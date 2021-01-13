Вторая волна дистанционного обучения для московских школьников и студентов длится с октября. Но, возможно, в январе-феврале они вернутся в школы и вузы. Мы уже рассказывали, что думают об дистанционном обучении родители и учениками, а теперь поговорили педагогами с зеленоградских школ и вузов. Если сами ученики в первую очередь отметили удобство и экономию времени, то с точки зрения преподавателя ситуация выглядит иначе. Они считают, что дистант расслабляет учеников, а контролировать их удаленно значительно сложнее, чем в классе. Среди плюсов все отметили хорошее техническое оснащение. Эта статья создана благодаря поддержке клуба друзей «Зеленоград.ру».
Ученики старших классов говорили в большинстве о том, что их продуктивность на дистанте повысилась. На средние же классы, как говорят учителя, этот формат обучения действует расслабляюще.
Мотивация заниматься в таком режиме почти нулевая, считает учитель 5-8 классов Елена. Они не учат, не делают, списывают и выкручиваются, как могут.
Об этом же рассказал еще один учитель средних классов Сергей. По его словам, немотивированные дети часто просто не выходят на уроки, и это не всегда связано с техническими проблемами. Задания они либо не вообще не выполняют, либо делают с кем-то.
«У меня был случай, когда прямо на уроке ученик писал самостоятельную работу с папой, и весь класс это слышал. Он, видимо, отключил звук, а микрофон оставил включенным, — говорит Сергей. — Если очно можно как-то воздействовать на слабого, немотивированного ученика, то дистанционно это сделать значительно сложнее».
Сильные и мотивированные дети, по его словам, страдают больше всего. Они ответственно работают на уроках и выполняют все домашние задания. Так как заданий много, эти дети вынуждены очень долго находиться у компьютера.
У студентов проблем с мотивацией меньше, но все же есть. По словам преподавателя вуза Елены, студенты, в целом, готовы к дистанционной работе.
«Моя аудитория — совершеннолетние люди, в массе своей мотивированные на успешное окончание вуза в запланированные сроки. Домашняя обстановка несколько расслабляет, конечно. Но если занятие проходит с включенной видеокамерой, то все мобилизуются», — рассказывает преподаватель.
Но преподаватель Роберт из МИЭТа говорит, что его ученики не готовы заниматься дистанционно, так как рассчитывали на живое общение.
Об этом же говорит Ирина, которая преподает в вузе экономику. Хотя её предмет подходит для дистанционного обучения, но «прямой контакт всегда лучше иногда черного экрана с аватаркой, которая, возможно, пьет чай».
Преподаватели вуза еще до эпидемии проходили курсы повышения квалификации по работе в электронной образовательной среде.
У МИЭТа есть собственная электронная образовательная среда, при этом разрешается пользоваться и другими платформами, при необходимости приобретаются лицензии, рассказала Елена. Апробация новых подходов к обучению прошла еще весной. По её мнению, сейчас все работает как надо.
Роберт считает, что хорошие инструменты для дистанционного обучения есть, но они не рассчитаны на тех, кто получает образование соответствующего уровня впервые, поэтому эти инструменты он рассматривает как вспомогательные.
Что касается готовности учителей к удаленной работе, Ирина из МИЭТа считает, что молодые преподаватели с ней справляются, а вот те, кто старше 65 могут и не понять, что от них требуется.
Все учителя сказали, что им не доплачивают за дистант, хотя нагрузка увеличилась.
Есть ряд предметов, которые сложно преподавать дистанционно: физкультура, труд, лабораторные работы по физике и химии. По мнению Роберта, вместо того, чтобы преподавать их дистанционно, лучше вообще отменить.
По словам Елены, к ведению физкультуры есть два подхода. Первый — объяснять технику выполнения упражнений на лекции, а потом контролировать выполнение этих упражнений по видео, которое студенты записывают и присылают преподавателю. Второй — просмотр видео-уроков и написание рефератов.
«Первый, конечно, кажется более предпочтительным, — говорит Елена. — Но в школе, особенно для учащихся младшего возраста, чаще применяется второй, так как без контроля учителя есть риск получить дома травму в результате неправильного выполнения упражнения».
Учителя с пониманием отнеслись к опасениям родителей на счет того, что дистант может затянуться надолго или навсегда.
«Я сама родитель, и, конечно, я против, — говорит Ирина из МИЭТа. — Очень трудно, особенно когда в доме несколько детей, и всем нужны технические средства. Многое ложится на самих ребят и родителей». Также она считает, что в случае продление дистанта не исключено сокращение педагогического состава.
Учитель средних классов Елена считает, что сейчас бы пригодился опыт весны, раз уж дистанта не удалось избежать. Тогда по математике была пара уроков в классе, остальное в режиме домашнего обучения.
Роберт из МИЭТа против продления дистанта после эпидемии. Он уверен, что это обязательно приведет к сокращению как учителей, так и преподавателей вузов. И не потому, что потребность в них будет ниже, а потому что многим учителям это будет не интересно.
«Подавляющему большинству интересен сам процесс, — считает Роберт. — Если интерес будет утрачен, квалифицированные специалисты уйдут, останутся только те, кому действительно некуда бежать, поскольку ничего другого они не умеют».
По мнению учителя средних классов Сергея, дистанционное обучение хорошо на небольшой срок — две недели, не больше. «Когда это происходит дольше, страдать начинают все: ученики, родители, учителя, администрация школы», — считает Сергей.
Преподаватель МИЭТа Елена тоже надеется, что дистант не станет общей практикой. По ее мнению, живое общение учителя и ученика ничто не заменит.
Дистанционное обучение впервые ввели 23 марта. Тогда читатели «Зеленоград.ру» выявили восемь типичных проблем дистанта. По словам родителей и учеников, большая часть этих проблем сохранились и на втором этапе, от технических сложностей до проблем с мотивацией ребенка на обучение дома и вредом для его здоровья от длительной работы за компьютером.