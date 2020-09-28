Семь станций велопроката «Велобайк» откроют в Зеленограде 28.09.2020 ZELENOGRAD.RU

Департамент транспорта одобрил заявку префектуры Зеленограда на установку в городе станций городского велопроката «Велобайк». Эти работы запланированы на 2020 год. Работать они начнут, видимо, уже в 2021: станции велопроката функционируют не весь год, а с апреля-мая по ноябрь.

Как сообщили «Зеленоград.ру» в префектуре, станции установят по следующим адресам:

  • Крюковская площадь
  • Площадь Шокина, дом 1 (МИЭТ)
  • Площадь Юности, дом 2 строение 1 (торговый центр)
  • Улица Юности, 11 (студенческое общежитие)
  • корпус 445 (возле «1000 мелочей»)
  • корпус 1104 (ТЦ «Ольга»)
  • Центральная площадь, дом 1 (Культурный центр «Зеленоград»)

Работы по установке будет курировать департамент транспорта Москвы.

История вопроса

В июле житель Зеленограда обратился в префектуру и снова поднял вопрос об открытии станций велопроката в городе: «Люди из отдаленных районов будут садиться на велосипеды, доезжать до станции [Крюково] и пересаживаться на общественный транспорт (электрички, автобусы 400-й нумерации). Во-первых, это полезно для здоровья. Во-вторых, позволит разгрузить общественный транспорт. Так как лично у меня своего велосипеда нет, то я бы с удовольствием доехал на нем из 15-го микрорайона до станции Крюково, и потом пересел на общественный транспорт». Тогда в префектуре ему ответили, что ответ из дептранса насчет планов открытия станций в городе придет до конца июля 2020 года.

Предыдущие попытки присоединить Зеленоград к сети общественного велопроката «Велобайк» с оплатой по карте «Тройка» ничем не закончились. В 2018 году дептранс сообщал, что все контракты на работу точек проката заключены, поэтому новых минимум до 2020 ждать не стоит. Тогда же префект Анатолий Смирнов высказывал мысль, что весь вопрос в спросе на эту услугу. «Как только мы зададим вопрос департаменту транспорта [о размещении велопроката] в районе транспортно-пересадочного узла [Крюково] и они будут понимать, что есть потребность, они сами там разместят свои [пункты велопроката]», сказал Смирнов на встрече с жителями.

Как пользоваться велопрокатом «Велобайк»

Чтобы воспользоваться прокатом, нужно зарегистрироваться на сайте, в мобильном приложении или в терминале велопроката. Для регистрации нужны телефон и банковская карта. При регистрации система создаст логин и пин-код, их отправят на почту и в смс. Они будут нужны для доступа к прокату.

Потом нужно будет выбрать период проката и оплатить доступ — на сутки, месяц или сезон. После этого можно взять любой свободный велосипед и кататься, вернув его потом на любую другую станцию. Стоимость доступа к прокату на сутки — 105 рублей, сюда включены все поездки до 30 минут.

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Метки:
велосипед, велопрокат
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