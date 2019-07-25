Первые автоматические парковки для велосипедов, самокатов и другого микротранспорта — 15 «умных» велозамков городской системы CTPark — появятся в городе уже в начале августа, а до конца года 200 таких замков разместят на 19 площадках по всему Зеленограду. Сервис предназначен и для личного транспорта, и для проката велосипедов и самокатов, в том числе частными лицами — своего рода велошеринга. До сих пор в Зеленограде не было станций велопроката, которые не первый год действуют в Москве. Теперь на зеленоградцах протестируют альтернативный проект.
Будущие 19 площадок, которые оснастят велозамками CTPark, согласованы с префектурой и управами:
- Крюково — Привокзальная площадь, Деловой центр (корпус 1651), улица Логвиненко (у корпуса 1446, ТЦ «Столица»), парковочная зона 23 микрорайона (улица ЦНИИМЭ, у скейтпарка).
- Старое Крюково — Крюковская площадь, Южная промзона (Озёрная аллея, «Шайба» — Научный центр), площадь Шокина перед МИЭТом.
- Силино — улица Гоголя (у корпуса 1106), жилая зона 11 микрорайона (улица Болдов ручей, у корпуса 1130), корпус 1204, корпус 1106, парк «Панфиловский» (возле пляжа Школьного озера).
- Матушкино — площадь Юности, жилая зона 4 микрорайона (у корпуса 426а, магазин «Десяточка»); улица Летчика Полагушина (у корпуса 403а), проспект Генерала Алексеева (у остановки «Кинотеатр «Электрон» и 2-го ТЦ), Центральный проспект (у корпуса 438 «Тысяча мелочей»).
- Савёлки — зона отдыха «Черное озеро», зона отдыха «Большой городской пруд» (у пляжа).
«Оснащать замками мы будем, в первую очередь, парковки на основных фокусных точках, как, например, привокзальная территория, — рассказали Zelenograd.ru в компании-разработчике «Ситипарк», для которой зеленоградский проект — пилотное внедрение системы.
В августе-сентябре запустят и сервис ремонта, и велопрокат: для его тестирования на парковках CTpark разместят около 20 обычных городских велосипедов.
CTPark Зеленоград — это новый формат велопарковок: велозамки будут крепиться на уже существующие парковочные дуги, стойки или любую подходящую по размерам уличную конструкцию. «Там, где велопарковочной инфраструктуры нет вообще, или договорённость с владельцем существующих дуг не достигнута, мы будем устанавливать типовые дуги шэффилдского типа», — пояснили в «Ситипарке».
Онлайн-сервис CTPark объединит все парковки в единую систему и позволит управлять ими с мобильного приложения: резервировать, запирать/отпирать и оплачивать.
На сайте проекта уже приглашают зарегистрироваться — 500 первых пользователей получат доступ к мобильному приложению (Android или IOS) и дополнительные возможности.
О внедрении новых технологий парковки на базе IoT («интернета вещей») префектура и компания-разработчик «Ситипарк» договорились еще весной и приступили к поиску инвестора. «Умные» парковки должны решить проблему сохранности транспортных средств, довольно популярных среди зеленоградцев, как считают в префектуре.
Идея проекта родилась ровно год назад. К весне 2019-го разработали программное обеспечение и опытный образец парковки. Интеллектуальный велосипедный замок, с которым можно припарковать велосипед, используя смартфон, создала по заказу «Ситипарк» лаборатория инженерного дизайна «Карфидов Лаб». Безопасность велосипеда обеспечивают датчики вибрации, угла наклона, охранного контура и вскрытия корпуса, предусмотренные в «умном» замке.
Создание устройств заняло почти год и обошлось примерно в 10 миллионов рублей, по информации портала techfusion.ru. Презентация работающих прототипов состоялась в июне на Петербургском международном экономическом форуме, одной из тем которого было развитие транспортной составляющей концепции «умного» города.
«Следующий этап — 2000 парковочных мест к велосезону 2020 года. Всего в Зеленограде запланировано оборудовать 4000 парковочных мест к началу 2021 года» , — заявляют в «Ситипарке».
В дальнейшем одним из этапов развития системы должна стать организация сервиса подзарядки электрифицированного микротранспорта, как сообщала префектура. Участие в «умной» среде делает возможным подключение комплиментарных услуг — от ремонтных до страховых, добавляет «Ситипарк». После Зеленоград велопарковки собираются внедрить в Москве, а затем в странах ЕАЭС.
Городской велопрокат в Зеленограде до сих пор был похож на «зеленоградского метро» — вроде как есть, но на деле одно название. В летний сезон для зеленоградцев были доступны лишь пункты проката взрослых велосипедов на базе двух-трех ФОК, предлагавшие по несколько велосипедов. По отзывам самих учреждений, услуга была вполне востребована у жителей. Жители не раз предлагали властям открыть станции велопроката, в том числе — точки общегородской московской сети «Велобайк», включающей уже более 500 станций. Префектура обсуждала этот вопрос с департаментом транспорта, считая такой проект «малореализуемым» — и сам департамент не планировал расширять сеть «Велобайк» на Зеленоград, по крайней мере, до 2020 года.
Вместо этого возникла идея построить собственную местную сеть велопроката с «нестационарными торговыми объектами типа „прокат“», схемой расположения которых занялась префектура. В декабре 2018-го с Дептрансом обсуждался уже запуск городского проката, не привязанного к станциям — «велопрокат без станций». Возможно, в качестве зоны для тестирования сервиса будет выбран Зеленоград, рассказывал Zelenograd.ru источник, принимавший участие в обсуждении.
В результате, похоже, нашли решение, объединяющее все возможности — безопасной парковки, городского велопроката и велошеринга. И теперь уже столичный велопрокат собираются модернизировать в направлении «умных» универсальных парковок из-за сложностей с обслуживанием тех, которые работают сейчас. «Возможно, нынешняя модель сервиса начинает изживать себя, — заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге весной, к началу велосезона. — Более перспективной выглядит компромиссная модель велопроката — когда велосипед можно оставить, прикрепив специальным замком к специальной городской велопарковке».
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