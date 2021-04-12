В Госдуму внесен законопроект, в случае принятия которого дистанционный формат учебы для учеников начальной школы будет запрещен, а для перевода в онлайн более старших учеников потребуется согласие родителей. Автор законопроекта — депутат Госдумы от КПРФ Олег Лебедев — считает, что применяемые в дистанционной учебе технологии и «средства электронного обучения» до конца не изучены, а их безопасность для физического и психического здоровья несовершеннолетних учащихся не подтверждена.
В пояснительной записке к документу Лебедев ссылается на неназванные исследования, проведенные «рядом экспертов в области медицины и гигиены человека». Из их результатов якобы следует, что удаленка негативно воздействует на детское психическое и физическое здоровье. Но у родителей сегодня нет возможности влиять на выбор технологий, используемых для обучения своих детей.
Сейчас законопроект направлен в комитет Госдумы по образованию и науке.
В марте 2021 года депутат МГД Евгений Бунимович внес на рассмотрение законопроект, по которому дистанционное обучение будет разрешено только при введения режима повышенной готовности, ЧС или карантине в образовательном учреждении. Это предложение в МГД рассмотрят в апреле-июне.
На недавнем заседании комиссии МГД по образованию депутаты вместе с членами Общественной палаты Москвы обсудили итоги дистанционного обучения во время ограничительных мер. Среди плюсов такого формата участники отметили:
- создание тренажеров, симуляционных материалов для учащихся
- снижение темпов заболеваемости коронавирусом: без дистанционки контактные взрослые заболевали бы чаще, больше и тяжелее, считают в Роспотребнадзоре
- вечерние родительские собрания: стало понятным, что нет необходимости ходить на собрания к 7 вечера, добираться по пробкам
- результаты ОГЭ, ЕГЭ были лучше, чем в прошлом году
- дети, которые при всех стеснялись отвечать, в период дистанционного обучения выросли и стали получать четверки и пятерки.
Среди минусов отметили возросшую нагрузку на учителей, нехватку техники в семьях и у педагогов, нехватку у обеих сторон технических навыков, низкую мотивацию учащихся, неготовность к самостоятельной работе и неумение учителей работать в онлайне.
В конце марта 2020 года все школы Москвы перешли на дистанционное обучение, чтобы замедлить распространение новой коронавирусной инфекции. Первые же дни показали, что к удаленной работе готовы далеко не все ученики и учителя. Тогда у многих висла система, зайти в электронный дневник не удавалось часами. Дети и родители столкнулись со сложной системой авторизации, некачественным учебным материалом и необходимостью слишком долго сидеть перед экраном. А еще семьям пришлось как-то распределять ноутбуки и компьютеры между детьми, уроки которых шли в одно и то же время, и родителями, многие из которых в это же время перешли на работу из дома.
Карантин продляли вместе с онлайн-учебой, окончательно удаленка для учеников закончилась в январе 2021 года.
Дети и так часами зависают в интернете, а тут ещё и учёба в интернете.
В результате вся жизнь в интернете...
Они разучились общаться вне интернета. Гуляют вместе и в это же время переписываются между собой в вацапе, VK, инстаграмм и тд и тп. Идут рядом! переписываются в соц.сетях!
Школа - это не только получение знаний, а ещё и школа общения.