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Департамент транспорта рассматривает возможность открыть в Зеленограде точку велопроката 09.08.2018 ZELENOGRAD.RU

Открыть в Крюково пункты велопроката со стороны «старого» и «нового» города предложил зеленоградским властям местный житель. В префектуре говорят, что уже «ставили вопрос» об открытии велопроката перед департаментом транспорта, и заявку от Зеленограда там сейчас рассматривают.

При этом заместитель префекта Дмитрий Лавров считает, что организация велопроката через департамент транспорта в случае Зеленограда «малореализуема». Вместо этого он предлагает строить свою местную сеть велопроката, открывая по городу так называемые «нестационарные торговые объекты типа „прокат“», схемой расположения которых занимается как раз префектура.

По мнению префекта Анатолия Смирнова, весь вопрос в спросе на эту услугу. «Как только мы зададим вопрос департаменту транспорта [о размещении велопроката] в районе транспортно-пересадочного узла [Крюково] и они будут понимать, что есть потребность, они сами там разместят свои [пункты велопроката]», сказал Смирнов в среду на встрече с жителями.

В Москве сезон городского велопроката официально открывают в апреле или в начале мая. Услугу обеспечивает сеть «Велобайк» из 430 станций велопроката, 4300 велосипедов городского типа и 260 электровелосипедов. Прокат оплачивается через вебсайт или мобильное приложение. Ежегодно количество столичных станций увеличивают на 50 — 2019 году их станет 480, а число велосипедов вырастет до 4600.

Весной в сети «Велобайк» рассказали Zelenograd.ru, что появление станций городского велопроката в Зеленограде не планируется.

В летний сезон для зеленоградцев работают пункты проката взрослых велосипедов в старом городе — в ФОК «Радуга» (8 микрорайон) и ФОК «Савёлки» (6 микрорайон) с почасовой или посуточной оплатой. По отзывам администраторов, велосипедов там немного, услуга вполне востебована у жителей. Для детей и для семейного отдыха веломобили, электромобили и велосипеды предлагают напрокат в Озеропарке (Автогородке) на берегу Школьного озера, а в парке Победы можно покататься на веломобилях и гироскутерах. Планируется открыть пункт проката и на площади Юности.

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