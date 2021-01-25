Школьникам с пищевыми особенностями разрешили обедать домашней едой, хранить ее в холодильнике и разогревать. Это есть в новых санитарных правилах, но на деле школы к ним не готовы
Новые санитарно-эпидемиологические правила для образовательных организаций вступили в силу с 2021 года. Роспотребнадзор учел вопросы, связанные с цифровой образовательной средой, дистанционным обучением, использованием мобильных телефонов. Если раньше часть положений в СанПиНах носили рекомендательных характер, то теперь все нормы в новом документе — обязательные. Этот документ — результат сборки и переработки более 30 ранее действующих регламентов, поэтому большая часть норм осталась прежней. Рассказываем, что изменилось.
Профилактика заболеваний
- стало обязательно проводить гимнастику для глаз, если в школах используются электронные средства обучения.
Время за компьютером
- занятия с использованием электронных средств обучения нельзя проводить с детьми младше 5 лет
- дети 1-2 классов должны проводить за компьютером не более 20 минут, 3-4 классов — не более 25 минут, 5-9 классов — 30 минут, старшеклассники — максимум 35 минут за один урок
- если ребенок во время просмотра учебного фильма должен что-то законспектировать в тетради, то продолжительность непрерывного использования экрана не должна превышать для детей 5-7 лет семи минут, для учащихся 1-4 классов — десяти минут. Для учеников 5-9 классов смотреть в монитор не отрываясь допускается не дольше 15 минут. Ранее это время школьников составляло 5 и 10 минут соответственно
- одновременное использование детьми на занятиях более двух различных электронных средств (интерактивная доска и персональный компьютер, интерактивная доска и планшет) не допускается
Технические требования
- диагональ интерактивной доски должна составлять не менее 165,1 см. Минимальная диагональ для монитора компьютера или ноутбука — 15,6 дюйма, для планшета — 10,4 дюйма
- экран гаджета должен находиться от ребенка на расстоянии не менее 50 сантиметров. Планшеты нужно размещать на столах с наклоном в 30 градусов. Наушники можно использовать непрерывно не более часа с громкостью не больше 60 процентов от максимальной
- не допускается использовать в одном учебном помещении разные типы ламп, а также лампы с разной мощностью
Использование телефона
- приносить мобильные телефоны в школу не запрещается, но пользоваться ими как средствами для обучения нельзя. Если на уроке учитель хочет показать видео, он должен использовать компьютер, планшет, моноблок или интерактивную доску
Требования для дистанционного обучения
- расписание занятий составляется «с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и трудности учебных предметов». Как это будет работать на практике, не совсем понятно
- обучение должно заканчиваться не позднее 18:00, продолжительность урока не должна превышать 40 минут
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