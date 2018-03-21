Скандальные последствия смерти от туберкулёза школьной медсестры в зеленоградской школе 1151 продолжают развиваться. В них вовлечены около 1200 детей, учеников начальной школы и воспитанников детского сада, — медсестра работала в обоих этих зданиях, — а также их семьи. В школе провели несколько родительских собраний с участием медиков, школьной администрации и представителей Роспотребнадзора, который контролирует эпидемиологическую ситуацию в городе.
Врачи и школа рассказывают прежде всего о том, что делать, и что уже сделано — о диагностике туберкулеза и дезинфекции помещений. Родители хотят услышать другое — как могло случиться, что школьная медсестра с открытой формой туберкулеза продолжала работать с детьми, кто виноват, и кто будет наказан.
Родители обратились в прокуратуру, написали петицию в министерства здравоохранения и образования России. Расследование ведёт Роспотребнадзор Москвы и Тверской области — пока его результатов не оглашают. Предположительно, школьный медработник знала о своём настоящем диагнозе и скрывала его.
Туберкулез стал причиной смерти медицинской сестры, проработавшей в школе 1151 два года — до последних числе декабря 2017 года. Затем её госпитализировали в зеленоградскую горбольницу, при этом она не назвала своё место работы: сообщила, что нигде не работает уже около двух месяцев, и больничный лист ей не нужен. Болезнь закончилась летальным исходом в январе, но о риске заражения школьников еще долго никто не знал.
«Действительно, было установлено, что речь идёт о туберкулёзе, и именно об открытой его форме. Мы получаем информацию из городской системы, которая фиксирует все случаи инфекционных заболеваний в городе, — рассказала родителям Вера Тихонова, замначальника зеленоградского отделения Роспотребнадзора. — Информация о заболевании туберкулезом женщины поступила без указания её места работы. Позже фтизиатрическая служба, собирая информацию о контактах, выяснила, что женщина имеет отношение к школе 1151. Как только мы получили эти данные — в начале февраля — мы, не дожидаясь подтверждения диагноза, развернули все мероприятия, предписанные законодательством и СанПиНами».
Медсестра работала в двух зданиях образовательного комплекса — в начальной школе (корпус 1464) и в детском саду (корпус 1463), в сумме это около 1200 школьников и воспитанников. График работы был ежедневным, полдня в одном и полдня в другом здании. При этом медсестра не была сотрудником школы. Уже несколько лет все школьные медработники выведены в подчинение поликлиник, а школы только предоставляют им помещение для работы — медкабинет. Это отчасти объясняет, почему пропажа школьного медика не озаботила школьную администрацию.
Массовые проверки детей на туберкулез и направления в туберкулезный диспансер с пометкой «контакт по туберкулезу», которые детям выдали уже в марте, вызвали у родителей панику. Проводя диагностику, медики избегали говорить о причинах — впоследствии это объяснили тайной медицинского диагноза. К слову, поликлиника 105, где работала заболевшая медсестра, также отказалась отвечать на все вопросы Zelenograd.ru, аргументируя это врачебной тайной и запретом на передачу личных данных — хотя вопросы касались служебной деятельности работника поликлиники.
15 февраля в школе получили распоряжение Роспотребнадзора о том, что в течение недели необходимо провести дезинфекцию в двух зданиях. С 19 по 22 февраля её осуществила дезстанция, как сообщил директор родителям — это были дни каникул в школе, а детский сад обрабатывали во второй половине дня, дезинфекция была тотальной по всем помещениям, включая пищеблоки. Однако, родители потребовали предъявить акты и до сих пор сомневаются в качестве обработки: «Документы об этом руководство школы показывать отказывается», написали они в петиции.
Врачи приступили к обследованию детей и взрослых. Педагоги уже проходили в конце 2017 обязательное обследование, включающее флюорографию — по этим спискам во фтизиатрическая служба отобрала, кого из педагогов обследовать в первую очередь, кого чуть позже. Кроме того, сотрудников школы и поликлиники обследовали при помощи передвижного флюорографа. «Все сотрудники школы обязательно будут обследованы и фтизиатры примут решение о необходимости дальнейшего лечения» , — подтвердила Тихонова.
По всем детям тоже подготовили информацию: кто привит, у кого есть реакция Манту (её делают планово раз в год), у кого есть медотвод. Детской поликлинике было дано предписание поставить пробу Манту и Диаскинтест всем детям, кроме тех, кому их уже делали недавно. По результатам проб врачи-фтизиатры решают, кому через некоторое время будет сделан Диакинтест повторно, кому нужна консультация фтизиатра и обследование, а кому — лечение, хотя бы профилактическое.
«Мы вышли к вам сейчас, чтобы рассказать, что ведутся все мероприятия, которые требуются в такой ситуации. Мы стараемся сейчас помочь всеми силами, чтобы не произошло заболевание детей, предлагаем вам план обследования и просим, чтобы вы отнеслись к нему со всей серьёзностью» , — увещевали врачи на родительском собрании.
