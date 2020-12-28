Почему дети отказываются от школьной еды, перекусывая бутербродами и шоколадками

Родители различных ассоциаций и общественных объединений долго добивались урегулирования этого вопроса и разрешения детям приносить свою еду — а также возможности съесть ее в человеческих условиях. Например, мама младшеклассницы Ольга рассказала «Зеленоград.ру», что ее дочь плохо переносит школьную еду из-за особенностей здоровья, из-за чего регулярно проявлялись симптомы, схожие с симптомами ротавируса.

«Это длится с того момента, как ребенок пошел в школу. Мы сначала думали, что это психосоматика, но в процессе выяснилось, что дело в особенностях функционирования желчного пузыря, из-за этого ребенок остро реагирует на любые изменения в питании. А школьная еда как раз отличается от нашей домашней. Я спрашивала в школе, можно ли нам организовать диетический стол, но без справок врача мне отказали. А такую справку нам не давали, говоря, что диета не нужна, достаточно скорректировать питание», — объяснила мама.

После особенно острого приступа у ребенка осенью 2020 года родители получили заключение врача, что дело вовсе не в ротавирусе, а в «некачественной еде», и симптомы говорили о пищевом отравлении. «Врач написала заключение, отправила в Роспотребнадзор, сказала, что в школу придет проверка», — добавила она.

Ольга говорит, что пыталась договориться с классным руководителем насчет установки микроволновки, однако ей отказали. И в целом классный руководитель был недоволен, что дети носят свою еду в класс, так как были инциденты, что эта еда прокисала. Из-за этого Ольга была вынуждена какое-то время забирать ребенка на обеде, чтобы покормить — это было неудобно. По ее мнению, их ситуация не единична, многие дети в их классе отказываются от школьной еды, перекусывая бутербродами, шоколадками или яблоками, но их родители почему-то не хотят поднимать этот вопрос.

После обращения к директору их школы родителя из другого класса администрация в декабре 2020 года пообещала, что детям организуют возможность разогреть еду, пользоваться тарелками и ложками, но ребенок Ольги пока по-прежнему носит все это из дома. «Сейчас у нее нет возможности поставить в холодильник, разогреть, из-за этого один раз прокисал суп. Сейчас мы думаем о частной школе, если ситуация не изменится, так как меня это все сильно разочаровало», — заключила она.

Еще одна причина отказаться от школьной еды в пользу домашней — неудобная организация оплаты. По словам мамы ребенка из другой школы Елены, если ребенок, например, заболел, еду на него еще несколько дней будут привозить и семья должна ее оплачивать. «При этом три дня можно пропустить без врача, и если это обычная простуда и дело близко к выходным, в старших классах вы стараетесь не вылетать из учебного процесса и полечиться дома без врача, поэтому с питания вы не снимаетесь, деньги идут. А если он не выздоравливает через 3-4 дня, а состояние ухудшается, вы идете к врачу, он назначает второй прием еще через три дня, и вы снова не снимаетесь с питания. В итоге просто платите его вхолостую по неделе-две», — рассказала она.