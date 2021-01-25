Новые санитарно-эпидемиологические правила для образовательных организаций вступили в силу с 2021 года. Роспотребнадзор учел вопросы, связанные с цифровой образовательной средой, дистанционным обучением, использованием мобильных телефонов. Если раньше часть положений в СанПиНах носили рекомендательных характер, то теперь все нормы в новом документе — обязательные. Этот документ — результат сборки и переработки более 30 ранее действующих регламентов, поэтому большая часть норм осталась прежней. Рассказываем, что изменилось.