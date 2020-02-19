Значит теперь обеды для начальной школы будут бесплатными?

А вот и нет. Завтракают младшеклассники и сейчас бесплатно, причем этот завтрак тоже считается «горячим питанием»: дети получают на завтрак кашу, запеканку и т. п. Поэтому москвичей новый закон не затронет, ведь слова «обеды» в послании президента, как и в тексте закона, не было.

В принятом документе этот пункт прописан так: «При организации питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования должно обеспечиваться одноразовое горячее питание, предусматривающее наличие в приеме пищи горячего блюда, не считая горячего напитка».

Департамент образования подтвердил «МК» эту позицию: «В московских школах созданы все необходимые условия для организации питания учащихся. Все дошкольники получают пятиразовое бесплатное питание, а учащиеся 1—4 классов — бесплатные горячие завтраки. Также все обеспечены бесплатным двухразовым горячим питанием до окончания школы».

Таким образом, для учеников начальных школ Москвы в сфере бесплатного питания ничего не изменится. В 2020 году все они (кроме детей из многодетных и социально незащищенных семей) продолжат платить за каждый обед 141 рубль 13 копеек.