Новую систему велопарковок CTPark с применением «умных» замков и онлайн-сервиса развернут в Зеленограде в ближайшие два года на 19 городских площадках: с 200 тестовых замков в 2019-м до сети в 4000 замков к 2021-му. О том, как будет работать система, включающая в себя функции безопасной парковки личного микротранспорта, коммерческого проката велосипедов и велошеринга, а также дополнительные услуги — ремонт, техобслуживание, а в будущем и подзарядку электрических транспортных средств, — Zelenograd.ru рассказали в компании «Ситипарк».
— Развертывание установочной партии в 15 «умных» замков начинается в конце июля — начале августа. Пилотную партию в 200 замков установим в течение августа-сентября с учетом опыта функционирования первой партии.
Парковки CTpark — это не станции проката или какие-либо сложные парковки в привычном их понимании. CTpark — это «умный» замок, который крепится на велосипедную парковочную дугу, стойку, любую подходящую по размерам уличную конструкцию. Умным его делает наличие датчиков и информационной системы, в которую включены все замки CTpark.
Первичное определение 19 площадок в Зеленограде производилось с соблюдением всех формальностей — совместно с управами Зеленограда. При этом внимание уделялось ряду факторов: доступность, ожидаемая востребованность, близость электроинфраструктуры и т. д.
Количество замков на каждой парковке ограничено лишь возможностями и размерами парковки. Распределение умных замков будет неоднородным — в центральных точках, таких как вокзал, их будет больше. На других площадках меньше. В процессе тестирования и развития проекта мы будем анализировать используемость замков и адаптировать ёмкости площадок в соответствии с потребностью.
Да, сервис будет платным, хотя в нем будет и бесплатный функционал. CTpark имеет несколько уровней пользования. Для того, чтобы познакомится с сервисом, изучить его удобство, месторасположение умных парковок, плата не требуется. Если потенциальный пользователь решит припарковать свой велосипед на парковке CTpark, ему необходимо будет подписаться на сервис.
Абонентская плата за пользование, — не одной избранной парковкой, а любым парковочным устройством в городе, — составит порядка 350-400 рублей в месяц. Дополнительные сервисы, как ремонт или страховка, будут либо входить в премиальные пакеты, либо оплачиваться по необходимости.
Оплату можно будет вносить через приложение банковской картой или через электронный кошелек.
В первую очередь, это система «умных» городских парковок. Любой, кто скачал приложение и зарегистрировался, может просматривать, где есть свободные парковки, бронировать парковку для себя и парковать свой велосипед или самокат.
Одним из сервисов CTpark будет прокат микротранспорта, доступный как для частных лиц, так и для коммерческих организаций. Для коммерческих организаций при этом отпадает необходимость строить громоздкие и не совместимые с другими системами станции проката, привязывать свою зону обслуживания к наличию этих станций и ограничивать пользователя в выборе маршрута движения точками от станции к станции. Это будет удобно всем: пользователи смогут быстро и комфортно брать напрокат и оставлять велосипеды везде, где есть парковки CTpark, а прокатные компании смогут прирастать не только за счет ресурсоемких станций проката, но и за счет партнерской программы CTpark — в тех локациях, где строительство станций нецелесообразно.
Для частных лиц будет также доступна опция сдачи в прокат собственных транспортных средств — своего рода UBERизация собственного велосипеда или самоката на время, пока он не используются. Для этого будет достаточно в личном кабинете завести транспортное средство, ввести его данные с фотографией и выставить флажок «прокат». Транспортное средство будет высвечиваться на карте, как прокатное.
В августе-сентябре, в период тестирования и отладки системы, CTpark планирует разместить ограниченное количество обычных городских велосипедов (около 20). Для нас важно обкатать техническое решение самим, оценить пользовательский опыт. Впоследствии мы будем технически готовы развивать прокат и как собственное решение, и как партнерскую программу. Для самой компании CTpark, прокат не является приоритетным бизнес-направлением.
Прокат для нас — это рядом идущий сервис, мы ищем и приглашаем к сотрудничеству прокатные компании или людей, готовых войти в этот бизнес. Наша цель — сделать прокат через наш сервис максимально доступным. Мы готовы стать дополнительной зоной роста для станционных прокатов и готовы обеспечить замками всех желающих сдавать напрокат микротранспорт.
К использованию CTpark в качестве замка добавится ряд сервисов и комплементарных услуг. Запарковав свой транспорт на парковке CTpark прямо в приложении, можно будет заказать услугу по техническому обслуживанию велосипеда, например, устранить прокол. Парковка станет местом оказания услуг — не нужно будет тащить неисправный велосипед в сервис.
Используя парковку CTpark, можно также будет прибегать к помощи велокомьюнити — например, попросить находящегося рядом пользователя сделать фото, если сработал охранный датчик.
Сервис ремонта планируем также запустить в этом году, до конца велосезона. Для него мы объявим конкурс на право предоставления ремонтных услуг через CTpark. Победители получат подарочный ремонтный комплект и соответствующее ПО для обработки заказов.
Пока основные направления инвестиций — это разработка аппаратной части умного замка и разработка программного обеспечения. В случае CTpark это долгосрочные вложения в наши know-how. На сегодняшний день общий объем инвестиций превысил 15 млн рублей. Инвесторы — учредители компании.
Для нас зеленоградский проект — пилотный, задача окупаемости не ставится. Бизнес-модель проекта исходит из выхода инфраструктурного проекта в масштабах такого города, как Москва за 4,1 года. Данные цифры не учитывают доходы от комплементарных услуг, таких как прокат или ремонт.
Префектура Зеленограда проявила интерес к идее CTpark и оперативно поддержала запуск проекта. Для нас очень важным является то, что проект начинается именно в Зеленограде — в исторически молодом и прогрессивном округе Москвы. По завершению тестовой фазы пилотного проекта мы будем готовы к дальнейшему росту. Нашим проектом уже заинтересовались в других крупных городах России, а также в Белорусии и Казахстане. Рост в этих направлениях предполагает как расширение собственного присутствия, так и партнерство с франчайзи.
Наша идея в том, что первые 500 зарегистрировавшихся получат приглашение к участию в тестировании системы. Данный статус даст доступ к функционалу, который будет недоступен участникам, подписавшимся на более поздних этапах.
К таким эксклюзивным элементам будут относиться и особые коммерческие условия, и расширенный тестовый доступ к пакетам услуг, и особые дублирующие карты-ключи с логотипом Зеленограда. С помощью этих карт можно будет управлять запирающими устройствами как в Зеленограде, так и в других городах страны или за рубежом. Таких, поверьте, уже не будет ни у кого.
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