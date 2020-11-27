Когда учеников 6-11 классов в октябре перевели на дистанционное обучение, семьям из категорий льготников бесплатное школьное питание стали заменять продуктовыми наборами. В одном из таких наборов несколько многодетных мам в Зеленограде нашли рис, где копошились жучки.
Если верить упаковке, рис был расфасован в начале сентября, рассказала «Зеленоград.ру» наша читательница. Заметив насекомых, она стала искать в интернете информацию, можно ли очистить рис от следов жучков. Поняв, что крупа испорчена безвозвратно, написала в чат многодетных семей. Так оказалось, что с этой проблемой столкнулась не только она.
«Вечером я написала в группу, а утром мне уже позвонили, сказав, что готовы все заменить. Буквально через полчаса приехал курьер с новым рисом, а тот забрал», — рассказала она. По ее словам, другим семьям тоже заменили рис.
При замене ее попросили подписать «что-то вроде накладной», что у нее нет претензий к полученному продукту. «Меня это немного смутило, и я написала, что не имею претензий именно к замененному продукту. Но я понимаю их желание подкрепить это документально, иначе вышло бы, что я получила один раз, пожаловалась и получила второй раз», — объяснила она.
В стандартный набор (две коробки на одного ребенка на 12 дней) входят молоко, рис, гречка, макароны, сахар, кукуруза, печенье, сгущенка, сок, мука, хлопья, рыбные консервы, подсолнечное масло, шоколад, какао, черный чай в пакетиках и печенье соломка. По словам многодетной мамы, другие продукты, кроме риса, не попадались испорченными.
«У продуктов качество среднее, но сказать, что они испорченные, нельзя, конечно. И меня смущают объемы, мне сложно представить, что ученик шестого класса может за десять дней может съесть четыре килограмма риса. Поэтому мне всегда казалось, что было бы логичнее эту дотацию на питание монетизировать. Деньги позволили бы семьям купить для детей продукты их привычного рациона. Мои дети, например, рыбу не любят, и я просто каждый раз смотрю рецепты в интернете, что можно придумать из этих продуктов. На деньги вместо продуктов я купила бы детям фруктов, овощей», — сказала она.
В обычное время ее ребенку в школе дают мандарины, бананы, яблоки, свежие огурцы. Рис при этом бывает редко: кашу дают примерно раз в две недели.
Координатор зеленоградского отделения общественной организации «Объединение многодетных семей города Москвы» Светлана Палкина подтвердила «Зеленоград.ру», что в некоторых пачках риса из продуктовых наборов ползали жучки-долгоносики. Сейчас она лично собирает данные от семей, которые столкнулись с тем же: ей в личные сообщения нужно прислать свои ФИО, фамилию ребенка, указать школу и класс. После этого с этими родителями свяжутся и заменят им рис. По словам Палкиной, пока к ней обратились три семьи. Написать ей можно в вотсапе по телефону 8-916-740-61-82.
«Некоторые мамы откликались, что у них тоже были жучки, но они не могли точно вспомнить, сами покупали тот рис или им дали, а кто-то уже унес на корм собакам, птицам. С каждым случаем жалобы мы разбираемся индивидуально, выясняем, какая это партия, узнаем у поставщика об условиях хранения. Видимо, этот рис остался еще с весны», — сказала она.
Палкина отметила, что школы на формирование списка продуктов в наборах никак не влияют, они только раздают уже готовые наборы, которые им привозят. О других испорченных продуктах из таких наборов ей не сообщали.
По ее словам, законом не предусмотрена возможность монетизировать эту льготу. «В обычное время она выражается в том, что дети обеспечиваются горячим завтраком и обедом, а раз сейчас ребята на дистанционке, правительство решило поддержать семьи таким образом, выдавать продуктовые наборы. Это существенная помощь: гречка, консервы, макароны — это все помогает», — заверила она.
В то же время в приказе департамента образования, который предоставляет детям из семей-льготников право на бесплатное питание, прописана возможность заменить питание на ежемесячную выплату. Это возможно в том числе в случае, когда ребенок обучается на дому. Размер такой компенсации для двухразового питания для учеников 5-11 классов — 151 рубль в сутки. Не очень понятно, считается ли дистанционное обучение официально учебой на дому. «Зеленоград.ру» направит запрос в ведомство.
На некоторых производственных предприятиях при численности персонала 500 чел. - цена реализации обеда 107 руб., полдника - 68 руб. Вполне сопоставимо. С учетом того, что комплекс фиксированный, без выбора (нельзя заменить салат на суп, гарнир только один) - нормально. Сравнивать с домашним общественное питание нельзя - дома закладку же по ТТК никто не делает, готовят «на глаз», порция супа дома ок.300 мл, в общепите - 200, обратите внимание, что в школе, например, практически нет целого куска горячего блюда на обед - либо рубка (котлета, биток, запеканка), либо соусное блюдо (азу, жаркое), т.е. мясноерыбное сырье щедро разбавляется овощами, мукой и хлебом. Себестоимость сырья в производствах ниже намного.
Вместо яиц – в 90% случаев меланж, ибо сложно организовать замачивание-мойку яиц в производствах, да и меланж дешевле.
Другое дело, что школьная еда невкусная. Но вполне позволяет перехватить что-то между уроками или доп. занятиями и дожить до домашнего ужина.
Монетизировать эти деньги - значит обездолить дружественные бюджету конторы, через которые идет формирование наборов. Ну и есть такие многодетные семьи, где дети фруктов и овощей не увидят, а вот родители алкоголь и наркоту - вполне себе купят, еще и гостям на угощение останется.