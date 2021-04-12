В Госдуму внесен законопроект, в случае принятия которого дистанционный формат учебы для учеников начальной школы будет запрещен, а для перевода в онлайн более старших учеников потребуется согласие родителей. Автор законопроекта — депутат Госдумы от КПРФ Олег Лебедев — считает, что применяемые в дистанционной учебе технологии и «средства электронного обучения» до конца не изучены, а их безопасность для физического и психического здоровья несовершеннолетних учащихся не подтверждена.

В пояснительной записке к документу Лебедев ссылается на неназванные исследования, проведенные «рядом экспертов в области медицины и гигиены человека». Из их результатов якобы следует, что удаленка негативно воздействует на детское психическое и физическое здоровье. Но у родителей сегодня нет возможности влиять на выбор технологий, используемых для обучения своих детей.

Сейчас законопроект направлен в комитет Госдумы по образованию и науке.