Заболеть туберкулезом не так-то и просто, считают специалисты туберкулезного диспансера: «Контакт бы не семейный, не близкий. Это происходит очень редко даже в близком контакте с больным — дети из семей, в которых кто-то болел туберкулезом, редко оказываются заболевшими. Защищает прививка БЦЖ, иммунитет организма и другие факторы. Серьезный риск заболеть — у больных ВИЧ, у получающих генноинженерные препараты, гормоны и т. д. В группе риска и непривитые от туберкулеза».
Есть алгоритм, при каких результатах Манту и Диаскинтеста ребёнок должен обязательно посетить фтизиатра. Если реакции на пробы отрицательные, — нет никакого следа, — диагностику просто повторят через полгода. При положительных реакциях их сравнивают с прошлогодними пробами и смотрят, есть ли так называемый вираж — резкое нарастание. Проба Манту может дать положительную реакцию, но в пределах разумного. При нарастании на 6 мм и больше, при положительной реакции на обе пробы, Манту и Диаскинтест — однозначно нужно к фтизиатру. Это говорит о том, что туберкулезная палочка есть в организме, и болезнь развивается.
В туберкулезном диспансере врачи работают по записи, но всех, кому выданы направления в школе 1151, примут без записи — родителей убеждали «только иметь терпение». «В прошлом году и школы, и детсады тоже так обследовались — по контакту. Что делать, это жизнь», констатировала представитель диспансера.
При медотводах по недавней болезни или по аллергии пробы рекомендуют отложить, подойти к педиатру и попросить провести альтернативное обследование (рентген легких), чтобы исключить заболевание туберкулезом и не волноваться. Родителям и членам семей школьников обследоваться не нужно, считают врачи.
Вместе с тем, родители сообщают, что их заставляли подписывать согласие на пробы Манту и Диаскинтест, несмотря на недавние болезни детей и медотводы. «Многие готовы просто забрать детей из школы, — пишут они в петиции, — Однако руководство нас предупредило, что в таком случае мы нарушаем права детей на образование, и об этом будет сообщено в опеку».
К середине марта диагностику прошли около половины всех детей, которым она необходима: ресурсы медиков и поликлиники ограничены, запасы туберкулиновых проб тоже. «Нам сказали, что туберкулез выявлен у одного ученика, и еще один под подозрением, кроме того, заражены два сотрудника школы» , — сообщило со слов родителей Федеральное агентство новостей.
«На данный момент больных туберкулезом среди детей или сотрудников школы не выявлено. Подчеркну, что на протяжении 2016-2017 годов не было выявлено ни одного случая заболевания туберкулезом среди детей и подростков — постоянных жителей Зеленоградского округа», — сообщила 21 марта директор «Московского городского научно-практического центра борьбы с туберкулезом», главный фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская.
Наблюдение детей по контакту с туберкулезом будут вести два года — таков максимальный инкубационный срок этого заболевания.
«Всю свою работу мы сделали, но мы разбираем уже последствия, — ответила возмущенным родителям участковый врач туберкулезного диспансера. — Все вопросы к тому, кто занимался профосмотром этого медработника. Нет, все регулярные обследования соблюдались, но, по всей видимости, она скрывала своё заболевание. Обследования можно проходить где угодно. Мы не можем проверить этого».
Расследованием занимаются подразделения Роспотребнадзора Зеленограда, Москвы и Тверской области.
В медицинской книжке медсестры, выданной в августе 2017 года, была отметка о прохождении флюорографии в одной из больниц Тверской области, — об этом сообщила главный фтизиатр Москвы: «Причин для отстранения от работы в связи с заболеванием у руководства поликлиники не было. В настоящее время отправлен запрос в указанную медицинскую организацию в отношении пересмотра флюорографии. В больницу отправлена копия медицинской книжки для проведения служебного расследования».
Как рассказал Zelenograd.ru источник в медицинских кругах, предположительно, женщину долго лечили от онкологического заболевания, то есть, диагноз был поставлен неправильно. Современные формы туберкулеза хорошо маскируются под другие заболевания, а диагностика может занимать два и более месяца.
Есть другая версия: по данным родителей, которые попробовали предпринять собственное расследование, школьная медсестра состояла на учете в противотуберкулезном диспансере в Твери, однако и там скрыла место своей работы. У женщины осталось двое детей-подростков — дочка и сын. Они сейчас на карантине, пока точно не ясно, больны или нет.
«Мы вправе требовать, чтобы нас посетили представители Министерства Образования и Министерства Здравоохранения! Нам нужны гарантии, что с нашими детьми все будет в порядке. Расследование должно находится на особом контроле сразу в нескольких ведомствах, чтобы подобное не допускалось в детских учреждениях по всей стране» , — взывают в петиции родители школы 1151.
Update 21 марта 21:00. На петицию уже отреагировали — чиновники из столичных департаментов образования и здравоохранения, а также главный фтизиатр Москвы приехали 21 марта в школу на родительское собрание. Результаты собрания: всем детям, имеющим медотвод от пробы Манту и Диаскинтеста, будет сделан бесплатно альтернативный анализ T-Spot; консультации фтизиатров будут проходить непосредственно в школе; после предварительной генеральной уборки в школе проведут повторную дезинфекционную обработку до 7 апреля, которую проконтролирует комиссия из родителей.
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