Веломобили, электромобили и велосипеды предлагают напрокат в Озеропарке (Автогородке) на берегу Школьного озера, а в парке Победы можно покататься на веломобилях и гироскутерах — летний сезон открыт. Стоимость проката от 150 рублей.

Пункт проката в Озеропарке открыл 21 апреля Культурный центр «Доброволец». У Автогородка закрытая территория со специальной инфраструктурой: между сосен проложены дорожки и расставлены специальные знаки дорожного движения, есть макеты зданий, пешеходные зебры и перекрестки — изображены реальные дорожные условия городских улиц. Вход в Автогородок — от корпуса 1002.