Велик ли риск заразиться, и что делать дальше

Заболеть туберкулезом не так-то и просто, считают специалисты туберкулезного диспансера: «Контакт бы не семейный, не близкий. Это происходит очень редко даже в близком контакте с больным — дети из семей, в которых кто-то болел туберкулезом, редко оказываются заболевшими. Защищает прививка БЦЖ, иммунитет организма и другие факторы. Серьезный риск заболеть — у больных ВИЧ, у получающих генноинженерные препараты, гормоны и т. д. В группе риска и непривитые от туберкулеза».

Есть алгоритм, при каких результатах Манту и Диаскинтеста ребёнок должен обязательно посетить фтизиатра. Если реакции на пробы отрицательные, — нет никакого следа, — диагностику просто повторят через полгода. При положительных реакциях их сравнивают с прошлогодними пробами и смотрят, есть ли так называемый вираж — резкое нарастание. Проба Манту может дать положительную реакцию, но в пределах разумного. При нарастании на 6 мм и больше, при положительной реакции на обе пробы, Манту и Диаскинтест — однозначно нужно к фтизиатру. Это говорит о том, что туберкулезная палочка есть в организме, и болезнь развивается.

В туберкулезном диспансере врачи работают по записи, но всех, кому выданы направления в школе 1151, примут без записи — родителей убеждали «только иметь терпение». «В прошлом году и школы, и детсады тоже так обследовались — по контакту. Что делать, это жизнь», констатировала представитель диспансера.

При медотводах по недавней болезни или по аллергии пробы рекомендуют отложить, подойти к педиатру и попросить провести альтернативное обследование (рентген легких), чтобы исключить заболевание туберкулезом и не волноваться. Родителям и членам семей школьников обследоваться не нужно, считают врачи.

Вместе с тем, родители сообщают, что их заставляли подписывать согласие на пробы Манту и Диаскинтест, несмотря на недавние болезни детей и медотводы. «Многие готовы просто забрать детей из школы, — пишут они в петиции, — Однако руководство нас предупредило, что в таком случае мы нарушаем права детей на образование, и об этом будет сообщено в опеку».

К середине марта диагностику прошли около половины всех детей, которым она необходима: ресурсы медиков и поликлиники ограничены, запасы туберкулиновых проб тоже. «Нам сказали, что туберкулез выявлен у одного ученика, и еще один под подозрением, кроме того, заражены два сотрудника школы» , — сообщило со слов родителей Федеральное агентство новостей.

«На данный момент больных туберкулезом среди детей или сотрудников школы не выявлено. Подчеркну, что на протяжении 2016-2017 годов не было выявлено ни одного случая заболевания туберкулезом среди детей и подростков — постоянных жителей Зеленоградского округа», — сообщила 21 марта директор «Московского городского научно-практического центра борьбы с туберкулезом», главный фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская.

Наблюдение детей по контакту с туберкулезом будут вести два года — таков максимальный инкубационный срок этого заболевания.