Из-за ухудшающейся эпидемической обстановки мэрия Москвы решила продлить зимние каникулы на неделю. Ученики 1-11 классов будут отдыхать до 17 января. Дистанционных занятий в дополнительную неделю не будет. По желанию дети могут повторять старый материал или самостоятельно изучать новый. Также на каникулы уходят студент колледжей, учреждения дополнительного образования детей и государственные спортивные школы.

Как указал в своем блоге Сергей Собянин, предыдущие длинные каникулы (5-18 октября) «сыграли огромную роль в сдерживании распространения коронавирусной инфекции». По данным мэрии, из-за этого ребята стали реже передавать болезнь пожилым родственникам: доля старшего поколения среди заболевших ковидом сократилась с 25 до 16 процентов. Правда, потом из-за удлиненных каникул в октябре отменили каникулы ноябре.

Однако в декабре эпидемическая ситуация вновь ощутимо ухудшилась. По официальным данным, с начала зимы число новых больных в сутки варьируется от пяти до семи тысяч человек, 24 декабря был новый пик — 8,2 тысячи новых заболевших за сутки. Количество выздоровевших в сутки — от 4 до 5 тысяч человек. Количество активных случаев болезни сейчас — более 171 тысячи человек.

«Количество госпитализаций растет уже три недели подряд и в некоторые дни вплотную приближается к 2000 человек ежедневно. Это, конечно, вселяет большую тревогу», — написал мэр. По его мнению, новогодние праздники помогут замедлить распространение инфекции, но 11 дней может быть недостаточно — именно поэтому школьникам дали дополнительную неделю.