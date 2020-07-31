После вмешательства следователей, прокуроров и Гострудинспекции поставщик питания в зеленоградские школы компания «Вилмап» погасила долг по зарплате перед сотрудниками. Сейчас все 300 работников, которых из-за карантина отправили на вынужденный простой, получили недостающие девять миллионов рублей за апрель и май, сообщили в прокуратуре.

В ходе проверки в отношении «Вилмап» и исполнительного директора компании возбудили дела об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы). В адрес гендиректора организации внесли представление об устранении нарушений.

Ранее следователи заявляли, что у фирмы были средства, чтобы платить зарплату. По данным налоговой отчетности, компания финансово устойчива: за 2019 год она получила чистую прибыль свыше 53 миллионов рублей. В апреле 2020 года повара выстроились в очередь у офиса компании, чтобы получить деньги за март. Однако тогда суммы выплат оказались минимальными — от 700 до двух тысяч рублей, потому что школы уже были на карантине. На 2020-2021 год у компании «Вилмап» заключено 16 контрактов на питание учащихся: в школах 1353, 2045, 719, 854, 1150, 609, 1557, 1912, 718, 853, 1528, 1151, 842, 618, 1194, колледже 50 — на общую сумму 1,064 миллиарда.