История вопроса

В июле житель Зеленограда обратился в префектуру и снова поднял вопрос об открытии станций велопроката в городе: «Люди из отдаленных районов будут садиться на велосипеды, доезжать до станции [Крюково] и пересаживаться на общественный транспорт (электрички, автобусы 400-й нумерации). Во-первых, это полезно для здоровья. Во-вторых, позволит разгрузить общественный транспорт. Так как лично у меня своего велосипеда нет, то я бы с удовольствием доехал на нем из 15-го микрорайона до станции Крюково, и потом пересел на общественный транспорт». Тогда в префектуре ему ответили, что ответ из дептранса насчет планов открытия станций в городе придет до конца июля 2020 года.

Предыдущие попытки присоединить Зеленоград к сети общественного велопроката «Велобайк» с оплатой по карте «Тройка» ничем не закончились. В 2018 году дептранс сообщал, что все контракты на работу точек проката заключены, поэтому новых минимум до 2020 ждать не стоит. Тогда же префект Анатолий Смирнов высказывал мысль, что весь вопрос в спросе на эту услугу. «Как только мы зададим вопрос департаменту транспорта [о размещении велопроката] в районе транспортно-пересадочного узла [Крюково] и они будут понимать, что есть потребность, они сами там разместят свои [пункты велопроката]», сказал Смирнов на встрече с жителями.