Где и зачем можно ездить

В первой зоне поездок от площади Юности до Центральной площади самокат можно использовать не только для прогулок, но и как транспорт. Например, взять самокат возле ДК, доехать вдоль Центрального проспекта до площади Юности и оставить его там. Парковки расположены возле ресторана «Диканька», рядом с автобусной остановкой «Парк Победы» и за зданием фитнеса «Электрон».

Но для второй зоне на бульварах 15 и 16 микрорайонов парковки расположены рядом: одна между Михайловским прудом и ТЦ «Грин», вторая — между продуктовой ярмаркой и корпусом 1606. Между ними пешком около 150 метров, поэтому использовать здесь самокаты, как транспорт, для перемещения из точки А в точку Б лишено смысла — только покататься по бульварам и вернуться назад.