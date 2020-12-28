С 1 января вступают в силу новые требования к организации питания в школах и детских садах: дети на лечебном или диетическом питании могут приносить в школу для обеда еду из дома, хранить ее в холодильнике и разогревать в микроволновке. Родители годами пытаются добиться, чтобы организаторы школьного питания учитывали потребности детей, но даже с новыми правилами ситуация может остаться прежней — и Роспотребнадзор, и департамент образования Москвы свалили реализацию новых правил на школы. Но они не готовы, и их тоже можно понять. Рассказываем подробно об этой проблеме. Эта статья создана благодаря поддержке клуба друзей «Зеленоград.ру».
Новые правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» утверждены в ноябре постановлением главного государственного санитарного врача РФ и начнут действовать с 2021 года. В них есть два важных пункта:
- для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, должно быть организовано лечебное и диетическое питание в соответствии с представленными назначениями лечащего врача
- для таких детей допускается употребление готовых домашних блюд, предоставленных родителями. Употребление таких блюд возможно в обеденном зале или специально отведенных помещениях, где есть столы и стулья, холодильник (в зависимости от количества детей, питающихся в данной форме), микроволновка и возможность помыть руки. Специальных требований к упаковке готовых домашних блюд при этом нет
В проекте СанПиН 2019 года положение о холодильнике и микроволновке тоже было, но одновременно была фраза о запрещении реализовывать в столовых еду домашнего приготовления. Из-за двойственности трактовки многие родители решили, что речь идет о запрете приносить еду в ланчбоксах и термосах, хотя некоторые юристы объясняли, что «реализация» — это продажа, а значит, речь идет о том, что нельзя готовить в пищеблоках еду из того, что сотрудники принесли из дома. Этот проект правил так и не был принят, сейчас действуют СанПиН от 2008 года.
Родители различных ассоциаций и общественных объединений долго добивались урегулирования этого вопроса и разрешения детям приносить свою еду — а также возможности съесть ее в человеческих условиях. Например, мама младшеклассницы Ольга рассказала «Зеленоград.ру», что ее дочь плохо переносит школьную еду из-за особенностей здоровья, из-за чего регулярно проявлялись симптомы, схожие с симптомами ротавируса.
«Это длится с того момента, как ребенок пошел в школу. Мы сначала думали, что это психосоматика, но в процессе выяснилось, что дело в особенностях функционирования желчного пузыря, из-за этого ребенок остро реагирует на любые изменения в питании. А школьная еда как раз отличается от нашей домашней. Я спрашивала в школе, можно ли нам организовать диетический стол, но без справок врача мне отказали. А такую справку нам не давали, говоря, что диета не нужна, достаточно скорректировать питание», — объяснила мама.
После особенно острого приступа у ребенка осенью 2020 года родители получили заключение врача, что дело вовсе не в ротавирусе, а в «некачественной еде», и симптомы говорили о пищевом отравлении. «Врач написала заключение, отправила в Роспотребнадзор, сказала, что в школу придет проверка», — добавила она.
Ольга говорит, что пыталась договориться с классным руководителем насчет установки микроволновки, однако ей отказали. И в целом классный руководитель был недоволен, что дети носят свою еду в класс, так как были инциденты, что эта еда прокисала. Из-за этого Ольга была вынуждена какое-то время забирать ребенка на обеде, чтобы покормить — это было неудобно. По ее мнению, их ситуация не единична, многие дети в их классе отказываются от школьной еды, перекусывая бутербродами, шоколадками или яблоками, но их родители почему-то не хотят поднимать этот вопрос.
После обращения к директору их школы родителя из другого класса администрация в декабре 2020 года пообещала, что детям организуют возможность разогреть еду, пользоваться тарелками и ложками, но ребенок Ольги пока по-прежнему носит все это из дома. «Сейчас у нее нет возможности поставить в холодильник, разогреть, из-за этого один раз прокисал суп. Сейчас мы думаем о частной школе, если ситуация не изменится, так как меня это все сильно разочаровало», — заключила она.
Еще одна причина отказаться от школьной еды в пользу домашней — неудобная организация оплаты. По словам мамы ребенка из другой школы Елены, если ребенок, например, заболел, еду на него еще несколько дней будут привозить и семья должна ее оплачивать. «При этом три дня можно пропустить без врача, и если это обычная простуда и дело близко к выходным, в старших классах вы стараетесь не вылетать из учебного процесса и полечиться дома без врача, поэтому с питания вы не снимаетесь, деньги идут. А если он не выздоравливает через 3-4 дня, а состояние ухудшается, вы идете к врачу, он назначает второй прием еще через три дня, и вы снова не снимаетесь с питания. В итоге просто платите его вхолостую по неделе-две», — рассказала она.
Мама младшеклассницы Мария в Зеленограде несколько лет пытается добиться, чтобы питание в школе было скорректировано под потребности детей и под желания родителей. В ноябре она написала заявление на имя директора школы, перечислив основные жалобы родителей (еда холодная, супы бывают кислыми, «фрукты отвратительного качества») и попросив, в том числе, дать детям возможность самим разогревать домашнюю еду и хранить ее в холодильнике.
«У нас в школе питание всегда было плохое, у ребенка проблема с желудком, из-за этого его нельзя оставить на какие-то кружки, продленку после уроков, приходится забирать и кормить. Мы поднимали вопрос, чтобы у детей была возможность самим что-то подогреть, потому что на завтраки бывают солянка, пельмени, сосиски, горелая каша, дети иногда жалуются на это», — объяснила она «Зеленоград.ру». При этом ее сын ходит в частный садик, где пятиразовое питание обходится в 250 рублей в день, оттуда ребенок приходит «совершенно неголодный, ему нравится там еда». В школе сумма на питание сопоставимая (около 150 рублей за обед и около 80 за завтрак), но питание при этом двухразовое и «совершенно невкусное».
Школа в ответ заявила, что это невозможно: ученики 1-4 классов могут питаться только за предварительно накрытыми столами, получать еду на раздаче им категорически запрещено, как и пользоваться электроприборами: холодильником и микроволновкой. В чем-то школу понять можно: в школе Ольги в 2019 году стояла микроволновка, но однажды один из ребят поставил туда железный термос — естественно, микроволновка загорелась. После этого инцидента школа, вместо того, чтобы решить вопрос в пользу родителей (например, выделить человека для помощи детям), пошла по пути наименьшего сопротивления и просто убрала прибор.
На фоне таких ответов и существующих запретов для младших классов на пользование электроприборами остается под вопросом исполнение новых правил Роспотребнадзора, тем более что формулировка указывает, что обеспечение холодильником и микроволновкой — это возможность школы, а не ее обязанность. В ответ на запрос редакции центральное управление ведомства подтвердило: вопросы организации питания, доступа к инфраструктуре необходимо решать с руководством образовательной организации. В департаменте образования Москвы также указали, что все решения принимают сами школы.
Таким образом, пока остается непонятным, как будут питаться дети с пищевыми особенностями в следующем году, пойдут ли школы навстречу родителям и допустят ли к холодильникам и микроволновкам обычных детей, у кого нет потребности в диете.
Непонятно также, как школы организуют «индивидуальное меню» в соответствии с назначениями врача. По крайней мере до конца учебного года контракты с поставщиками питания уже заключены.
Отдельный вопрос, который также остался без ответа ведомств, — какие справки нужно принести родителям, чтобы дети считались нуждающимися в лечебном или диетическом питании. Достаточно ли будет для этого справки участкового терапевта или понадобится заключение более узких специалистов? И как часто эту необходимость в специальном питании надо будет подтверждать — в каждом учебном году или чаще?