Впервые за последние пять лет в Зеленограде выявили туберкулез у трех детей. Сколько им лет и где они учатся, неизвестно. Об обнаружении заболевших рассказала врач-фтизиатр кабинета раннего выявления и профилактики туберкулёза Московского научно-практического центра борьбы с туберкулёзом Елена Коровина.

В целом в Москве заболеваемость туберкулёзом снижается, уточнила она в в эфире радиопрограммы «Зеленоград сегодня». Сейчас ситуация достигла порога эпидемиологического благополучия — 10-12 заболевших на 100 тысяч населения. В Зеленограде, по ее словам, ситуация благоприятная: «У нас маленький район, хватает поликлинических сил, аппаратов флюорографии и рентгена, что позволяет населению обследоваться хоть сколько раз в год».

Врач объяснила, что дети болеют и в Москве, и в Зеленограде, и это говорит о недовыявлении туберкулеза у взрослых: «Люди неохотно идут на обследования, и зачастую приходят тогда, когда мы уже ничего не можем сделать. А когда мы ничего уже не можем сделать — значит, человек уже как минимум год ходил и заражал окружающих».

По словам Коровиной, дети всегда болеют легче: в первую очередь, потому что в роддоме им делают прививку от туберкулеза. В то же время прослойка невакцинированных детей растет, потому что «вообще растет тенденция противиться вакцинации». Она уточнила, что в Зеленограде был период длиной 5-7 лет, когда больных детей не выявляли, но «потом все равно получилось так, что дети стали болеть». Это может быть связано в том числе с тем, что есть формы туберкулеза, которые очень долго лечатся: люди не выдерживают, возвращаются из стационаров домой, где и контактируют с детьми.

Коровина подчеркнула, что они всегда стараются находить источник заболевания, и это не всегда дети из неблагополучных семей: сейчас, например, заболели дети из семей благополучных. Она предположила, что это связано также с тем, что раньше ребенка до 4-х месяцев после рождения никому не показывали, и чужие люди в дом не попадали, а сейчас друзья и и родственники часто приходят посмотреть на ребенка, принося свои микробы.