Появились результаты расследований по инциденту в зеленоградской школе 1151, где в январе скончалась от туберкулеза школьная медсестра и риску заражения туберкулезом подверглись около 1300 детей. Поликлинике 105 предписано наказать виновных за несоблюдение режима флюорографии, которую медики должны проходить два раза в год, а в Тверской области проверят районную больницу Бежецка, где выдавали справки о флюорографии зеленоградскому медработнику без флюорографического обследования — стоит вопрос о возбуждении уголовного дела.
Расследование проводили зеленоградская прокуратура, а также ведомства Роспотребнадзора Зеленограда, Москвы и Тверской области, о чем родителям открыто сообщили на собраниях в школе в марте.
Zelenograd.ru побеседовал с коллегами и друзьями Натальи Т., скончавшейся медсестры — они тепло отзываются о ней, не могут поверить в страшный диагноз и в то, что она скрывала свою болезнь намеренно, не подтверждают наличие характерных симптомов. По версии медиков, туберкулез мог стремительно развиться из вялотекущей формы, спровоцированный онкологическим заболеванием.
Зеленоградская прокуратура установила, что в 2016 и 2017 годах Наталья Т. проходила флюорографические обследования в ЦРБ города Бежецка Тверской области. Штампы на справках свидетельствовали, что патологий не выявлено, однако в самой больнице на запрос прокуратуры сообщили, что флюорографию женщина не делала — справки со штампами ей выдавал медрегистратор больницы в нарушение должностных обязанностей, по знакомству. Из ряда источников стало известно, что Наталья Т. жила и училась в Бежецке, у неё действительно были там друзья и знакомые, в том числе работавшие в медицинской сфере.
Дальнейшей проверкой займется прокуратура Бежецка. Возбуждение уголовного дела, о котором заявлялось ранее, станет возможным после экспертизы на месте, прокомментировали в зеленоградской прокуратуре: необходимо выяснить, были ли подложными сами справки о прохождении флюорографии (фальшивый штамп больницы, неправомерное использование настоящего штампа, нарушение порядка прохождения флюорографии и т. д.). Факт использования заведомо подложной медкнижки будет расследовать полиция Зеленограда. Результаты этой работы станут известны позднее.
Административное наказание понесут сотрудники зеленоградской детской поликлиники 105, ответственные за регулярное обследование медработников. Выяснилось, что медикам должны были проводить обследование на туберкулез два раза в год, согласно последним нормативным документам — однако в поликлинике флюорографию требовали проходить лишь ежегодно. Возбуждено административное дело, прокуратура вынесла представление о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности, мерами которой может стать выговор, депремирование или увольнение.
Возможно, более частые флюорографии и не сказались бы на причинах, которые привели к печальному инциденту, но формальное нарушение есть. Напомним, что уже после случившегося, в феврале нынешнего года, столичный департамент здравоохранения издал приказ, согласно которому работники медучреждений Москвы впредь обязаны будут проходить обследование на туберкулез только в столичных государственных организациях. «Если бы это было сделано раньше, возможно, ничего подобного бы не произошло» , — полагают собеседники Zelenograd.ru в прокуратуре.
В ходе расследования по линии Роспотребнадзора подтвердилось, что Наталья Т. в течение последних лет предоставляла для получения медкнижки справки с официальной печатью Бежецкой районной больницы, не проходя флюорографию — об этом Zelenograd.ru рассказал источник в ведомстве. Не признать такую печать по месту её работы в зеленоградской поликлинике не могли — это была печать государственного медучреждения, а не частного медцентра, с которой сотрудника еще можно было бы отправить на перепроверку.
Не подтвердился официально факт, ранее опубликованный в СМИ, что медсестра состояла на учете в одном из туберкулезных диспансеров Тверской области. В областной системе здравоохранения не нашли никаких данных на такую пациентку. Нет никаких сведений о ней и в системе туберкулезных учреждений Москвы и Зеленограда, куда они бы обязательно попали по месту её зеленоградской прописки.
У специалистов есть предположение, что несколько лет назад, сделав флюорографию, Наталья Т. увидела на снимке признаки развивающегося туберкулеза, однако за помощью решила не обращаться и в течение всего последующего времени скрывала этот факт. Возможно, боялась потерять работу или опасалась трудного лечения. Впрочем, пролечившись, она могла вернуться на рабочее место и продолжать работу в медучреждениях — такие примеры в среде медработников есть, прокомментировал собеседник Zelenograd.ru в Роспотребнадзоре. Чаще всего прошедших лечение от туберкулеза просто переводят на должности, не предполагающие прямых и активных контактов с пациентами.
Возможно, первичный туберкулез без лечения перешёл в вялотекущий хронический процесс, который идёт в закрытой или даже временами в открытой форме, с выделением бактерий или нет, прокомментировал эксперт. Сейчас уже нет возможности установить, как и с какой интенсивностью развивалась болезнь, и в какие моменты больная представляла опасность для окружающих.
