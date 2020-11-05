Дистанционное обучение для 6-11 классов продлено ещё на две недели — до 22 ноября.

Указ об этом подписал мэр Сергей Собянин. Причиной Собянин назвал обострение ситуации с вновь выявляемыми больными ковидом и госпитализацией в начале недели. В среду был поставлен очередной рекорд — 5826 новых случаев.

За три недели дистанционного обучения доля заразившихся ковидом среди старшеклассников уменьшилась почти вдвое, уверяет Собянин. При этом ему остается только верить на слово. Например, на запрос «Зеленоград.ру» о числе болеющих школьников и отправленных на карантин классах департамент образования упорно не отвечает.

«Многие ребята хотят вернуться в классы, — говорит Собянин. — Но в нынешней ситуации и на фоне того, что происходит вокруг нас и за рубежом, очевидно, что расслабляться рано».

Мэр сказал, что постарается «сделать все, чтобы дистанционка не привела к ухудшению качества образования». Что именно он будет для этого делать, Собянин не уточнил.