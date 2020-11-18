В отличии от многих родителей, протестующих против дистанционного обучения, старшеклассники и студенты, похоже, больше довольны учебой из дома и не прочь продолжить и после эпидемии. Мы поговорили с зеленоградскими школьниками и студентами о плюсах, минусах и лайфхаках дистанта.
«Дистанционный формат — лучшее, что когда-либо случалось в моей жизни, — говорит студентка Моника, которая учится в Москве. — Намного лучше, чем ехать два часа до места учебы». Экономию времени на дорогу отметил и Даниил с физического факультета МГУ — он учится дистанционно уже с сентября.
Но даже для зеленоградцев экономия времени на дорогу существенна. Этот плюс отмечает Леонид, который учится на программиста в МИЭТе. А школьница Полина отмечает, что не нужно рано вставать и собираться, «чтобы прийти в школу в божеском виде».
Ученики выпускных классов отмечают, что при дистанционном обучении больше времени остается на подготовку к ЕГЭ. «Я сужу по себе и своим одноклассникам, 90 процентов которых сидит дома и работает исключительно на ЕГЭ», — пишет одна из них.
К экзаменам проще готовиться дома «без трех часов в неделю физкультуры, географии и прочих предметов, которые вообще никому не упали». Она считает, что десяти лет изучения этих предметов в предыдущих классах достаточно для общего развития.
На дистанте повышается продуктивность учебы. Например, школьница Полина во время перемен делает уроки или занимается другими делами.
Даниил из МИЭТа также отмечает плюсы гибкого графика — лекции в видеозаписи можно смотреть, когда удобно, а не выделять для этого особое место посреди дня.
Кроме того, онлайн-лекции он слушает на увеличенной скорости, если их не надо конспектировать: «Когда привыкнешь, восприятию это не мешает, а времени занимает в два раза меньше».
Но и без минусов никак. Попытки увеличить эффективность учебы приводят к большей утомляемости. «Постоянное сидячее положение, под конец дня иногда начинают болеть спина и глаза», — жалуется Анастасия.
Первая радость от возможности оставаться дома сменяется разочарованием. «Мне тяжеловато постоянно находиться в четырех стенах, я привыкла к тому, что мне все время надо куда-то идти, — говорит Полина. — А еще хочу столовских котлет».
Хоть время при дистанционном обучении и освобождается, но далеко не каждый может эффективно его использовать. Среди наших собеседников не было тех, кто признался бы в собственной неэффективности, но многие говорили об одноклассниках, которым обучение дома «дается куда тяжелее».
Категорично высказалась одна ученица 11 класса. По её мнению на нерабочую обстановку дома жалуются те, кто вообще не хочет учиться. «Если ребенок не занимается на дистанте, потому что ему не хватает усидчивости, то он и в школе ничего делать не будет».
Хотя у старшеклассников и студентов уже нет проблем с компьютером, как в начальной школе, но подводят учебные ресурсы или подключение к интернету. Полине приходится иногда по несколько раз выполнять задания из МЭШ из-за того, что сайт зависает.
У жителей общежития, по мнению Даниила, могут быть технические проблемы, так как интернет там не рассчитан на поддержку дистанционного обучения и нередко вылетает по ходу лекций. При этом не все преподаватели предоставляют запись занятия.
Многие предметы требуют практики и пройти её дома невозможно. Практикумы по физике и химии, по словам Даниила, подразумевают работу руками. В условиях дистанта преподавателям и студентам приходится придумывать, как их провести. Кто-то пытается делать с помощью видео, а кто-то просто не проводит.
Анастасия учится в медицинском классе, и сейчас у них «нет отработки медицинских манипуляций, все осваивается устно».
На занятиях в художественной школе, где дополнительно учится Полина, учителю сложно руководить обучением и подсказывать, видя картину на фотографии в мессенджере.
Как на дистанте дать программу, рассчитанную на присутствие в школе или вузе, не знают, похоже, и сами преподаватели.
«Они утверждают, что на дистанционном обучении темп работы сильно снижается, поэтому кто-то дает меньше, а кто-то стремится уместить весь материал в то время, за которое преподать его нельзя, и в итоге многое остается на дом, — говорит студент МГУ Даниил. — Если сессия будет проходить в таком же режиме, ничего критичного не произойдет, учиться будет даже легче, а вот в случае очных экзаменов придется наверстывать упущенное самостоятельно в сжатые сроки».
Вообще, по мнению школьников и студентов, учителя оценивают дистанционный формат скорее отрицательно. Им сложно справляться с техникой, не хватает живого контакта с учениками и накапливается усталость от длительной ежедневной работы перед компьютером.