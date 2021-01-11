Школы и детские сады в Московской области с 11 января начали работу в очном режиме, для посещения открыты также все кружки и секции. Колледжи начнут работать очно с 13 января, во всех образовательных учреждениях сохранятся повышенные санитарные меры безопасности: «утренний фильтр», дезинфекция поверхностей и проветривания, масочный режим для работников.
Критерий отмены дистанционки — эпидемическая обстановка: власти региона еще в конце декабря заявили, что вернут всех на очное обучение, «если ситуация с ковидом не будет резко меняться в худшую сторону». На двухнедельное дистанционное обучение будут переводить класс, если заболеют 20 процентов учеников. А если будут болеть 30 процентов учащихся в школе, то на дистанционное обучение переведут все образовательное учреждение, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
13 января студентам разблокируют их проездные, ограничения на льготный проезд людей старше 65 и граждан с хроническими заболеваниями сняли еще 14 декабря.
Общее число заболевших в Московской области на 11 января — 170 тысяч человек. За месяц заболевших стало на треть больше (+44 тысячи человек). С середины до конца декабря в сутки выявляли по 1,5 тысячи новых больных, в январе это число снизилось до 1000-1300.
Официальной информации нет. Но, возможно, 18 января. Каникулы для всех школьников студентов продлили до 17 января, пока что департамент образования Москвы не сообщает ничего конкретного, обещая принять решение о продлении или отмене дистанционного обучения в городских школах после 17 января на основе данных о ситуации с заболевшими.
В то же время в одном из родительских чатов зеленоградской школы появилась информация, что педагогам якобы сообщили о выходе на работу с 18 января. Школа в Перово 28 декабря официально опубликовала на своем сайте информацию о выходе 1-11 классов на очное обучение, однако сейчас эта информация удалена. Здесь попросили учеников 9-11 классов носить маски в помещениях школы, «ведь ребята этой возрастной категории уже достаточно взрослые и ответственные люди».
В Москве за месяц число больных увеличилось с 686 до 862 тысяч человек, суточный прирост так же начал падать с началом января, на новогодних праздниках выявляли по 4-5 тысяч больных в день.