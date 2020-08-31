Из школьного меню обещали убрать всё, что «детки не очень охотно кушают». Накануне 1 сентября новое меню так и не опубликовано 31.08.2020 ZELENOGRAD.RU

В середине августа председатель городского экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования Людмила Мясникова сообщила: с сентября в школах Москвы будет новое меню горячего питания. «Мы рассматривали предпочтения детей и составили меню из всех блюд, которые дети любят, и убрали практически все, что детки не очень охотно кушают. В меню собрано то, что дети действительно едят. Например, из каш — это рисовая, пшенная, гречка. Такое обновленное меню будет с сентября, оно уже вошло в контракт наших комбинатов», — сказала она.

Однако узнать, как именно поменяли меню, не удалось. За две недели в компании «Вилмап», которая отвечает за питание зеленоградских школьников, не смогли предоставить обновленный список блюд, ссылаясь на занятость и корректировки меню Роспотребнадзором. На сайтах школ на момент публикации меню на 2020/2021 учебный год опубликовано не было. Начали появляться только меню на 1 сентября — например, для учеников младших классов школы 618.

На завтрак им предложат рисовую кашу, бутерброд с ветчиной, мандарин и чай с молоком, на обед — уху, куриные котлеты, овощной салат и печеный картофель.

В феврале Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для начальных классов. Но для москвичей ничего не изменится. Так, сейчас завтраки для начальной школы оплачиваются из бюджета, за обеды младшеклассникам все равно нужно будет платить по 145 рублей. Ученики 5-11 классов платят как за завтраки, так и за обеды. Например, в школах 1557 и 2045 цены на завтрак — 94,72, на обед — 174,93.

В мае федеральный Роспотребнадзор выпустил методические рекомендации, расписав примерное меню на две недели. Например, на завтрак в качестве горячего блюда ребёнку могут дать молочную кашу, молочный суп с макаронами, омлет, рисовую запеканку, сырники, рыбные тефтели, биточки из мяса или птицы или отварную кукурузу. Также на завтрак необходимо выдать напиток, хлеб и молочные продукты.

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Метки:
школа, школьное питание
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