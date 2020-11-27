Если верить упаковке, рис был расфасован в начале сентября, рассказала «Зеленоград.ру» наша читательница. Заметив насекомых, она стала искать в интернете информацию, можно ли очистить рис от следов жучков. Поняв, что крупа испорчена безвозвратно, написала в чат многодетных семей. Так оказалось, что с этой проблемой столкнулась не только она.

«Вечером я написала в группу, а утром мне уже позвонили, сказав, что готовы все заменить. Буквально через полчаса приехал курьер с новым рисом, а тот забрал», — рассказала она. По ее словам, другим семьям тоже заменили рис.

При замене ее попросили подписать «что-то вроде накладной», что у нее нет претензий к полученному продукту. «Меня это немного смутило, и я написала, что не имею претензий именно к замененному продукту. Но я понимаю их желание подкрепить это документально, иначе вышло бы, что я получила один раз, пожаловалась и получила второй раз», — объяснила она.

В стандартный набор (две коробки на одного ребенка на 12 дней) входят молоко, рис, гречка, макароны, сахар, кукуруза, печенье, сгущенка, сок, мука, хлопья, рыбные консервы, подсолнечное масло, шоколад, какао, черный чай в пакетиках и печенье соломка. По словам многодетной мамы, другие продукты, кроме риса, не попадались испорченными.

«У продуктов качество среднее, но сказать, что они испорченные, нельзя, конечно. И меня смущают объемы, мне сложно представить, что ученик шестого класса может за десять дней может съесть четыре килограмма риса. Поэтому мне всегда казалось, что было бы логичнее эту дотацию на питание монетизировать. Деньги позволили бы семьям купить для детей продукты их привычного рациона. Мои дети, например, рыбу не любят, и я просто каждый раз смотрю рецепты в интернете, что можно придумать из этих продуктов. На деньги вместо продуктов я купила бы детям фруктов, овощей», — сказала она.

В обычное время ее ребенку в школе дают мандарины, бананы, яблоки, свежие огурцы. Рис при этом бывает редко: кашу дают примерно раз в две недели.