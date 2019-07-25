Система стартует и для личного транспорта, и как прокат?

В первую очередь, это система «умных» городских парковок. Любой, кто скачал приложение и зарегистрировался, может просматривать, где есть свободные парковки, бронировать парковку для себя и парковать свой велосипед или самокат.

Одним из сервисов CTpark будет прокат микротранспорта, доступный как для частных лиц, так и для коммерческих организаций. Для коммерческих организаций при этом отпадает необходимость строить громоздкие и не совместимые с другими системами станции проката, привязывать свою зону обслуживания к наличию этих станций и ограничивать пользователя в выборе маршрута движения точками от станции к станции. Это будет удобно всем: пользователи смогут быстро и комфортно брать напрокат и оставлять велосипеды везде, где есть парковки CTpark, а прокатные компании смогут прирастать не только за счет ресурсоемких станций проката, но и за счет партнерской программы CTpark — в тех локациях, где строительство станций нецелесообразно.

Для частных лиц будет также доступна опция сдачи в прокат собственных транспортных средств — своего рода UBERизация собственного велосипеда или самоката на время, пока он не используются. Для этого будет достаточно в личном кабинете завести транспортное средство, ввести его данные с фотографией и выставить флажок «прокат». Транспортное средство будет высвечиваться на карте, как прокатное.

В августе-сентябре, в период тестирования и отладки системы, CTpark планирует разместить ограниченное количество обычных городских велосипедов (около 20). Для нас важно обкатать техническое решение самим, оценить пользовательский опыт. Впоследствии мы будем технически готовы развивать прокат и как собственное решение, и как партнерскую программу. Для самой компании CTpark, прокат не является приоритетным бизнес-направлением.

Прокат для нас — это рядом идущий сервис, мы ищем и приглашаем к сотрудничеству прокатные компании или людей, готовых войти в этот бизнес. Наша цель — сделать прокат через наш сервис максимально доступным. Мы готовы стать дополнительной зоной роста для станционных прокатов и готовы обеспечить замками всех желающих сдавать напрокат микротранспорт.