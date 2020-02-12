Основной датой голосования населения по поправкам в Конституцию власти рассматривают 22 апреля. Этот среда, рабочий день, и его планируют объявить выходным, чтобы явка оказалась выше. Предварительно в интернете и по телевидению развернут информационную кампанию.
По словам источников «РБК», эта идея связана с расчетом на более высокую явку, так как в обычный выходной у людей есть свои планы, которые они могут предпочесть конституции. Если же выделить под голосование будний день, на участки может прийти больше людей.
Одновременно обсуждается возможность разрешить голосование на предприятиях непрерывного цикла, на которые не будет распространяться объявленный выходной.
Изначально федеральные издания называли датой голосования 12 апреля, день космонавтики, или 26 апреля. Однако позднее в Кремле посчитали эти даты неудобными: на 12 апреля выпадает Вербное воскресенье, и многие пойдут в церковь, а 26 апреля уже начинается дачный сезон, и люди начнут разъезжаться на майские праздники. Все это негативно скажется на явке. На 19 апреля выпадает православная Пасха, что тоже не подходит для голосования по поправкам в Конституцию.
Перед голосованием в интернете и на ТВ развернут масштабную информационную кампанию, пишет «РБК», это еще один способ увеличить явку, так как она должна быть выше 50%, а желательно — на уровне выборов президента в 2018 году (67,4%). По данным источников издания, осуществить задуманное будет непросто, так как «социальное самочувствие граждан» сейчас ниже, чем во время президентской кампании, поэтому людей сложнее мотивировать прийти на участки и проголосовать.
Несмотря на эту задачу, даже при явке в 20% легитимность голосования не пострадает. Ранее «Коммерсант» указывал, что данное голосование не считается референдумом и, по большому счету, является неформальным. Дело в том, что всенародное голосование по изменениям в III-VIII главы Конституции законом не предусмотрено, но это нужно для дополнительной легитимации поправок.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уклонился от вопроса журналистов, повлияют ли результаты голосования на судьбу поправок.
Голосовать людям предложат не по каждой отдельной поправке, а за пакет изменений. Голосование состоится после того, как поправки в конституцию примут Госдума и Совет федерации, но до вступления принятого ими закона в силу.
Владимир Путин предложил внести в Конституцию следующие изменения:
- Приоритет российского права над международным на территории страны. Иными словами, международные договоренности, подписанные РФ, действуют только тогда, когда не ограничивают права и свободы граждан и не противоречат Конституции. Сейчас международное право главенствует: если оно устанавливает отличные от российских законов правила, применяются именно нормы международного договора.
- Ужесточение требований к кандидатам на президентский пост. Чтобы претендовать на эту должность, кандидат должен проживать в России не менее 25 лет и не иметь иностранного гражданства.
- Запрет на иностранное гражданство или иностранный вид на жительство для представителей власти — глав регионов, депутатов Госдумы, министров, судей и ряд других должностных лиц («критически важные» должности). Указанный запрет действует и сегодня, но предполагается закрепить его на конституционном уровне.
- Изменение статуса и полномочий Госсовета (действует с 2000 года) и усиление позиций губернаторов.
- Изменение роли парламента. Теперь кандидатура премьера должна пройти утверждение Госдумой, а президент не вправе отклонить одобренного кандидата. Помимо утверждения кандидатуры председателя правительства, предполагается, что Госдума примет участие в формировании правительства. Сейчас эти полномочия являются прерогативой президента. За главой государства сохранится право на отстранение главы правительства или иных министров при утрате доверия или ненадлежащем исполнении должностных функций. За президентом также будет сохранено право руководства ВС и силовыми структурами.
- Закрепление в Конституции социальных гарантий: минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен быть не ниже прожиточного минимума, индексации пенсий и достойное пенсионное обеспечение. Пенсия сейчас индексируется два раза в год, но Конституция этот вопрос не регулирует.
- Усиление роли Конституционного суда (КС). К его новым правам отнесут право проверки законопроекта на конституционность по запросу президента.
- Наделение Совета федерации полномочиями отстранять от должностей судей Конституционнго и Верховного судов РФ. Снятие с должности судей такого уровня допускается по представлению президента и при совершении ими грубых проступков, порочащих честь и достоинство.
- Предлагается также убрать ограничение «не более двух президентских сроков подряд» и заменить на «не более двух президентских сроков». По действующей редакции один президент не может находиться у власти более двух сроков подряд. Именно это положение конституции позволило самому Путину получить пост президента в третий раз в 2012 году и в четвертый раз в 2018 году.
Опрос ВЦИОМ от 24 января показал, что предложенные Владимиром Путиным поправки в Конституцию считают важными 79% россиян. Самый большой отклик нашли инициативы социального характера: закрепление обязательной регулярной индексации пенсий, пособий и иных социальных выплат, фиксация МРОТ на уровне не ниже прожиточного минимума.
Госдума приняла законопроект с правками в Конституцию в первом чтении. Депутаты поддержали фиксацию МРОТ, индексацию пенсий, верховенство российского права над международным, новые требования к президенту, усиление роли Госсовета.
Изначально второе чтение было назначено на 11 февраля, но позднее срок принятия замечаний продлили до 14 февраля. Это связано с тем, что думские фракции вносят больше поправок, чем ожидалось, и их нужно обсудить с общественниками и экспертами.
10 февраля в Мособлдуме обсудили предложения по поправкам к Конституции. Депутаты поддержали предложения президента, добавив, что запрет на двойное гражданство следует распространить и на «лиц, занимающих высокие посты». Также на слушаниях было предложено создать Министерство РФ по делам ветеранов.
В Мосгордуме мероприятий по обсуждению поправок в Конституцию пока не запланировано.