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Прокат взрослых велосипедов заработал в ФОК «Радуга» и ФОК «Савёлки» 10.05.2018 ZELENOGRAD.RU

Велосипеды напрокат выдают в ФОК «Савёлки» (6 микрорайон) и ФОК «Радуга» (8 микрорайон) с почасовой или посуточной оплатой — 150 рублей первый час, по 50 рублей следующие, 400 рублей в сутки. В распоряжении спорткомплексов по нескольку велосипедов, так что желающим покататься рекомендуют бронировать их заранее.

Велосипеды в прокате — горные, с прямым рулём и спортивной рамой
Фото: velopiter.ru

«Горный велосипед Stels Navigator 510 — это оптимальный вариант для новичков или просто любителей более спокойного катания. Из-за чуть заниженной геометрии рамы модель пользуется одинаковой популярностью как у мужчин, так и у женщин» , — поясняется в объявлении в ФОК «Радуга».

Для пользования велосипедом необходимо предъявить паспорт при заключении договора и оставить залог — 5 тысяч рублей или водительское удостоверение за каждый велосипед (паспорт оставлять нельзя).

Забронировать велосипеды можно у администраторов комплексов по телефону, как сообщает префектура: ФОК «Савелки» 8(499)735-4120, ФОК «Радуга» 8(499)710-7730. В ФОК «Савёлки» Zelenograd.ru сообщили, что для бронирования нужно явиться лично и внести предоплату.

Прокат в ФОК «Савёлки» и в ФОК «Радуга» работает ежедневно с 9 до 21 часа без выходных.

В Москве сезон городского велопроката официально открыли в конце апреля. Его обеспечивает сеть «Велобайк» из 430 станций велопроката, 4300 велосипедов городского типа и 260 электровелосипедов. Прокат оплачивается через вебсайт или мобильное приложение. В этом году число станций увеличили на 50 по сравнению с прошлогодним. В Зеленограде, как рассказали Zelenograd.ru в сети «Велобайк», появление станций городского велопроката не планируется, хотя ежегодно количество столичных станций увеличивают на 50. В 2019 году их станет 480, а число велосипедов вырастет до 4600, как сообщал портал мэрии Москвы. По станциям в Зеленограде панов на следующий сезон пока нет, прокомментировали в «Велобайк».

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+7 (495) 76-76-746
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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
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