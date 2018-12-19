Кольцевой маршрут пройдет через Мендлеево, Клушино, Веревское, Жилино, Морозовку, по Льяловскому шоссе и вдоль реки Клязьма. Его длина около 20 километров. Построить его обещают в 2019—2020 годах.

Этот маршрут выбрали в голосовании на портале «Добродел». Больше всего голосов в Солнечногорском районе набрал маршурт в районе Менделеево длиной около 20 километров. В комментариях предлагают продлить маршрут до Зеленограда или до Ржавок — это удобно и логично. Будет ли это сделано, пока неизвестно.