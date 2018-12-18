Что такое «велопрокат без станций»?

Сейчас в Москве работает городской прокат велосипедов velobike.ru с оплатой по времени — вы берёте велосипед на специальной стоянке (станции), а потом возвращаете на ту же или другую станцию. Проблема в том, что даже в Москве станции не по всему городу, а в Зеленограде их нет вовсе и открывать их не планируют.

В мире есть сервисы так называемого «бесстанционного велошеринга» — когда велосипед можно взять или оставить в любом месте в пределах зоны парковки. По этой схеме работают сервисы каршеринга — поминутного проката автомобилей. В специальном приложении на карте отображается ближайший свободный велосипед. Через приложение его можно забронировать и оплатить поездку по фактически затраченному времени.

О том, что в Москве будут тестировать систему проката велосипедов без станций, говорил и руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.