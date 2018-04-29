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Пункты проката веломобилей заработали на Школьном озере и возле ДК 29.04.2018 ZELENOGRAD.RU

Веломобили, электромобили и велосипеды предлагают напрокат в Озеропарке (Автогородке) на берегу Школьного озера, а в парке Победы можно покататься на веломобилях и гироскутерах — летний сезон открыт. Стоимость проката от 150 рублей.

Пункт проката в Озеропарке открыл 21 апреля Культурный центр «Доброволец». У Автогородка закрытая территория со специальной инфраструктурой: между сосен проложены дорожки и расставлены специальные знаки дорожного движения, есть макеты зданий, пешеходные зебры и перекрестки — изображены реальные дорожные условия городских улиц. Вход в Автогородок — от корпуса 1002.

В прокате есть также игровой и спортивный инвентарь (бадминтон, палки для скандинавской ходьбы, шахматы, шашки и настольная игра «Дженга») — 100 рублей за час. Режим работы проката: в будни 15:00—19:00, в выходные 10:00—19:00, обед 14:00—15:00. «В связи с погодными условиями режим работы может быть изменен», отмечают организаторы. По правилам проката, его услугами могут воспользоваться самостоятельно дети от 6 лет и взрослые. Контактный телефон: 8(499)729-7468.

Прокат в парке Победы: веломобили от 150 рублей за 15 минут, гироскутеры от 250 рублей за 10 минут
Фото: facebook.com/zelenogradcc

Пункт проката в парке Победы работает с 29 апреля возле Культурного центра «Зеленоград» (терраса парка под летней верандой ДК) ежедневно с 11:00 до 21:00. Оплата принимают наличными на месте и банковскими картами в кассе КЦ «Зеленоград». Контактный телефон: 8(499)734-31-71.

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