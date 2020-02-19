Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении, закон, по которому учеников начальных классов всей страны должны обеспечивать горячим питанием.
В последнем послании федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что школьники 1—4 классов во всех субъектах России в ближайшие три года должны быть обеспечены «бесплатным качественным горячим питанием» вне зависимости от доходов семьи. Ранее, в июне прошлого года, эту идею высказывал глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов. Тогда парламентарии отмечали: «Полноценное горячее питание должно быть обеспечено как минимум в начальной школе, где должны быть и сок, и молоко, и это должно быть сбалансированное качественное питание с тем, чтобы дети росли здоровыми, сильными».
18 февраля Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании в третьем чтении, документ устанавливает и общие принципы организации питания, и общие требования к качеству, требования к информации о поставках. Поэтапно переходить на эту систему школы будут с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2023 года.
А вот и нет. Завтракают младшеклассники и сейчас бесплатно, причем этот завтрак тоже считается «горячим питанием»: дети получают на завтрак кашу, запеканку и т. п. Поэтому москвичей новый закон не затронет, ведь слова «обеды» в послании президента, как и в тексте закона, не было.
В принятом документе этот пункт прописан так: «При организации питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования должно обеспечиваться одноразовое горячее питание, предусматривающее наличие в приеме пищи горячего блюда, не считая горячего напитка».
Департамент образования подтвердил «МК» эту позицию: «В московских школах созданы все необходимые условия для организации питания учащихся. Все дошкольники получают пятиразовое бесплатное питание, а учащиеся 1—4 классов — бесплатные горячие завтраки. Также все обеспечены бесплатным двухразовым горячим питанием до окончания школы».
Таким образом, для учеников начальных школ Москвы в сфере бесплатного питания ничего не изменится. В 2020 году все они (кроме детей из многодетных и социально незащищенных семей) продолжат платить за каждый обед 141 рубль 13 копеек.