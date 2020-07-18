Префектура спросит дептранс об установке станций велопроката. Предыдущие заявки Зеленограда отклоняли 18.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Житель Зеленограда Андрей обратился в префектуру и снова поднял вопрос об открытии станций велопроката в городе. Чиновники направили письмо в департамент транспорта, чтобы узнать, возможно ли это.

«Люди из отдаленных районов будут садиться на велосипеды, доезжать до станции [Крюково] и пересаживаться на общественный транспорт (электрички, автобусы 400-й нумерации). Во-первых, это полезно для здоровья. Во-вторых, позволит разгрузить общественный транспорт. Так как лично у меня своего велосипеда нет, то я бы с удовольствием доехал на нем из 15-го микрорайона до станции Крюково, и потом пересел на общественный транспорт», — объяснил Андрей.

В префектуре ему ответили, что ответ из дептранса насчет планов открытия станций в городе придет до конца июля 2020 года.

Предыдущие попытки присоединить Зеленоград к сети общественного велопроката «Велобайк» с оплатой по карте «Тройка» ничем не закончились. В 2018 году дептранс сообщал, что все контракты на работу точек проката заключены, поэтому новых минимум до 2020 ждать не стоит.

Тогда же префект Анатолий Смирнов высказывал мысль, что весь вопрос в спросе на эту услугу. «Как только мы зададим вопрос департаменту транспорта [о размещении велопроката] в районе транспортно-пересадочного узла [Крюково] и они будут понимать, что есть потребность, они сами там разместят свои [пункты велопроката]», сказал Смирнов на встрече с жителями.

А его заместитель Дмитрий Лавров считал в 2018 году, что организация велопроката через департамент транспорта в случае Зеленограда «малореализуема». Вместо этого лучше создать местную сеть велопроката, открывая по городу так называемые «нестационарные торговые объекты типа „прокат“», схемой расположения которых занимается как раз префектура.

Летом 2019 года планировалось открыть в городе первые автоматические парковки для велосипедов, самокатов и другого микротранспорта — 15 «умных» велозамков городской системы CTPark. Сервис предназначен и для личного транспорта, и для проката велосипедов и самокатов, в том числе частными лицами — своего рода велошеринга. Однако дальше тестирования эта альтернатива городской сети велопроката не пошла.

Сейчас в Зеленограде работают пункты проката спортивного инвентаря во 2-м, 15-м и 8-м микрорайонах, где можно взять велосипед в аренду. Для этого вам понадобится оставить в залог любой документ кроме паспорта (но паспорт все равно нужно иметь при себе для составления договора) и оплатить аренду на необходимый вам срок — по часам или посуточно.

На прошлой неделе департамент транспорта закончил сбор предложений по улучшению пешеходного движения в Москве. За месяц жители прислали чиновникам больше двух тысяч предложений, среди которых больше всего — по расширению тротуаров, оптимизации переходов и организации велополос. Из Зеленограда зарегистрировано четыре предложения про велосипеды и пешеходные зоны. По результатам опроса среди читателей «Зеленоград.ру» оказалось, что в первую очередь в городе нужно сделать удобный для велосипедов переезд через железную дорогу — за этот вариант проголосовало 57%.

Читайте также
Удобный переезд для велосипедов через железную дорогу и велопарковки во дворах. Что предложили зеленоградцы департаменту транспорта
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Нужно ли ждать прихода общемосковской сети велопроката или быстрее сделать местную?
Ждать одобрения дептранса
Быстрее сделать свою сеть
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 12 человек
Метки:
велосипед, велодорожки
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
РЖД решит, нужны ли остановки высокоскоростной магистрали Москва — Петербург на станциях Крюково, НАТИ и Петровско-Разумовской Новости
Муниципальный детский сад в ЖК «Новый Зеленоград» планируют построить в 2022 году Новости
Префектура спросит дептранс об установке станций велопроката. Предыдущие заявки Зеленограда отклоняли Новости
Возле станции «Ховрино» построят парковку на 200 мест. Оттуда можно будет пересесть на метро, автобус и электричку Новости
Мост в лесопарке между 9 микрорайоном и МИЭТом сломался после дождей Новости
На Яблоневой аллее плитку поменяли на асфальт, который сразу треснул Новости
В поликлиниках снова начали свободно принимать пациентов Новости
Новые бордюры на пешеходной дорожке сделали без понижения. Разве так можно? Ответы
Как «шерстяная мафия» продает пожилым зеленоградцам постельные принадлежности за десятки тысяч рублей и тянет с возвратом денег Истории
На платной трассе М-11 возможны заторы из-за строительства ЦКАД Новости
В небе над Зеленоградом — самая яркая комета за последние семь лет. Фотографии Жизнь
Кто-то поджёг дверь квартиры с пожилой женщиной внутри в 4-м микрорайоне Новости
Кафе в Московской области открылись для посещения, а кинотеатры заработают с августа. Это касается и «Зеленопарка» Новости
Выпускной вечер МИЭТа прошел онлайн в игре «Майнкрафт». Мы туда сходили Истории
Открытие детской больницы снова перенесли — теперь на 2021 год Новости
Стало проще пожаловаться на коммунальные проблемы через портал «Наш город». Теперь можно самому вписать тему и адрес Новости
Лодочные станции в Зеленограде и окрестностях. Как доехать, цены, время работы Гид
Трагедия на Крюковском аэродроме. Как погибли летчицы, памятник которым стоит в зеленоградском лесу Истории
Большое кафе построят возле новой зоны отдыха «Зелёный бор» Новости
Мазки на коронавирус можно сдать в поликлиниках по желанию и бесплатно, для взрослых и детей Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру