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Ноябрьских каникул в школах не будет: их отменили из-за двухнедельного отдыха в октябре 10.11.2020 ZELENOGRAD.RU

Ноябрьских школьных каникул, которые должны были пройти с 16 по 22 ноября, судя по всему, не будет. Причина в том, что эту неделю школьники уже «отгуляли» в октябре, когда каникулы продлили для борьбы с эпидемией. Информацию об отмене каникул родители в Зеленограде получают в чатах с классными руководителями или слышат на онлайн-собраниях, однако прямо и официально об этом никто не говорит.

Как минимум в шести зеленоградских школах с модульными каникулами (1151, 1194, 1353, 1912, 1557, 853 и 2045) осенние каникулы, согласно утвержденному графику, должны были пройти с 5-9 октября и с 16-20 ноября.

В нескольких школах города «Зеленоград.ру» сказали, что окончательное решение по осенним каникулам примут на управляющем совете, который пройдет 12 ноября. Судя по всему, скорректированный график отдыха уже составлен, осталось его только утвердить. На сайтах школ пока есть только старый график каникул.

В департаменте образования «Зеленград.ру» не сказали прямо об отмене ноябрьских каникул, сообщив лишь, что «осенние каникулы прошли в октябре, после них следуют зимние». Соответственно, отдых школьников ждет уже после Нового года. Отмена каникул была нужна, скорее всего, чтобы школы не отставали от программы. В начале ноября директор одной московской школы объяснил родителям, что «для успешного выполнения учебного плана и недопущению дефицита учебных часов возникла необходимость внесения изменений в календарный учебный график следующим образом».

Почему об этих корректировках не сообщили официально и сразу, когда отправляли детей на двухнедельные каникулы 5 октября, остается непонятным. Без официальной информации от школ или департамента образования родители строили планы на каникулы, которые теперь придется менять.

Также не совсем ясно, почему от каникул отказались в условиях роста числа заболевших (с начала октября количество новых случаев болезни за сутки выросло с 2,7 до 6 тысяч): неделя каникул снизила бы риск распространения инфекции среди учеников 1-5 классов, которые сейчас ходят в школу, и учителей.

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Метки:
коронавирус, школа, каникулы, департамент образования
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Обсуждение
Ольга Каплина
6 часов назад
по записке по семейным обстоятельствам 5 дней можно не ходить в школу, так же и дети по удаленке. Есть инфа, что отмена каникул в ноябре - это решение департамента образования. Получается не по желанию родителей дети были на каникулах в октябре, а теперь 2 месяца должны учиться без каникул. Особенно в началке тяжко.
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