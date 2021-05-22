Сервис Urent для краткосрочной аренды электросамокатов заработал в Зеленограде в пятницу вечером. Пока доступны две зоны — от парка Победы до площади Юности и бульвары 15 и 16 микрорайонов. Читайте результаты тест-драйва «Зеленоград.ру».
В первой зоне поездок от площади Юности до Центральной площади самокат можно использовать не только для прогулок, но и как транспорт. Например, взять самокат возле ДК, доехать вдоль Центрального проспекта до площади Юности и оставить его там. Парковки расположены возле ресторана «Диканька», рядом с автобусной остановкой «Парк Победы» и за зданием фитнеса «Электрон».
Но для второй зоне на бульварах 15 и 16 микрорайонов парковки расположены рядом: одна между Михайловским прудом и ТЦ «Грин», вторая — между продуктовой ярмаркой и корпусом 1606. Между ними пешком около 150 метров, поэтому использовать здесь самокаты, как транспорт, для перемещения из точки А в точку Б лишено смысла — только покататься по бульварам и вернуться назад.
Выезжать из разрешенной зоны нельзя — за её границами самокат будет замедляться, извещая в приложении о необходимости вернуться.
Доступно два тарифа. Первый — «Поминутный» — начало поездки 30 рублей и 6 рублей за минуту. Автоматически подключается страховка здоровья и ответственности за 30 рублей — если это не нужно, отключите её при выборе тарифа. Для первого заказа по промокоду podcar вы получите немного бонусов на счет.
Второй тариф «Пока не сядет» — стоимость аренды от 600 рублей, включено 12 часов и далее 5 рублей за минуту. Точная цена рассчитывается автоматически и зависит от модели самоката, уровня заряда и спроса. Например, вечером в пятницу полностью заряженный самокат по этому тарифу предлагали за 718 рублей, в субботу утром — 836. Фактически, ездить вы сможете пока у самоката не сел аккумулятор, для полностью заряженного самоката это около трех часов.
Чтобы взять самокат в аренду, нужно скачать приложение Urent (андроид, айфон) дать ему доступ к геолокации, ввести номер телефона и привязать свою карту. Также аренда самокатов Urent интегрирована в приложение для такси «Ситимобил» — то есть, если у вас есть это приложение, то новое можно не ставить. Затем найдите в приложении ближайший самокат.
На руле у каждого самоката есть QR-код, на него нужно навести камеру, нажав в приложении на кнопку «сканировать», или ввести четырехзначный номер. После этого нужно выбрать тариф, нажать кнопку «Старт», подтвердить знакомство с правилами и возраст, а затем протестировать самокат: на это дается 90 бесплатных секунд.
При начале аренды на карте заблокируется 300 рублей в качестве залога — после завершения они вернутся на карту.
Самокаты в этом сервисе доступны людям старше 18 лет и весом до 100 кг. Также важно ездить с заряженным телефоном: без доступа к приложению не получится завершить аренду.
Мы взяли самокат в парке Победы. Хотя на самокатах есть замки, они не пристёгнуты. Сначала осмотрели самокат на предмет явных повреждений. Проблем с началом аренды через приложение не возникло, хотя QR-код при ярком солнце считывался плохо. Протестировали — чтобы самокат поехал, надо оттолкнуться ногой и после этого нажимать на газ на правой ручке. Тормоз на левой ручке работал удовлетворительно. Максимальная скорость самоката — 20 км/ч. Быстрей он не разгонится, хотя на спусках спидометр и может показать небольшое превышение.
Задача — доехать до площади Юности. Ехали вдоль Центрального проспекта со стороны 3-го микрорайона. Вот результаты теста:
- Длина маршрута составила 1,77 км
- Время в пути 7,5 минут, из них 35 секунд стояли на светофорах
- Средняя скорость в движении 15,34 км/ч
- Итоговая стоимость 84 рубля: 30 рублей за начало поездки + 54 рубля за девять минут аренды.
С завершением аренды проблем тоже не возникло. Приложение сообщило, что «здесь самокат можно не пристегивать», попросило сделать фотографию запаркованного самоката, 300 рублей залога вернулись на карту.
В хорошую погоду для Зеленограда самокаты отличная альтернатива общественному транспорту. Но для этого должна быть возможность передвигаться по всему городу. Разрешенная зона и парковки должны хотя бы дублировать автобусную сеть. В идеале разрешенная зона должная охватывать весь город, чтобы иметь возможность передвигаться по лесопаркам, а не только вдоль дорог. В этом случае самокат зачастую может окажется быстрей и дешевле, чем автобус и такси, а для некоторых сценариев может стать альтернативой поездкам на личной машине.
Но при этом городская администрация должна активно подстраивать дорожную инфраструктуру для комфортных поездок на самокатах: хорошо сделанное понижение бордюров, ровный асфальт, качественная плитка, удобные пандусы и съезды — всё это необходимо. Маршрут от парка Победы до площади Юности этим критериям удовлетворяет в полной мере, но в остальном городе пока не так. Кроме того, уже пора начинать выделять на широких тротуарах и пешеходных переходах полосы для велосипедов и самокатов.