Кольцевой маршрут пройдет через Мендлеево, Клушино, Веревское, Жилино, Морозовку, по Льяловскому шоссе и вдоль реки Клязьма. Его длина около 20 километров. Построить его обещают в 2019—2020 годах.
Этот маршрут выбрали в голосовании на портале «Добродел». Больше всего голосов в Солнечногорском районе набрал маршурт в районе Менделеево длиной около 20 километров. В комментариях предлагают продлить маршрут до Зеленограда или до Ржавок — это удобно и логично. Будет ли это сделано, пока неизвестно.
С победившим маршрутом конкурировал альтернативный маршрут через Менделеево — длинный, он захватывал Поярково, Мышецкое, проходил рядом с озером Круглое, дальше через Рогачевское шоссе и «бетонку» до Хоругвино.
Еще два проигравших маршрута — в районе деревни Маслово возле Истринского водохранилища.
Параметры будущих велодорожек и точные сроки их строительства пока неизвестны.
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