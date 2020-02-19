Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для начальных классов. Но для москвичей ничего не изменится: завтраки останутся бесплатными, а за обеды придется платить 19.02.2020 ZELENOGRAD.RU

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении, закон, по которому учеников начальных классов всей страны должны обеспечивать горячим питанием.

В последнем послании федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что школьники 1—4 классов во всех субъектах России в ближайшие три года должны быть обеспечены «бесплатным качественным горячим питанием» вне зависимости от доходов семьи. Ранее, в июне прошлого года, эту идею высказывал глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов. Тогда парламентарии отмечали: «Полноценное горячее питание должно быть обеспечено как минимум в начальной школе, где должны быть и сок, и молоко, и это должно быть сбалансированное качественное питание с тем, чтобы дети росли здоровыми, сильными».

18 февраля Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании в третьем чтении, документ устанавливает и общие принципы организации питания, и общие требования к качеству, требования к информации о поставках. Поэтапно переходить на эту систему школы будут с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2023 года.

Значит теперь обеды для начальной школы будут бесплатными?

А вот и нет. Завтракают младшеклассники и сейчас бесплатно, причем этот завтрак тоже считается «горячим питанием»: дети получают на завтрак кашу, запеканку и т. п. Поэтому москвичей новый закон не затронет, ведь слова «обеды» в послании президента, как и в тексте закона, не было.

В принятом документе этот пункт прописан так: «При организации питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования должно обеспечиваться одноразовое горячее питание, предусматривающее наличие в приеме пищи горячего блюда, не считая горячего напитка».

Департамент образования подтвердил «МК» эту позицию: «В московских школах созданы все необходимые условия для организации питания учащихся. Все дошкольники получают пятиразовое бесплатное питание, а учащиеся 1—4 классов — бесплатные горячие завтраки. Также все обеспечены бесплатным двухразовым горячим питанием до окончания школы».

Таким образом, для учеников начальных школ Москвы в сфере бесплатного питания ничего не изменится. В 2020 году все они (кроме детей из многодетных и социально незащищенных семей) продолжат платить за каждый обед 141 рубль 13 копеек.

Читайте также
«Московский школьник» — как и чем кормят детей Зеленограда
Читайте также
Бесплатного школьного питания в новой Конституции не будет, но дополнительный выходной для голосования по поправкам в неё могут объявить
Можно ли считать школьный завтрак «горячим питанием»?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 37 человек
Метки:
общеобразовательная школа, школьное питание
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Масленица в Зеленограде. Фестиваль, ярмарка, мастер-классы, представления, игры Гид
Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для начальных классов. Но для москвичей ничего не изменится: завтраки останутся бесплатными, а за обеды придется платить Новости
Кнопки на дверях автобусов. Почему пассажиры жалуются на них и что отвечают власти Истории
Старейшей зеленоградской музыкальной школе исполнилось 50 лет. Воспоминания об учёбе: ностальгические, весёлые и неожиданные Новости
Москва удвоила число электробусов. Рассказываем, когда они будут в Зеленограде и как власти отвечают на вопросы скептиков Истории
Школы продолжают отправлять детей учиться на дому из-за ОРВИ и гриппа. Но эпидемии в Зеленограде нет Новости
На Берёзовой аллее сделают парк со скалодромом и круглогодичной горкой. Рассказываем подробности проекта Новости
Президент банка ВТБ выделил 60 миллионов для зеленоградца Тимура Дмитриенко. Ему собирают деньги на самое дорогое лекарство в мире Новости
Концерт Мэвла в клубе «Джанго». Это автор хитов «Патамушка» и «Холодок» — их (возможно) слушают ваши дети-подростки Афиша
Большинство читателей «Зеленоград.ру» решили сделать на месте катка в 16-м микрорайоне летний кинотеатр. Мы отправили их предложение в префектуру. Власти хотят что-нибудь спортивное Новости
Прокуратура проверит сообщения о неэкологичности мусоросжигательных заводов. Один из них планируют построить рядом с Зеленоградом Новости
Вечер памяти Валерия Клементьева — 27 февраля Афиша
Погодные рекорды февраля: плюс шесть, но ветрено. Зима закончилась и больше не вернётся Новости
В Андреевке появится чистая холодная вода. Для этого её разбавят водой из Зеленограда Новости
«Ну что, чурка, поджечь тебе бороду?» В зеленоградском суде прямо перед заседанием избили обвиняемого из-за молитвенного коврика Истории
Массовые соревнования «Лыжня России» — 22 февраля. Открыта регистрация Афиша
«Главная задача — привить детям интерес к спорту в век смартфонов и соцсетей». Антон Богачев о своей школе настоящего каратэ — киокушинкай Истории
Как работает платная горка в Парке Победы Истории
Лес рубят для строительства спорткомплекса с бассейном в 9-м микрорайоне Новости
Для транспортной развязки через железную дорогу в Малино сделают новый проект. Возможно, это нужно, чтобы сохранить лес Новости
«Джульетта выжила» — «Ведогонь-театр» приглашает на читку пьесы о любви и коронавирусе Афиша
Артемий Лебедев обвинил администрацию Солнечногорска в краже своего шрифта. Дело пытаются урегулировать без суда Истории
Водитель «Жигулей» погиб в аварии на «старом мосту» Новости
Главный редактор «Новой газеты» продал клюшку Харламова для мальчика из Зеленограда. Ему собирают деньги на самый дорогой препарат в мире Истории
Помещение в Зеленограде впервые выставили на продажу с нулевой начальной ценой. Эта схема должна повысить конкуренцию на торгах Новости
«Давать бездомному деньги не нужно — лучше дайте наш телефон». Руководитель зеленоградского фонда помощи бездомным Петр Юшкин о том, как помочь им вернуться к нормальной жизни Истории
Возобновились работы на месте долгостроя с обманутыми дольщиками в 9-м микрорайоне Новости
Станции НАТИ, Планерная и Петровско-Разумовское переименовали. Вспоминаем, откуда взялись старые названия Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру