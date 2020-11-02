В середине сентября «Зеленоград.ру» рассказал об одном из первых классов, отправленных на двухнедельный карантин по ковиду из-за заболевшего ребенка. После этого редакция дважды запрашивала у департамента образования Москвы информацию, сколько всего школьников заболели с начала учебного года и сколько классов из-за них было выведено на карантин — в столице в целом и в Зеленограде отдельно. Сейчас «Зеленоград.ру» будет добиваться ответа ведомства через прокуратуру.

В канцелярии департамент редакции сообщили, что исполнитель, ответственный за предоставление этих сведений, дважды менялся, но ответ так никто и не сдал. По закону о средствах массовой информации предоставлять информацию по запросу редакций ведомства должны в течение семи дней.

При этом данные о количестве больных учеников в мэрии, очевидно, есть. В начале октября октября Сергей Собянин заявил, что доля школьников, подростков и студентов среди заразившихся коронавирусом сейчас составляет почти 25 процентов. К середине месяца, по данным мэрии, доля заболевших коронавирусом среди детей снизилась с 19 до 11 процентов. В прошлую среду мэр сообщил, что число заболевших коронавирусной инфекцией среди учащихся в Москве уменьшилась в два раза после введения дистанционного образования.