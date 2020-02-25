Специальное меню для детей-аллергиков в детских садах собирались ввести уже давно — и вот в трёх округах Москвы открыли по одному детскому саду со специализированным питанием. Пока только для детей с аллергией на белок коровьего молока, но всё еще впереди, уверяют в департаменте образования. В будущем такие дошкольные группы могут появиться и в Зеленограде, это зависит от числа заявок родителей.
В департаменте рассказали, куда родители или законные представители детей могут такие заявки направить:
- в зеленоградские образовательные организации
- к председателю Межрайонного совета директоров образовательных организаций Анатолию Ващилину (по телефону 8-499-731-5551 или электронной почте VaschilinAS@edu.mos.ru)
- в экспертно-консультативный совет родительской общественности при департаменте образования
- в центр информирования населения о предоставлении образовательных услуг департамента образования
Порядок рассмотрения заявок и принятия решений неизвестен, но в департаменте обещают, что «все предложения, направленные этим адресатам, будут всесторонне рассмотрены».
С 1 февраля детские сады для детей «с особыми показаниями по питанию» открылись в Москве на базе школ 1367 (ЮВАО), 285 (СВАО) и 1465 (ЗАО). Чтобы в них попасть, нужна справка от врача-аллерголога из бюджетного медицинского учреждения — поликлиники или больницы.
Детсады для аллергиков работают в пилотном режиме. Это именно три новых специализированных садика, «очень уютных» и недалеко от метро, рассказывала в интервью СМИ и на январском общегородском родительском собрании онлайн председатель комиссии по контролю за качеством и организацией питания в образовательных организациях городского экспертно-консультативного совета родительской общественности (ЭКС РО) при департаменте образования Наталья Анпеткова.
Однако дошкольные группы для детей с безмолочной диетой могут открывать и на базе уже работающих детских садов, уточнили в департаменте, отвечая на вопросы «Зеленоград.ру». Для этого там должны провести обследование и отбор пищеблоков, принимая во внимание их технологические возможности — этим вместе с комиссией ЭКС РО занимается Ассоциация предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения. Это некоммерческое предприятие регулирует работу комбинатов питания в части взаимодействия с системой образования и органами исполнительной власти. При необходимости пищеблок может быть дооснащен необходимым для приготовления блюд безмолочного меню.
«Решение об открытии дошкольной группы со специализированным меню по молочной группе продуктов будет приниматься на основании сведений о готовности пищеблока, исключающих все возможные риски: оснащение пищеблока, наличие необходимой квалификации у работников поварской бригады поставщика питания, отлаженная система снабжения и контроля качества продуктов» , — перечисляют критерии в департаменте.
Примерные меню для организации питания детей с аллергией на молочные продукты специально разработаны Ассоциацией.
«В них предусмотрено меню для детей-безмолочников, будет диет-сестра, которая должна будет отслеживать ребенка, и будут созданы все условия для таких детей. Образование и все остальное будет такое же, такой же детский сад, только с учетом питания», — описывала детсады Наталья Анпеткова.
На общегородском родительском собрании онлайн 21 января она ответила на наиболее частые вопросы родителей, которые уже поступили по пилотным детсадам к этому времени. Одним из самых актуальных стал вопрос о том, как же дошкольники с аллергией, которые перейдут в специализированный детский сад — единственный в округе и зачастую расположенный далеко от дома — смогут потом поступить в первые классы своих школ по месту жительства (или выбору родителей). Смогут ли они вернуться в свой образовательный комплекс без формальных проблем.
«Хочу вас успокоить: как только ваш ребенок закончит детский сад, или у него будет ремиссия, или отменится [аллергический] диагноз — вы вправе вернуться в свое учреждение по месту жительства, и в первый класс вы так же спокойно пойдёте по месту жительства или в выбранном вами образовательном учреждении» , — пообещала Анпеткова.
Еще один момент, за который, по её словам, переживают родители — вдруг в специализированных садах «будет не то образование, сад будет с какими-то коррекционными программами» и т. п. Всё образование и социализация там ничем не отличаются от условий, которые созданы в обычных садах, заверила родителей Анпеткова: «Ничего по сравнению вашими детсадами там не отменяется, не уменьшается. Выбор за вами — что вам важнее. Будьте спокойны, не спешите, все консультации вы можете получить в своих школах и детсадах, все руководители в курсе, какие условия, как перейти и что меняется».
Специализированные меню для дошкольников с аллергией на белок коровьего молока уже опубликовано (скачать в pdf). Поставщики питания в пилотных школах разные: ООО «Верона» в школе 1367 и ООО «РусСоцКапитал» в школе 285. Получается, для поставки питания для аллергиков не нужна какая-то специализированная организация. Зеленоградские школы и детсады в 2019/20 учебном году обслуживает другой поставщик питания — ООО «Вилмап» — по единому 24-дневному меню.
Возможности для детей с особенностями питания созданы и в обычных детских садах, сообщила Анпеткова: диетического питания там нет, но для каждого такого ребенка предлагается «дорожная карта» образования и социализации с учетом домашнего питания.
«Родители могут выбрать первую половина дня — они приводят ребенка после завтрака и на обед забирают, но если родитель хочет, то он может забирать ребенка домой во время обеда, приходить во второй половине дня — от прогулки до тех же допзанятий», — описала Анпеткова альтернативу специализированному детсаду.
Действует ли такой порядок для детей-аллергиков в зеленоградских детсадах, неизвестно — приглашаем родителей рассказать об этом, а также о том, как они решают существующие проблемы с питанием и образованием для своих детей с аллергией.