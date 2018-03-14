Туберкулез стал причиной смерти медицинской сестры, работавшей в школе, — но это выяснилось не сразу. Учащимся массово сделали пробу Манту, диаскинтест, некоторых отправили на рентген и к врачу-фтизиатру. Обследуют и педагогов. Это делается исключительно для защиты их здоровья, говорят медики.



В направлениях детей к фтизиатру указано «по контакту с туберкулезом», рассказали Zelenograd.ru родители учащихся начальной школы №1151 в 14 микрорайоне. Какая форма туберкулеза, был ли кто-то из детей в контакте с больным, кто именно и насколько серьезна угроза, никто не понимает — ни руководство, ни медики открыто об этом не говорят. Именно поэтому родители и тревожатся.



Медработник в школе действительно умерла от туберкулеза, рассказал Zelenograd.ru источник в медицинских кругах. Предположительно, её долго лечили от онкологического заболевания, то есть, диагноз был поставлен неправильно. Современные формы туберкулеза хорошо маскируются под другие заболевания, а диагностика может занимать два и более месяца.

Непосредственной угрозы для учеников и педагогов нет, но надо обязательно провести исследования, обезопасить, прежде всего, детей и понаблюдать за ними в течение года. Все пробы и исследования делаются бесплатно. Если родители против пробы Манту, они могут сделать другие тесты — но они будут уже платными, и придется ехать в Москву, чтобы их сделать, отметил собеседник.



В школе сейчас проходят собрания по этому поводу и, по данным медиков, большинство родителей относятся к происходящему с пониманием. Тем не менее, закрытость темы туберкулеза и требования справки из диспансера под угрозой недопуска к занятиям вызывают тревогу.

По СанПиН «Профилактика туберкулеза» (пункт 5.7) «Дети, направленные на консультацию в противотуберкулезный диспансер, родители или законные представители которых не представили в течение 1 месяца с момента постановки пробы Манту заключение фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом, не допускаются в детские организации. Дети, туберкулинодиагностика которым не проводилась, допускаются в детскую организацию при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания».

В то же время, в ФЗ «Об образовании в РФ» ничего не сказано об обязательных для посещения образовательных учреждений прививках, диагностике туберкулеза и каких-либо других исследованиях. По ФЗ-77, противотуберкулезная помощь оказывается только при добровольном согласии человека, в случае с детьми — с согласия родителей или законных представителей. Исключение — диспансерное наблюдение (решение об этом принимается комиссией врачей) или госпитализация больных заразной формой туберкулеза по решению суда. Эти исключения касаются уже подтвержденного заболевания.



В 2015 году туберкулез был выявлен у ребенка в детском саду в 11 микрорайоне. В 2013-м заболела одна из учениц негосударственной православной школы на улице 1-го Мая. Школу закрывали на 70 дней. В 2008-м бывший начальник окружного Роспотребнадзора заявил о нескольких случаях открытой формы туберкулеза у работников зеленоградских детских садов.