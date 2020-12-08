Продуктовые наборы? Нет — лучше деньгами

Семьям из льготных категорий во время карантина или дистанционного обучения бесплатное школьное питание заменили продуктовыми наборами. Но состав и качество продуктов в них устраивают не всех.

В стандартный продуктовый набор для льготников (две коробки на одного ребенка на 12 дней) входят молоко, рис, гречка, макароны, сахар, кукуруза, печенье, сгущенка, сок, мука, хлопья, рыбные консервы, подсолнечное масло, шоколад, какао, черный чай в пакетиках и печенье соломка.

«Сложно представить, что ученик шестого класса может за десять дней съесть четыре килограмма риса» , — сказала «Зеленоград.ру» одна из многодетных мам. Кроме того, в наборах нет овощей и фруктов, по сути, это сухпаек, а в школах дети получают более разнообразное и сбалансированное питание. Если вместо продуктов выдавать деньги, это позволит покупать для детей продукты их привычного рациона.

В опросе «Зеленоград.ру» 74 процента проголосовавших указали, что эти продуктовые наборы следует заменить денежной выплатой. Монетизировать эту льготу нельзя, сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте образования.