Агрессивная форма туберкулеза могла развиться и на фоне онкологического заболевания — к такому мнению неофициально склоняются медики после изучения результатов ежегодных медосмотров Натальи Т.. Она сама рассказывала знакомым, что лечится от онкологического заболевания по линии гинекологии и для этого ездит в Тверскую область. Была ли онкология на самом деле — неизвестно, результаты профилактических медосмотров для медкнижки показывали небольшую анемию, снижение веса и некоторые другие нарушения. По ним можно было заподозрить какое-то более серьезное заболевание, но для подтверждения требовались углубленные обследования, а от них медсестра отказывалась. «Дальше вырастала стена, она никуда не обращалась, не лечилась, углубленные обследования по направлениям не проходила», поделился источник портала.
Онкологический процесс мог вызвать обострение хронического туберкулеза или, при сниженном иммунитете, увеличить риск заражения «вновьприобретенным» туберкулезом, который привёл к скорому летальному исходу. Вскрытие после смерти показало однозначное выделение палочки Коха — микобактерий туберкулеза, а состояние легких явно свидетельствовало о финальной стадии этой болезни, рассказал источник Zelenograd.ru. Признаки онкологии процессы в заключении вскрытия, которое получили в Роспотребнадзоре, отсутствуют, однако полное заключение предоставлено не было — с результатами биопсии, гистологии, биохимического анализа и т. п.
Знакомые и друзья Натальи Т., её коллеги по школе и поликлинике утверждают, что никаких симптомов туберкулеза у неё не было — ни кашля, ни жалоб на плохое самочувствие. Похудев за последнее время, она списывала это на личные проблемы, да и раньше всегда была стройной. Собеседники Zelenograd.ru не верят, что она могла болеть этим серьезным заболеванием, к тому же скрывая это.
«Ничего плохого я о Наташе сказать не могу и не верю тому что о ней пишут. Добрый, отзывчивый и позитивный человек, никогда не отказывалась помочь. Когда болела простудой — и то к себе не подпускала, а тут такой диагноз, и она ходила на работу… Никогда в это не поверю. Никаких симптомов у неё я и мои знакомые не видели» , — говорит Анастасия Дементеева, коллега по школе 1151.
Давняя подруга Натальи Т., которая приезжала к ней в гости в прошлом году и знала всю семью, опровергает информацию о том, что семья только три года назад переехала в Зеленоград: «Живет она здесь более десяти лет, я знаю ее с 2002 года, и тогда ни о каком туберкулеза речи не было». Ручаться за её состояние здоровья, по словам подруги, достаточно сложно, поскольку даже близкие не знали истинного положения дел, но ни о каких подделках медкомиссии никогда речи не было.
«Наталья всегда была очень отзывчивым и ответственным человеком. Всю жизнь тянула на себе всю свою семью. Помню, как она брала медицинские карты и документы, чтобы заполнить дома, так как работы было много. Работала она и в 15 микрорайоне в садике, и в 16 микрорайоне в школе, и всегда добросовестно проходила медкомиссию — опять же с ее слов, но зачем ей врать подруге? У неё недавно возникла проблема с дипломом, якобы выяснили, что он поддельный. Она ездила разбираться в Бежецк и рассказывала, что её диплом директор кому-то продал, а ей выдали поддельный… Она очень много курила. Я бы сама хотела посмотреть протокол вскрытия и заключение, что у неё был туберкулёз».
По словам подруги, родственники Натальи Т. подвергаются нападкам в соцсетях, где им пишут всякие гадости. «Человек годами работал медиком в детских учреждениях, и что сейчас происходит, чей это злой умысел и танцы на костях? Как сказала дочка Натальи, „Если бы мама была жива, всего этого не было бы“».
По данным прокуратуры Зеленограда на 12 апреля в здании начальной школы 1151 (корпус 1464) обследовали на туберкулез 958 детей (96,2%), в здании детского сада (корпус 1463) — 276 детей (91,1%). В обоих этих зданиях скончавшаяся от туберкулёза медсестра работала до конца декабря 2017 года. По результатам проб Манту и Диаскинтеста 765 детей направили к фтизиатру, фактически к нему обратились 539 из них.
Среди обследованных школьников у троих первичная иммунодиагностика дала положительную реакцию. Один из них недавно приехал в Зеленоград и уже стоял на учёте у фтизиатра с 2014 года. Второму провели компьютерную томографию легких, и диагноз не подтвердился. Третий на 16 апреля направлен на томографию.
Девять детей не охвачены иммунодиагностикой — пятерых нет в городе, у троих родители категорически отказались от этого, один болеет ветрянкой. Восьмерым выдали направление на флюорографию.
Из сотрудников школы обследовано 97,3%, прошли обследование также все сотрудники комбината питания «Московский школьник» и сотрудники детской поликлиники 105. У взрослых случаев заболевания туберкулезом не выявлено.
Учеников начальной школы и детского сада врачи-фтизиатры будут наблюдать в течение ближайших двух лет — разработан комплексный план по профилактике туберкулеза и организации противоэпидемических мероприятий в школе 1151 на 2018-2020 годы.
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