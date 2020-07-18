Житель Зеленограда Андрей обратился в префектуру и снова поднял вопрос об открытии станций велопроката в городе. Чиновники направили письмо в департамент транспорта, чтобы узнать, возможно ли это.

«Люди из отдаленных районов будут садиться на велосипеды, доезжать до станции [Крюково] и пересаживаться на общественный транспорт (электрички, автобусы 400-й нумерации). Во-первых, это полезно для здоровья. Во-вторых, позволит разгрузить общественный транспорт. Так как лично у меня своего велосипеда нет, то я бы с удовольствием доехал на нем из 15-го микрорайона до станции Крюково, и потом пересел на общественный транспорт», — объяснил Андрей.

В префектуре ему ответили, что ответ из дептранса насчет планов открытия станций в городе придет до конца июля 2020 года.

Предыдущие попытки присоединить Зеленоград к сети общественного велопроката «Велобайк» с оплатой по карте «Тройка» ничем не закончились. В 2018 году дептранс сообщал, что все контракты на работу точек проката заключены, поэтому новых минимум до 2020 ждать не стоит.

Тогда же префект Анатолий Смирнов высказывал мысль, что весь вопрос в спросе на эту услугу. «Как только мы зададим вопрос департаменту транспорта [о размещении велопроката] в районе транспортно-пересадочного узла [Крюково] и они будут понимать, что есть потребность, они сами там разместят свои [пункты велопроката]», сказал Смирнов на встрече с жителями.

А его заместитель Дмитрий Лавров считал в 2018 году, что организация велопроката через департамент транспорта в случае Зеленограда «малореализуема». Вместо этого лучше создать местную сеть велопроката, открывая по городу так называемые «нестационарные торговые объекты типа „прокат“», схемой расположения которых занимается как раз префектура.

Летом 2019 года планировалось открыть в городе первые автоматические парковки для велосипедов, самокатов и другого микротранспорта — 15 «умных» велозамков городской системы CTPark. Сервис предназначен и для личного транспорта, и для проката велосипедов и самокатов, в том числе частными лицами — своего рода велошеринга. Однако дальше тестирования эта альтернатива городской сети велопроката не пошла.

Сейчас в Зеленограде работают пункты проката спортивного инвентаря во 2-м, 15-м и 8-м микрорайонах, где можно взять велосипед в аренду. Для этого вам понадобится оставить в залог любой документ кроме паспорта (но паспорт все равно нужно иметь при себе для составления договора) и оплатить аренду на необходимый вам срок — по часам или посуточно.

На прошлой неделе департамент транспорта закончил сбор предложений по улучшению пешеходного движения в Москве. За месяц жители прислали чиновникам больше двух тысяч предложений, среди которых больше всего — по расширению тротуаров, оптимизации переходов и организации велополос. Из Зеленограда зарегистрировано четыре предложения про велосипеды и пешеходные зоны. По результатам опроса среди читателей «Зеленоград.ру» оказалось, что в первую очередь в городе нужно сделать удобный для велосипедов переезд через железную дорогу — за этот вариант проголосовало 57%.