуры работы по установке станций были запланированы на 2020 год, но ничего сделано не было.
Как был сформирован этот список и почему в 2021 году список станций снова находится на утверждении, неизвестно. Примечательно, что в этом списке нет ни одной станции в районе Крюково.
Всего в Москве в 2021 году появится 67 новых станций проката и около 500 новых велосипедов.
Чтобы воспользоваться прокатом, нужно зарегистрироваться на сайте, в мобильном приложении или в терминале велопроката. Для регистрации нужны телефон и банковская карта. При регистрации система создаст логин и пин-код, их отправят на почту и в смс. Они будут нужны для доступа к прокату.
Потом нужно будет выбрать период проката и оплатить доступ — на сутки, месяц или сезон. После этого можно взять любой свободный велосипед и кататься, вернув его потом на любую другую станцию. Стоимость доступа к прокату на сутки — 155 рублей, на месяц — 615, на сезон 1235 (сюда включены все поездки до 30 минут).
Летом 2020 года житель Зеленограда обратился в префектуру и снова поднял вопрос об открытии станций велопроката в городе: «Люди из отдаленных районов будут садиться на велосипеды, доезжать до станции [Крюково] и пересаживаться на общественный транспорт (электрички, автобусы 400-й нумерации). Во-первых, это полезно для здоровья. Во-вторых, позволит разгрузить общественный транспорт. Так как лично у меня своего велосипеда нет, то я бы с удовольствием доехал на нем из 15-го микрорайона до станции Крюково, и потом пересел на общественный транспорт». Тогда в префектуре ему ответили, что ответ из дептранса насчет планов открытия станций в городе придет до конца июля 2020 года.
Предыдущие попытки присоединить Зеленоград к сети общественного велопроката «Велобайк» с оплатой по карте «Тройка» ничем не закончились. В 2018 году дептранс сообщал, что все контракты на работу точек проката заключены, поэтому новых минимум до 2020 ждать не стоит. Тогда же префект Анатолий Смирнов высказывал мысль, что весь вопрос в спросе на эту услугу. «Как только мы зададим вопрос департаменту транспорта [о размещении велопроката] в районе транспортно-пересадочного узла [Крюково] и они будут понимать, что есть потребность, они сами там разместят свои [пункты велопроката]», сказал Смирнов на встрече с жителями.