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Поставщик питания в зеленоградские школы задолжал поварам зарплату за несколько месяцев 28.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Компания «Вилмап», которая кормит учеников Зеленограда, с апреля 2020 года не выплачивала зарплату поварам школ. До сегодняшнего дня 300 работников не получили более девяти миллионов рублей, по этому поводу началась доследственная проверка.

По данным следствия, у фирмы были средства, чтобы платить зарплату. Сейчас в ситуации разбираются следователи, прокуратура и Гострудинспекция, они пытаются добиться незамедлительного погашения долга перед сотрудниками.

Среднесписочная численность работников компании за 2019 год по данным отчётности, представленной в налоговую службу, составила 304 человек. Получается, не платили никому. По данным налоговой отчетности, компания финансово устойчива: за 2019 год она получила чистую прибыль свыше 53 миллионов рублей. Телефон компании на момент публикации оказался недоступен.

В апреле 2020 года повара выстроились в очередь у офиса компании, чтобы получить деньги за март. Однако тогда суммы выплат оказались минимальными — от 700 до двух тысяч рублей, потому что школы уже были на карантине: «Многие сидят в неоплачиваемом отпуске с середины марта, зарплату урезали до минимума, за апрель вообще не собираются платить, Говорят, [раз] сидите дома — за что платить?! А если уволишься, то заносят в черный список, и больше не возьмут на работу! Как жить людям?».

Сейчас у компании «Вилмап» заключено 16 контрактов на питание учащихся на 2020-2021 годы: в школах 1353, 2045, 719, 854, 1150, 609, 1557, 1912, 718, 853, 1528, 1151, 842, 618, 1194, колледже 50 — на общую сумму 1,064 миллиарда. По данным системы Kartoteka. ru, фирма выигрывает многомиллионные контракты на поставку питания в московские больницы (в том числе в зеленоградскую больницу Кончаловского), столичные учреждения соцразвития, государственные санатории и органы исполнительной власти.

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Метки:
карантин, школа
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Обсуждение
SineD 2005
10 часов назад
А следком на задавался вопросом, каким образом организация с уставным капиталом 20т.р. и адресом массовой регистрации выиграла миллиардный контракт, а главное - кто за ней стоит?
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