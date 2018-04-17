«Она всегда была очень отзывчивым и ответственным человеком»

Знакомые и друзья Натальи Т., её коллеги по школе и поликлинике утверждают, что никаких симптомов туберкулеза у неё не было — ни кашля, ни жалоб на плохое самочувствие. Похудев за последнее время, она списывала это на личные проблемы, да и раньше всегда была стройной. Собеседники Zelenograd.ru не верят, что она могла болеть этим серьезным заболеванием, к тому же скрывая это.

«Ничего плохого я о Наташе сказать не могу и не верю тому что о ней пишут. Добрый, отзывчивый и позитивный человек, никогда не отказывалась помочь. Когда болела простудой — и то к себе не подпускала, а тут такой диагноз, и она ходила на работу… Никогда в это не поверю. Никаких симптомов у неё я и мои знакомые не видели» , — говорит Анастасия Дементеева, коллега по школе 1151.

Давняя подруга Натальи Т., которая приезжала к ней в гости в прошлом году и знала всю семью, опровергает информацию о том, что семья только три года назад переехала в Зеленоград: «Живет она здесь более десяти лет, я знаю ее с 2002 года, и тогда ни о каком туберкулеза речи не было». Ручаться за её состояние здоровья, по словам подруги, достаточно сложно, поскольку даже близкие не знали истинного положения дел, но ни о каких подделках медкомиссии никогда речи не было.

«Наталья всегда была очень отзывчивым и ответственным человеком. Всю жизнь тянула на себе всю свою семью. Помню, как она брала медицинские карты и документы, чтобы заполнить дома, так как работы было много. Работала она и в 15 микрорайоне в садике, и в 16 микрорайоне в школе, и всегда добросовестно проходила медкомиссию — опять же с ее слов, но зачем ей врать подруге? У неё недавно возникла проблема с дипломом, якобы выяснили, что он поддельный. Она ездила разбираться в Бежецк и рассказывала, что её диплом директор кому-то продал, а ей выдали поддельный… Она очень много курила. Я бы сама хотела посмотреть протокол вскрытия и заключение, что у неё был туберкулёз».

По словам подруги, родственники Натальи Т. подвергаются нападкам в соцсетях, где им пишут всякие гадости. «Человек годами работал медиком в детских учреждениях, и что сейчас происходит, чей это злой умысел и танцы на костях? Как сказала дочка Натальи, „Если бы мама была жива, всего этого не было бы“».