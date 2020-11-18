Не тратить время, чтобы добраться до места учебы

«Дистанционный формат — лучшее, что когда-либо случалось в моей жизни, — говорит студентка Моника, которая учится в Москве. — Намного лучше, чем ехать два часа до места учебы». Экономию времени на дорогу отметил и Даниил с физического факультета МГУ — он учится дистанционно уже с сентября.

Но даже для зеленоградцев экономия времени на дорогу существенна. Этот плюс отмечает Леонид, который учится на программиста в МИЭТе. А школьница Полина отмечает, что не нужно рано вставать и собираться, «чтобы прийти в школу в божеском виде».