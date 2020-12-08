Ученикам начальных классов по закону положено бесплатное горячее питание. В Москве это завтраки. Каждая школа получает на них деньги из бюджета в зависимости от количества учеников и заключает контракт на организацию питания. Но платит по контракту, если только эти завтраки съели. А во время эпидемии, когда весь класс уходит на карантин даже из-за одного заболевшего, завтраки не съедают и деньги остаются в школе. Выяснили, куда школы тратят эти деньги.
Школы «с учетом своих потребностей» самостоятельно определяют, куда направить средства, сэкономленные на питании, ответили на вопрос «Зеленоград.ру» в департаменте образования.
- В школах 854, 609, 719, 1912 и 1151 оставшиеся деньги идут «на укрепление материально-технической базы». Например, одна из школ особо отметила «повышение уровня безопасности и комфорта образовательной среды»
- В школе 1557 — на обеспечение санитарно-эпидемиологических и профилактических мер
- В школах 853, 1150, 1528, 618, 2045 отказались общаться без запроса в департамент образования. Хотя департамент считает, что этот вопрос в ведении самих школ
- Со школами 1194, 842, 718 и 1353 связаться не получилось
Получается, деньги были выделены на питание, а тратят их школы на что захотят, не учитывая потребности родителей, которые вынуждены кормить детей за свой счёт.
Принимая закон о бесплатном горячем питании для начальной школы в Госдуме не подумали о деталях: возможность получить школьные завтраки деньгами или хотя бы продуктовыми наборами не регламентирована.
Семьям из льготных категорий во время карантина или дистанционного обучения бесплатное школьное питание заменили продуктовыми наборами. Но состав и качество продуктов в них устраивают не всех.
В стандартный продуктовый набор для льготников (две коробки на одного ребенка на 12 дней) входят молоко, рис, гречка, макароны, сахар, кукуруза, печенье, сгущенка, сок, мука, хлопья, рыбные консервы, подсолнечное масло, шоколад, какао, черный чай в пакетиках и печенье соломка.
«Сложно представить, что ученик шестого класса может за десять дней съесть четыре килограмма риса» , — сказала «Зеленоград.ру» одна из многодетных мам. Кроме того, в наборах нет овощей и фруктов, по сути, это сухпаек, а в школах дети получают более разнообразное и сбалансированное питание. Если вместо продуктов выдавать деньги, это позволит покупать для детей продукты их привычного рациона.
В опросе «Зеленоград.ру» 74 процента проголосовавших указали, что эти продуктовые наборы следует заменить денежной выплатой. Монетизировать эту льготу нельзя, сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте образования.