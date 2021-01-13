Мотивация учеников и контроль

Ученики старших классов говорили в большинстве о том, что их продуктивность на дистанте повысилась. На средние же классы, как говорят учителя, этот формат обучения действует расслабляюще.



Мотивация заниматься в таком режиме почти нулевая, считает учитель 5-8 классов Елена. Они не учат, не делают, списывают и выкручиваются, как могут.



Об этом же рассказал еще один учитель средних классов Сергей. По его словам, немотивированные дети часто просто не выходят на уроки, и это не всегда связано с техническими проблемами. Задания они либо не вообще не выполняют, либо делают с кем-то.

«У меня был случай, когда прямо на уроке ученик писал самостоятельную работу с папой, и весь класс это слышал. Он, видимо, отключил звук, а микрофон оставил включенным, — говорит Сергей. — Если очно можно как-то воздействовать на слабого, немотивированного ученика, то дистанционно это сделать значительно сложнее».

Сильные и мотивированные дети, по его словам, страдают больше всего. Они ответственно работают на уроках и выполняют все домашние задания. Так как заданий много, эти дети вынуждены очень долго находиться у компьютера.

У студентов проблем с мотивацией меньше, но все же есть. По словам преподавателя вуза Елены, студенты, в целом, готовы к дистанционной работе.



«Моя аудитория — совершеннолетние люди, в массе своей мотивированные на успешное окончание вуза в запланированные сроки. Домашняя обстановка несколько расслабляет, конечно. Но если занятие проходит с включенной видеокамерой, то все мобилизуются», — рассказывает преподаватель.

Но преподаватель Роберт из МИЭТа говорит, что его ученики не готовы заниматься дистанционно, так как рассчитывали на живое общение.

Об этом же говорит Ирина, которая преподает в вузе экономику. Хотя её предмет подходит для дистанционного обучения, но «прямой контакт всегда лучше иногда черного экрана с аватаркой, которая, возможно, пьет чай».