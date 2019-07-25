План на два года: 4000 велопарковок

О внедрении новых технологий парковки на базе IoT («интернета вещей») префектура и компания-разработчик «Ситипарк» договорились еще весной и приступили к поиску инвестора. «Умные» парковки должны решить проблему сохранности транспортных средств, довольно популярных среди зеленоградцев, как считают в префектуре.

Идея проекта родилась ровно год назад. К весне 2019-го разработали программное обеспечение и опытный образец парковки. Интеллектуальный велосипедный замок, с которым можно припарковать велосипед, используя смартфон, создала по заказу «Ситипарк» лаборатория инженерного дизайна «Карфидов Лаб». Безопасность велосипеда обеспечивают датчики вибрации, угла наклона, охранного контура и вскрытия корпуса, предусмотренные в «умном» замке.

Создание устройств заняло почти год и обошлось примерно в 10 миллионов рублей, по информации портала techfusion.ru. Презентация работающих прототипов состоялась в июне на Петербургском международном экономическом форуме, одной из тем которого было развитие транспортной составляющей концепции «умного» города.

«Следующий этап — 2000 парковочных мест к велосезону 2020 года. Всего в Зеленограде запланировано оборудовать 4000 парковочных мест к началу 2021 года» , — заявляют в «Ситипарке».

В дальнейшем одним из этапов развития системы должна стать организация сервиса подзарядки электрифицированного микротранспорта, как сообщала префектура. Участие в «умной» среде делает возможным подключение комплиментарных услуг — от ремонтных до страховых, добавляет «Ситипарк». После Зеленоград велопарковки собираются внедрить в Москве, а затем в странах ЕАЭС.