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Дистанционное обучение для начальной школы предложили запретить. Законопроект внесён в Госдуму 12.04.2021 ZELENOGRAD.RU

В Госдуму внесен законопроект, в случае принятия которого дистанционный формат учебы для учеников начальной школы будет запрещен, а для перевода в онлайн более старших учеников потребуется согласие родителей. Автор законопроекта — депутат Госдумы от КПРФ Олег Лебедев — считает, что применяемые в дистанционной учебе технологии и «средства электронного обучения» до конца не изучены, а их безопасность для физического и психического здоровья несовершеннолетних учащихся не подтверждена.

В пояснительной записке к документу Лебедев ссылается на неназванные исследования, проведенные «рядом экспертов в области медицины и гигиены человека». Из их результатов якобы следует, что удаленка негативно воздействует на детское психическое и физическое здоровье. Но у родителей сегодня нет возможности влиять на выбор технологий, используемых для обучения своих детей.

Сейчас законопроект направлен в комитет Госдумы по образованию и науке.

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В московском парламенте тоже хотят регулировать дистант

В марте 2021 года депутат МГД Евгений Бунимович внес на рассмотрение законопроект, по которому дистанционное обучение будет разрешено только при введения режима повышенной готовности, ЧС или карантине в образовательном учреждении. Это предложение в МГД рассмотрят в апреле-июне.

На недавнем заседании комиссии МГД по образованию депутаты вместе с членами Общественной палаты Москвы обсудили итоги дистанционного обучения во время ограничительных мер. Среди плюсов такого формата участники отметили:

  • создание тренажеров, симуляционных материалов для учащихся
  • снижение темпов заболеваемости коронавирусом: без дистанционки контактные взрослые заболевали бы чаще, больше и тяжелее, считают в Роспотребнадзоре
  • вечерние родительские собрания: стало понятным, что нет необходимости ходить на собрания к 7 вечера, добираться по пробкам
  • результаты ОГЭ, ЕГЭ были лучше, чем в прошлом году
  • дети, которые при всех стеснялись отвечать, в период дистанционного обучения выросли и стали получать четверки и пятерки.

Среди минусов отметили возросшую нагрузку на учителей, нехватку техники в семьях и у педагогов, нехватку у обеих сторон технических навыков, низкую мотивацию учащихся, неготовность к самостоятельной работе и неумение учителей работать в онлайне.

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Как вводили дистанционное обучение

В конце марта 2020 года все школы Москвы перешли на дистанционное обучение, чтобы замедлить распространение новой коронавирусной инфекции. Первые же дни показали, что к удаленной работе готовы далеко не все ученики и учителя. Тогда у многих висла система, зайти в электронный дневник не удавалось часами. Дети и родители столкнулись со сложной системой авторизации, некачественным учебным материалом и необходимостью слишком долго сидеть перед экраном. А еще семьям пришлось как-то распределять ноутбуки и компьютеры между детьми, уроки которых шли в одно и то же время, и родителями, многие из которых в это же время перешли на работу из дома.

Карантин продляли вместе с онлайн-учебой, окончательно удаленка для учеников закончилась в январе 2021 года.

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Метки:
школа, дистанционное обучение
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Обсуждение
Ирина Горячева
Вчера, 17:48
Надо вообще запретить онлайн-учёбу!
Дети и так часами зависают в интернете, а тут ещё и учёба в интернете.
В результате вся жизнь в интернете...
Они разучились общаться вне интернета. Гуляют вместе и в это же время переписываются между собой в вацапе, VK, инстаграмм и тд и тп. Идут рядом! переписываются в соц.сетях!
Школа - это не только получение знаний, а ещё и школа общения.
Степанова Ольга
10 часов назад
Безусловно дистанционное обучение- это очень плохо. но запрещать? Возможны разные ситуации "форс-мажора".
SOV SOV
7 часов назад
Безусловно дистанционное обучение- это очень плохо. но запрещать? Возможны разные ситуации "форс-мажора".
По-моему в этой петиции явно просматривается подмена одной проблемы другой. Проблема не в том, что страдает (если страдает) здоровье детей, а в том, что напрягаются родители, вынужденные организовывать быт и техические возможности ребенка на дистанте. Их тоже можно понять - неожиданно ребенка надо стало и накормить, и как-то за ним приглядеть в рабочее время, ведь работу никто не отменял. И технику купить, потратив, например, "детские" выплаты 2020 беспрецендентных размеров. И признаться-то стыдно, что забота и обеспечение собственного ребенка в тягость (хотя ничего стыдного в этом нет, всего лишь правда жизни). Вот и ищут благовидный предлог как запретить сваливать ответственность за детей на родителей.
A T
3 часа назад
Дистант годится для дополнительного образования взрослых, где это применимо: и люди сами способны организоваться, и ехать не нужно. Но чтобы для младших школьников - наверное, едва ли.
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