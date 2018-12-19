Комментировать
Вокруг Менделеево построят 20-километровую велодорожку 19.12.2018 ZELENOGRAD.RU

Кольцевой маршрут пройдет через Мендлеево, Клушино, Веревское, Жилино, Морозовку, по Льяловскому шоссе и вдоль реки Клязьма. Его длина около 20 километров. Построить его обещают в 2019—2020 годах.

Этот маршрут выбрали в голосовании на портале «Добродел». Больше всего голосов в Солнечногорском районе набрал маршурт в районе Менделеево длиной около 20 километров. В комментариях предлагают продлить маршрут до Зеленограда или до Ржавок — это удобно и логично. Будет ли это сделано, пока неизвестно.

С победившим маршрутом конкурировал альтернативный маршрут через Менделеево — длинный, он захватывал Поярково, Мышецкое, проходил рядом с озером Круглое, дальше через Рогачевское шоссе и «бетонку» до Хоругвино.

Еще два проигравших маршрута — в районе деревни Маслово возле Истринского водохранилища.

Параметры будущих велодорожек и точные сроки их строительства пока неизвестны.

Читайте также
Велопрокат без привязки к станциям может появиться в Зеленограде
Нравится ли вам победивший маршрут?
Да
Да, но его надо продлить до Зеленограда
Нет
Проголосовали 23 человека
 Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В декабре и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама