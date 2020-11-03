Долго находиться у компьютера тяжело и вредно

Председатель общественной организации «Родители Москвы» Илона Менькова создала телеграм-канал «Родители Москвы и МО за очное образование», в котором на момент публикации состоит около шести тысяч человек. Она считает, что долгое нахождение у компьютера вредно.



«Ребенок с утра до четырех часов сидит перед экраном, потом еще домашнее задание, — рассказала Менькова „Зеленоград.ру“. — Они не двигаются, мало выходят на улицу, уроков физкультуры нет».

Санитарные правила (СанПиН) предписывают, что ученики старших классов не должны проводить за компьютером во время урока более 25 минут. Но по мнению Меньковой, школы сейчас повсеместно эти правила нарушают: «Дети по факту проводят у экранов гораздо большее количество часов. Многие дополнительные занятия тоже перевели в онлайн, и дети вынуждены проводить за компьютерами больше времени, чем иные взрослые на работе».

Впрочем, похоже, что санпины не регламентируют общее время, которое ребенок может безопасно провести за компьютером в течение дня. Однако перемен практически нет — надо следить, чтобы удачно подключиться к следующему уроку, рассказала Ольга, мама семиклассника. Её сын говорит, что устаёт и при очном обучении, но при дистанте усталость тотальная: и физическая, и моральная. Она говорит, что даже её, взрослого человека, «от продолжительной концентрации внимания на экран начинает физически тошнить, а тут дети…».

У некоторых детей после использования видеоконференции начались проблемы со здоровьем. О «тяжелейших головных болях» у своего ребенка рассказала Анна. В школе она сказала, что готова самостоятельно заниматься по любым учебникам, но все онлайн-уроки ребенок посещать не будет.

Но хуже всего ситуация у 12-летней дочери другой нашей читательницы, её тоже зовут Анна. Фактически, она оказалась перед выбором: сохранить здоровте или отстать от программы. У неё плохое зрение, сильная близорукость, в прошлом году пришлось делать операцию — глаза приходится беречь. По рекомендации врача дома нет телевизора, нет игр на компьютере и телефоне, фильмы смотрит редко. Интернетом пользуется, но в разумных пределах — «не по шесть часов в день». Но теперь нагрузка на зрение значительно выросла — во время уроков ей приходится заниматься за компьютером, а потом ещё готовить домашнее задание. Пропускать занятия или не делать нельзя, чтобы не отстать.

От такой нагрузки у дочери Анны ежедневные головные боли. Большинство учителей дают несколько минут для разминки глаз, но это не меняет ситуацию. «К школе у меня претензий нет, — говорит Анна, — я понимаю, что они вынуждены исполнять указы свыше. Только вот почему эти указы свыше даются? Почему все исполняют указ мэра, при этом органы надзора молчат и соглашаются, нанося вред здоровью наших детей? Почему не объяснят мэру, что не допустимо детям столько быть за компьютером?»