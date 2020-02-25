Какие они — первые детсады для аллергиков

«В них предусмотрено меню для детей-безмолочников, будет диет-сестра, которая должна будет отслеживать ребенка, и будут созданы все условия для таких детей. Образование и все остальное будет такое же, такой же детский сад, только с учетом питания», — описывала детсады Наталья Анпеткова.

На общегородском родительском собрании онлайн 21 января она ответила на наиболее частые вопросы родителей, которые уже поступили по пилотным детсадам к этому времени. Одним из самых актуальных стал вопрос о том, как же дошкольники с аллергией, которые перейдут в специализированный детский сад — единственный в округе и зачастую расположенный далеко от дома — смогут потом поступить в первые классы своих школ по месту жительства (или выбору родителей). Смогут ли они вернуться в свой образовательный комплекс без формальных проблем.

«Хочу вас успокоить: как только ваш ребенок закончит детский сад, или у него будет ремиссия, или отменится [аллергический] диагноз — вы вправе вернуться в свое учреждение по месту жительства, и в первый класс вы так же спокойно пойдёте по месту жительства или в выбранном вами образовательном учреждении» , — пообещала Анпеткова.

Еще один момент, за который, по её словам, переживают родители — вдруг в специализированных садах «будет не то образование, сад будет с какими-то коррекционными программами» и т. п. Всё образование и социализация там ничем не отличаются от условий, которые созданы в обычных садах, заверила родителей Анпеткова: «Ничего по сравнению вашими детсадами там не отменяется, не уменьшается. Выбор за вами — что вам важнее. Будьте спокойны, не спешите, все консультации вы можете получить в своих школах и детсадах, все руководители в курсе, какие условия, как перейти и что меняется».

Специализированные меню для дошкольников с аллергией на белок коровьего молока уже опубликовано (скачать в pdf). Поставщики питания в пилотных школах разные: ООО «Верона» в школе 1367 и ООО «РусСоцКапитал» в школе 285. Получается, для поставки питания для аллергиков не нужна какая-то специализированная организация. Зеленоградские школы и детсады в 2019/20 учебном году обслуживает другой поставщик питания — ООО «Вилмап» — по единому 24-дневному меню.