Школы и детские сады в Московской области с 11 января начали работу в очном режиме, для посещения открыты также все кружки и секции. Колледжи начнут работать очно с 13 января, во всех образовательных учреждениях сохранятся повышенные санитарные меры безопасности: «утренний фильтр», дезинфекция поверхностей и проветривания, масочный режим для работников.

Критерий отмены дистанционки — эпидемическая обстановка: власти региона еще в конце декабря заявили, что вернут всех на очное обучение, «если ситуация с ковидом не будет резко меняться в худшую сторону». На двухнедельное дистанционное обучение будут переводить класс, если заболеют 20 процентов учеников. А если будут болеть 30 процентов учащихся в школе, то на дистанционное обучение переведут все образовательное учреждение, сообщает пресс-служба правительства Московской области.

13 января студентам разблокируют их проездные, ограничения на льготный проезд людей старше 65 и граждан с хроническими заболеваниями сняли еще 14 декабря.

Общее число заболевших в Московской области на 11 января — 170 тысяч человек. За месяц заболевших стало на треть больше (+44 тысячи человек). С середины до конца декабря в сутки выявляли по 1,5 тысячи новых больных, в январе это число снизилось до 1000-1300.