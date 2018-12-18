Департамент транспорта Москвы обсуждает запуск городского проката велосипедов, не привязанного к станциям. Возможно, что в качестве зоны для тестирования сервиса будет выбран Зеленоград. Об этом нам рассказал источник, принимавший участие в обсуждении. Разбирались, что такое бесстанционный велошеринг и почему это удобно именно для Зеленограда.
Сейчас в Москве работает городской прокат велосипедов velobike.ru с оплатой по времени — вы берёте велосипед на специальной стоянке (станции), а потом возвращаете на ту же или другую станцию. Проблема в том, что даже в Москве станции не по всему городу, а в Зеленограде их нет вовсе и открывать их не планируют.
В мире есть сервисы так называемого «бесстанционного велошеринга» — когда велосипед можно взять или оставить в любом месте в пределах зоны парковки. По этой схеме работают сервисы каршеринга — поминутного проката автомобилей. В специальном приложении на карте отображается ближайший свободный велосипед. Через приложение его можно забронировать и оплатить поездку по фактически затраченному времени.
О том, что в Москве будут тестировать систему проката велосипедов без станций, говорил и руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.
Зеленоград — компактный город, очень много пешеходных дорожек. На многих маршрутах велосипед оказывается быстрей автобуса, а иногда быстрей машины. Специалисты говорят, что хороший город для велопроката тот, где есть спрос на короткие поездки, до 3-5 километров. В Зеленограде расстояние между противоположными точками города 7,5 километров, то есть большинство поездок укладываются в оптимальный диапазон.
Если велосипедов в прокате достаточно много, удобно будет ездить на работу или учебу по городу, либо доезжать на велосипеде до электрички или до остановки 400-го. Кроме того, это полезно для здоровья и экологии.
Об этом позаботится оператор — компания, которая будет управлять прокатом. Параметры велосипедов подбираются с учётом особенностей региона. Например, компания Mobike, крупнейший мировой оператор по велошерингу, с приходом зимы устанавливает на велосипеды зимние шины, отражатели. Климат большой роли не играет. Например, в китайских Шэньяне и Урумчи зимой бывает холоднее, чем в Москве, а велопрокат там вполне востребован, рассказывал журналу Strelka представитель Mobike.
Пока это неизвестно. Например, это может быть компания «Велобайк», которая сейчас управляет сетью велопроката со станциями. Это может быть компания вроде YouDrive, которая занимается не только поминутным прокатом машин, но и успешно запустила прокат электросамокатов.
Это может быть иностранный оператор, вроде китайской Mobike, которая за три года успела «захватить» 15 стран мира и сделать Шанхай лидером по количеству прокатных велосипедов. Правительство Москвы сотрудничает по этому вопросу и с другими иностранными компаниями. Например, осенью прошлого года в городе состоялась презентация китайской бесстанционной системы велопроката Ofo.
Пока можно только предполагать. Например, цена проката от «Велобайка» складывается из абонемента (от 150 рублей в сутки до 1200 за сезон) плюс тариф за поездку сверх 30 минут, включенных в абонемент. В Британии у того же Mobike от 45 до 60 рублей за 20 минут поездки в зависимости от города, абонемент на 30 дней — около 800 рублей, на год — 5000.
Это неизвестно. Мы знаем только, что чиновники обещали сделать такой сервис в Москве и слышали, что в качестве пилотной зоны рассматривают и Зеленоград. Это не гарантирует, что всё так и будет.
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https://www.dezeen.com/2018/08/13/electric-mobike-dockless-share-bike/