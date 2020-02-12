Голосовать между Пасхой и дачей

По словам источников «РБК», эта идея связана с расчетом на более высокую явку, так как в обычный выходной у людей есть свои планы, которые они могут предпочесть конституции. Если же выделить под голосование будний день, на участки может прийти больше людей.

Одновременно обсуждается возможность разрешить голосование на предприятиях непрерывного цикла, на которые не будет распространяться объявленный выходной.

Изначально федеральные издания называли датой голосования 12 апреля, день космонавтики, или 26 апреля. Однако позднее в Кремле посчитали эти даты неудобными: на 12 апреля выпадает Вербное воскресенье, и многие пойдут в церковь, а 26 апреля уже начинается дачный сезон, и люди начнут разъезжаться на майские праздники. Все это негативно скажется на явке. На 19 апреля выпадает православная Пасха, что тоже не подходит для голосования по поправкам в Конституцию.

Перед голосованием в интернете и на ТВ развернут масштабную информационную кампанию, пишет «РБК», это еще один способ увеличить явку, так как она должна быть выше 50%, а желательно — на уровне выборов президента в 2018 году (67,4%). По данным источников издания, осуществить задуманное будет непросто, так как «социальное самочувствие граждан» сейчас ниже, чем во время президентской кампании, поэтому людей сложнее мотивировать прийти на участки и проголосовать.

Несмотря на эту задачу, даже при явке в 20% легитимность голосования не пострадает. Ранее «Коммерсант» указывал, что данное голосование не считается референдумом и, по большому счету, является неформальным. Дело в том, что всенародное голосование по изменениям в III-VIII главы Конституции законом не предусмотрено, но это нужно для дополнительной легитимации поправок.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уклонился от вопроса журналистов, повлияют ли результаты голосования на судьбу поправок.